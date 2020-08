DIVJAK ‘OPLELA’ PO NOVOM MINISTRU: ‘Izrekao je dosta neistina, možda zbog neupućenosti…’; Nismo dugo čekali na Fuchsov odgovor

‘Nije istina kako ništa nije pripremljeno za novu školsku godinu, jer je sve opisano u Akcijskom planu za provedbu nastave na daljinu koji je bio u javnom savjetovanju u lipnju i još sada stoji na mrežnim stranicama MZO-a’

Bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na svom se službenom Facebook profilu osvrnula na svog nasljednika Radovana Fuchsa. U svojoj objavi Divjak je bila prilično oštra te je navela da je njezin kolega izrekao dosta laži u jednom intervjuu. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

“Kada sam predala ministarsku dužnost novom ministru, rekla sam da mu se neću miješati u posao i da ću mu dati mira kojeg ja nažalost nisam imala kada sam preuzela dužnost. Međutim, sada moram reagirati jer je ministar u intervjuu koji je objavljen na portalu SD izrekao dosta neistina koje možda proizlaze iz njegove neupućenosti.

Nije istina kako ništa nije pripremljeno za novu školsku godinu, jer je sve opisano u Akcijskom planu za provedbu nastave na daljinu koji je bio u javnom savjetovanju u lipnju i još sada stoji na mrežnim stranicama MZO-a.

‘Osobno sam ministru predala dokument za pripremu cjelodnevne nastave’

U njemu piše odakle može uzeti sredstva, iz kojih smo projekta iz ESF-a prenamijenili sredstva i koje smo nove projekte osmislili – ukupno više od 400 milijuna kn. Naručena je nova oprema sredstvima EU fondova koja stiže u rujnu – više od 100.000 tableta za učenike i više od 27.000 prijenosnih računala za nastavnike.

Novi ministar je prvo javno obznanio da neće raditi Škola na Trećem niti će se pripremati videolekcije jer navodno ne treba rezervna opcija tome da će svi učenici učiti u školi. Najbliži ministrovi suradnici su jako napadali koncept, posebice mentore Škole za život koji su najvećim dijelom pripremali i koordinirali izradu materijala. Jučer su iz Ministarstva tim istim ljudima poslali pismo u kojem ih pozivaju da nastave raditi na snimanju videolekcija i Škole na Trećem. Da se razumijemo, to smatram dobrom odlukom, politikom kontinuiteta koju sam i sama zagovarala i provodila, jer je koncept bio pažljivo osmišljen i proveden najbolje što se moglo u danim okolnostima. Dakle, nije izgledno da se već snimaju Škola na Trećem (može se provjeriti s HRT-om) i videolekcije, ali sve se to stigne još pripremiti.

Na kraju, ministar kaže kako ne zna je li mu išta pripremljeno za cjelodnevnu nastavu (10-godišnju školu), a i taj dokument je objavljen na mrežnim stranicama MZO-a, i ja sam ga zajedno s Akcijskim planom uručila na primopredaji ministru osobno.

‘Želim obraniti ljude u svom timu’

Ovo pišem zato da neke poluistine ili neistine ne postanu “istine”, a i da obranim ljude koji su radili u mojem timu i pokrenuli vrlo zahtjevan projekt nastave na daljinu i Škole za život. Ti ljudi su se odazvali i na konzultacije u MZO-u u posljednjih nekoliko dana kako bi ministru i njegovu timu pojasnili detalje pripreme i provedbe nastave na daljinu (iako smo sve pažljivo zapisali).

Svima nam je zajednički cilj da sljedeća školska i akademska godina budu što uspješnije, a kako bismo u tome uspjeli svi trebamo zajedno raditi te kontinuirano dograđivati koncept za koji smo prije pola godine mislili da će trajati dva tjedna, iako smo si već tada potiho postavili pitanje, a što ako će trajati dva mjeseca ili dvije godine?”, zapitala se Divjak na Facebooku.

Fuchsov odgovor

Ministar Fuchs je uoči Užeg kabineta Vlade odgovorio na prozivke Blaženke Divjak o tome da je “izrekao dosta neistina”.

“Ne vidim zašto bi se nekom nalagalo da nešto mora biti online. U konačnici to su visoke institucije, netko može cijelo vrijeme održavati nastavu licem u lice, ako ima mali broj studenata i dovoljno prostora, a netko će odlučiti da će dio nastave ići online (…) Nisam nikakve neistine govorio. To je bilo jedno pitanje jesu li se ovi dokumenti i sve skupa napraviti ranije. Moj odgovor je bio ne zlonamjeran, u ovom dokumentu se pozivamo na sve ono što je ranije napravljeno dobro i to je logično. Rekao sam kad smo ga mogli napraviti ranije, a to je prije mjesec dana”, prenosi N1 Fuchsovu izjavu.

Na kraju je novinarima rekao da će biti gotovo 300.000 laptopa u sustavu.

