DIVJAK SE OGLASILA O BANDIĆEVIM NAPADIMA: ‘Smeta mi što me zove “gospođa ministarka”, ne znam što njega zapravo ljuti’

“Što kad nekome kažete da je gospođa ministarka, je li to na nacionalnoj osnovi, ja sam slučajno Hrvatica, ali moglo je biti i drugačije. Je li prihvatljivo, kad ne bih bila, da mi se to govori ili je to poruka o nekompetentnosti, je li to zato što sam ja žena, što god od toga bio odgovor ništa nije prihvatljivo”

“Naljutila sam ga kad smo uvodili obveznu informatiku, pa kad smo rekli da ćemo ograničiti i cijenu i težinu udžbenika i sad je ovo već treći put, ali nismo razgovarali o tome, ne znam što ga zapravo ljuti”, rekla je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na pitanje puca li Bandić možda na njezino mjesto ministrice, s obzirom da je u tijeku prikupljanje potpisa za njezinu smjenu.

Zagrebački gradonačelnik zove je “gospođom ministarkom”, što joj, priznaje, smeta.

‘Dok je Bandić studio općenarodnu obranu, ja sam studirala matematiku i fiziku’

“Ako se aludira na moje kompetencije za obavljanje ministarske funkcije, to je potpuno promašeno, ja sam redovita sveučilišna profesorica u trajnom zvanju. Kad je Bandić studirao općenarodnu obranu, ja sam studirala matematiku i fiziku. Ako su u pitanju druge insinuacije treba pitati i druge je li to seksizam, je li to primitivno da se tako u javnom prostoru razgovara, mislim da je u svakom slučaju neprimjereno”, zaključila je za Dnevnik.hr.

Tvrdi da je ono što ona radi u programu Vlade te da nitko ne solira. Dodala je i kako u politiku nije ušla iz financijskih razloga, već zato jer je vjerovala da su “reformski procesi izuzetno važni”.

“Svaki dan se pitam što mi je ovo trebalo”, priznaje kroz smijeh te dodaje kako “Vlada i svi razumni ljudi u Hrvatskoj moraju znati da biramo između budućnosti naše djece i jeftinog politikanstva i sumnjive ideologije”.

Tražit će reakciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Što se Bandićeva načina komunikacije tiče, smatra ga neprihvatljivim i najavljuje kako će tražiti reakciju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

