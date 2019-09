DIVJAK PORUČILA: ‘Nema kurikularne reforme bez motiviranog učitelja’

‘Učitelji su ti koji to iznose na svojim leđima i u tom smislu moramo naći kvalitetno rješenje da učenicima osiguramo najbolje obrazovanje, što smo obećali tijekom ove reforme’

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak nakon sastanka sindikalnih čelnika i predsjednika Vlade, u četvrtak je ustvrdila da nema kurikularne reforme bez motiviranog učitelja, te dodala da se mora naći kvalitetno rješenje za ljude koji obrazovanje iznose na svojim leđima.

Sindikati su nakon sastanka odlučili odgoditi najavu štrajka, dogovorili su dijalog s Vladom te ponovni susret za 10-ak dana kada će se Vlada konačno očitovati o njihovim zahtjevima za 6-postotnim povećanjem koeficijenata u odgoju i obrazovanju. Divjak je izjavila da su se sudionici sastanka složili oko toga da je obrazovanje prioritet Vlade.

Ministrica ‘igra’ za učenike

“Učitelji su ti koji to iznose na svojim leđima i u tom smislu moramo naći kvalitetno rješenje da učenicima osiguramo najbolje obrazovanje, što smo obećali tijekom ove reforme. Na pitanje za koga će “igrati” u sljedećim danima dok traju razgovori, Vladu koja čuva proračun ili sindikate koji žele veće plaće, Divjak je odgovorila da će igrati za učenike.

“Ja igram za to da Hrvatska dobije najbolje moguće obrazovanje i da naša djeca dobiju budućnost”, izjavila je. Dodala je da je svjesna da bez motiviranog učitelja nema kurikularne reforme. Upitana znači li to da je u sukobu s premijerom, Divjak je odgovorila da se to ni na koji način ne može staviti u kontekst koji je neprimjeren.

Aladrović sastanak ocjenjuje konstruktivnim

“Sada smo imali razgovor. Naša je pozicija ta da moramo naći kvalitetna rješenja, a kada smo za stolom i razgovaramo, imamo šanse donijeti pobjedu, a to je pobjeda za našu djecu”, rekla je Divjak.

Ministar Aladrović sastanak na kojem su sindikati iznijeli svoje zahtjeve ocijenio je konstruktivnim.”Dobili smo konkretne zahtjeve, na te zahtjeve ćemo se očitovati i u roku od desetak dana ćemo ponovno sjesti. Akceptirat ćemo sve zahtjeve koji se pojave i u skladu s odgovornom politikom vidjeti kolike su nam mogućnosti i nakon toga odreagirati”, kazao je .

Šprem: ‘Niti jedna reforma ne može biti besplatna’

Čelnica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem kazala je da, nakon današnjih razgovora, premijera ne može ocijeniti lošom ocjenom.”U ovom trenutku premijer je bio vrlo čvrst u nakani da se nađu rješenja, i sada u tom smjeru moramo zajedno djelovati”, kazala je Šprem.

Izrazila je nadu da će Plenković uvažiti argumente sindikata za povećanjem plaća. “Prosvjed je pokazao da su učitelji spremni boriti se za svoje bolje pozicije, za svoje bolje plaće. Mi smo danas više puta rekli da nismo ovdje samo radi boljih plaća nego radi boljeg obrazovanja”, rekla je Šprem.

Ocijenila je da ako Vlada ima odgovornost prema kvaliteti obrazovanja onda se moraju uložiti sredstva, dodavši da je obrazovna reforma jedna od krucijalnih reformi svakog društva.”Niti jedna reforma ne može biti besplatna, tako je i ulaganje u obrazovanje i učitelje ključ uspjeha. Smatram da će premijer, koji je doista uvažio naše argumente i pažljivo saslušao sva naša obrazloženja koliko je zaostajanje plaća u sustavu obrazovanja, iznaći novca”, rekla je Šprem.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec izjavio je kako su sindikati danas još jednom iznijeli sve svoje argumente, ovaj puta premijeru. “Ono što na sljedećem sastanku očekujemo to su ili prihvaćanje argumenata ili kontraargumente, znači argumente koji će reći da naši argumenti nisu dobvoljno jaki i čvrsti”, rekao je Mihalinec dodavši da je siguran da će sindikati uspjeti ako se gledaju argumenti, a ne osjećaji.