‘DJECA GOTOVO UOPĆE NE OBOLE OD COVIDA’; Dr. Beck otkriva što je puno opasnije za njih: ‘Ova bolest je opasna, ali nije ugrožavajuća’

Liječnik Natko Beck, specijalist radiologije Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu, kojeg je Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) proglasila komunikatorom godine, ustvrdio je gostujući na televiziji N1 da je, pogledamo li u prošlost, pandemija Covida-19 zapravo blaga.

“Ova pandemija je simpatična prema nama jer pošteđuje djecu. Bolest je opasna, ali ne spada u civilizacijski ugrožavajuće, barem ne zasad. Djeca gotovo uopće ne obole, meni je to dovoljno da je proglasim blagom. Za djecu je opasnija gripa. Dobro je što je zbog covida gripa bila potisnuta”, rekao je Beck.

Sustav CijepiSe propao jer je sustav pretrom

Kazao je da je u bolnici Srebrnjak dosad bilo nekoliko bolesne djece, ali svi s blagim simptomima te da sama bolnica nije puno patila zbog koronavirusa.

“Ipak, usporio se postupak dolaska u bolnicu. Ove godine je jako teško biti ravnatelj velike bolnice jer je teško održavati veliki sustav, a da su svi zadovoljni”, kaže. Što se tiče fijaska platforme CijepiSe, Beck kaže da su sustav i politika pretromi za brze promjene.

“Očekivati od bilo kojeg ministarstva da napravi dobru aplikaciju je dosta iluzorno. Ne znam ništa o platformi CijepiSe, osim da se može bolje i jeftinije”, smatra dr. Beck.

‘Spašavanje života bez da otvoriš čovjeka – magija’

Dr. Beck ističe da liječnik treba biti blizak ljudima kojima, pak, savjetuje da ne guglaju simptome bolesti.

“Liječnici trebaju biti aktivni u prevenciji bolesti, a to može biti i lokalno u svojoj sredini”, kaže. Što se tiče tehnoloških dosega u radiologiji, Beck napominje da CT “danas ne zrači toliko” te da je postignut nezamisliv napredak.

“Spašavanje života na stolu bez da otvoriš čovjeka – magija. Kad imate ultrazvučnu sondu koju možete nositi sa sobom, spojiti na mobitel i pregledati, primjerice, štitnjaču… to su veličanstvene stvari. Sad se to može provjeriti u roku od jedne sekunde bilo gdje. To je sjajno”, kazao je dr. Beck na televiziji N1.

