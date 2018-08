DIVLJACI SA ZAGREBAČKIH ULICA: Po gradu jure 200 km/h, a sulude vratolomije snimaju i njima se hvale na Facebooku

Grupa zaljubljenika u motocikle otvorila je Facebook stranicu ‘Suicide Crew Zagreb’ na kojoj objavljuju snimke svojih vratolomija na dva kotača

Teška prometna nesreća na zagrebačkoj Ilici u kojoj su poginule dvije ženske osobe šokirala je Hrvatsku. Marin Kamenički bio je za upravljačem skupocjenog Mercedesa, a zbog prebrze vožnje je izgubio kontrolu nad vozilom i frontalno se sudario s vozilom koje je dolazilo iz suprotnog smjera.

Iako se isprva mislilo da se 20-godišnjak utrkivao s drugim automobilom po Ilici, policija je takve navode demantirala. No, kako stvari stoje, nije Kamenički jedini koji voli s vremena na vrijeme divljati zagrebačkim ulicama.

Naime, grupa zaljubljenika u motocikle otvorila je Facebook stranicu ‘Suicide Crew Zagreb’ (u prijevodu: ‘samoubilačka ekipa’) na kojoj objavljuju snimke svojih vratolomija na dva kotača. Stranica je otvorena prije nekoliko mjeseci i u početku su na njoj objavljivane potpuno benigne fotografije vezane uz motociklizam.

No, prije nekoliko tjedana momci su odlučili nabaviti prvoklasnu opremu za snimanje i počeli bilježiti svoja divljanja Zagrebom. Mjesto radnje na većini snimaka je Novi Zagreb pa se može pretpostaviti da upravo iz tog dijela grada dolaze. Također, potpuno im je svejedno provode li svoje ‘aktivnosti’ usred bijela dana ili tijekom noći.

Na snimkama se moglo vidjeti kako na svojim motociklima jure gotovo 200 km/h po Aveniji Dubrovnik, najprometnijoj prometnici u Novom Zagrebu. S obzirom na to da su se snimke počele masovno dijeliti po mrežama, ekipa ih je brže-bolje obrisala sa stranice.

No, neke snimke još uvijek su aktivne. Tako na jednom videu možemo vidjeti jednog od članova ove skupine kako skreće iz Avenije Većeslava Holjevca u Aveniju Dubrovnik u smjeru Sopota, a u namjeri da stisne ‘gas do daske’ spriječio ga je jedan stariji gospodin koji je nepropisno prelazio ulicu. “Zašto to radiš? Zašto to radiš? Je*** te blesavog!”, vikao je motociklist starcu.

Ovim zločestim momcima jasno je da bi zbog svojih postupaka mogli imati problema s policijom pa vrlo vješto i uspješno kriju svoj identitet.

Odlučili smo stoga provjeriti u policiji imaju li kakva saznanja o grupi ‘Suicide Crew Zagreb’, a njihov ćemo odgovor objaviti odmah po primitku.