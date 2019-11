DIVJAK ODGOVORILA NA PROZIVKE HDZ-A: ‘Ja sam ona koja nudi rješenja, na način da razgovaram i s premijerom i sa sindikatima’

‘Dijalog nema alternativu, Da smo ga imali, manje bi bilo problema’

Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, u Zagrebu je ponovila da je za rješavanje problema štrajka u školama potreban dijalog.

“Taj dijalog nema alternativu niti u ovom trenutku niti do sada. Da smo ga imali, manje bi bilo problema. Ja sad radim na tome da do rješenja dođe”, rekla je ministrica Divjak prenosi N1, dodavši da stoji pri svojoj izjavi da ne želi biti dio igre moći između premijera i sindikata.

IZNENADIO IH JE, ALI: Plenković je izašao pred prosvjednike i uputio im pomirljivu poruku. Kako su reagirali? Zaglušujućom tišinom…

‘Pitanje je u čemu je ovdje naglasak’

“Ja sam ona koja nudi rješenja, na način da razgovaram i s premijerom i sa sindikatima”, rekla je Divjak koju su HDZ-ovi članovi Vlade redovito prozivali dabi trebala nuditi rješenja, a ne prebacivati probleme, istodobno ističući kako nema raskola u vladajućoj koaliciji.

“Pitanje je u čemu je ovdje naglasak, HNS je ulaskom u Vladu doveo da do reforme dođe, ja i moja ekipa smo to isporučili. U ovom trenutku je izlaz dijalog, to nema alternativu”, ponovila je ministrica.