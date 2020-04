DJECA BI U ŠKOLU, ALI RODITELJI SU OGORČENI JER JE ODLUKA NA NJIMA: ‘Nemojte odgovornost stavljati na nas!’; ministarstvo ima poruku

Kako će se odvijati nastava u školi, epidemiolozi tek razmišljaju. “Nismo još razradili, jer te mjere stupaju na snagu tek 2. svibnja, odnosno 11. svibnja i naš epidemiološki okvir još nije gotov”, rekao je Krunoslav Capak

Poslati svoje dijete u školu i vrtić ili ipak ne, to se od jučer zapitao svaki roditelj. Kako javlja RTL Danas, neki od njih su već danas dobili i mailove iz škole da se hitno odluče o tome i jave do večeras. No Ministarstvo kaže, to nije naša anketa i ne znamo od koga je. Tvrde da će roditelji imati dovoljno vremena za odluku, a do tada će se čak i znati kako će ta nastava u školi u vrijeme korone izgledati.

“Ne mogu ja zamijeniti učiteljicu, mislim da moram podržati učitelje da se i oni polako vrate u školu, mislim, i ja bih voljela da se vratim na posao”, kaže za RTL Danas Lana Suman Eror, majka školske i vrtićke djece.

Katija Midoljević Kovačić, majka vrtićkog djeteta, misli kako se djeca zasad ne bi trebala vratiti u školu. “Ali sve ovisi o tome hoćemo li ja i suprug raditi od kuće ili ne”.

“Mislim da nije u redu da se takva odgovornost stavlja na roditelje, jer nisam sigurna da mi znamo procijeniti kakve će biti sve mjere uvedene”, smatra pak Ivana Lukačić.

Ipak, djeca nemaju dileme – ona bi u školu.

“Ovo mi je fakat dosadno, imamo pet puta više zadataka, svaki dan se moram budit u devet i bit cijeli dan na kompjuteru”, požalio nam se Arian, učenik petog razreda.

Prvašić Filip u školu bi jer mu nedostaju učiteljica i prijatelji iz razreda.

A oni koji vodi škole imaju bezbroj pitanja – kako se zaštititi, moraju li nositi maske i rukavice ili ne…

Sve to ne znaju ne znaju ni u Ministarstvu obrazovanja jer tek čekaju upute epidemiologa. Roditelje uvjeravaju da anketa u kojoj se od njih traži da hitno jave hoće li 11. svibnja djecu slati u školu, nije od njih, kao ni ideja da o tome odlučuju roditelji.

Ministarstvo: ‘Takve modele imaju i druge zemlje’

“Takve modele imaju i neke druge zemlje, primjerice Francuska i Češka, dakle kada se otvore ugostiteljski objekti neki će odmah pohrliti već prvi dan na kavu, neki će kalkulirati, pa će reći možda ću popit prvu kavu za tjedan, a neki za dva tjedna. Vjerujem da kad se budemo svi sigurno osjećali, svi ćemo vrlo rado popiti kavu”, rekao je Marko Košiček, savjetnik ministrice obrazovanja.

No kad će to biti i kako će se odvijati nastava u školi, epidemiolozi tek razmišljaju.

“Te objekte koje ste upravo spomenuli nismo razradili, jer te mjere stupaju na snagu tek 2. svibnja, odnosno 11. svibnja i naš epidemiološki okvir još nije gotov”, rekao je Krunoslav Capak.

Grad Zagreb traži žurno očitovanje od Ministarstva

Grad Zagreb zatražio je od gradskih škola da dostave podatke o broju učenika koji će pohađati razrednu nastavu, a od mjerodavnoga ministarstva da Gradskom uredu za obrazovanje žurno dostave upute i preporuke vezane uz organizaciju rada škola i vrtića.

Pročelnik zagrebačkoga Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić priopćio je u petak da je Grad Zagreb, kao osnivač 111 osnovnih škola, zatražio da mu sve gradske škole dostave okvirne podatke o broju učenika koji će od 11. svibnja pohađati razrednu nastavu.

Podsjetio je da je Grad Zagreb zatražio te podatke od osnovnih škola odmah po zaključku koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u četvrtak, a odnose se na planirani početak razredne nastave sukladno trećoj fazi popuštanja mjera donesenih zbog zaraze COVID-om 19.

Podaci su potrebni kako bi se, istaknuo je Lovrić, omogućio rad predškolskim ustanovama i razredna nastava od 1. do 4. razreda osnovne škole, što bolje pripremio i što učinkovitije organizirao rad, te očuvalo zdravlje i sigurnost svih učenika.

“S istim je ciljem Gradski ured za obrazovanje od nadležnoga ministarstva zatražio žurno očitovanje i upute o načinu provedbe epidemioloških mjera u predškolskim i školskim ustanovama, protokol o postupanju zaposlenika dječjih vrtića i škola u slučaju potresa”, priopćio je Lovrić.

Dodao je kako je Gradski ured za obrazovanje zatražio od Ministarstva znanosti i obrazovanja i jasnu informaciju o tome hoće li za učenike razredne nastave, čiji roditelji neće biti suglasni s tim da njihova djeca od 11. svibnja pohađaju nastavu u školskim ustanovama, i dalje biti organizirana nastava na daljinu.

Gradski ured za obrazovanje će, čim od mjerodavnoga ministarstva dobije tražene podatke, obavijestiti škole i roditelje te, sukladno uputama Ministarstva i nadležnih službi, pri organizaciji nastavka rada u vrtićima i školama poduzeti sve potrebne radnje kako bi se očuvalo zdravlje i sigurnost svih učenika, dodaje se u priopćenju.

