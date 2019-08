DIVJAK O UHIĆENJU MLADOG FIZIČARA ISPRED MINISTARSTVA: ‘Bio je neugodan i zaletio se u mene vičući i prijeteći’; Ipak ide na slobodu

Nakon uhićenja u javnost je izašla priča da je sama ministrica Blaženka Divjak pokušala Ivetiću oteti transparent na što se on pobunio pa je došla policija

Prošli tjedan u medije je dospjelo pitanje “gdje se nalazi Boris Ivetić?” koji je bio uhićen ispred Ministarstva znanosti i obrazovanja pa su neki tvrdili da se mladi fizičar nalazi u Remetincu. Podsjetimo, Ivetić je prosvjedovao gotovo mjesec dana pred MZO-om jer je, kako kaže, radio 12 semestara za 2.000 kuna i na crno na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Nakon uhićenja u javnost je izašla priča da je sama ministrica Blaženka Divjak pokušala Ivetiću oteti transparent na što se on pobunio pa je došla policija. Nakon uhićenja iz policije su poručili da je fizičar uhićen na temelju članka 6. iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Iz MZO-a su rekli da je nakon Ivetićevog verbalnog napada na ministricu on pokušao napasti Divjak pa se između njih morao ispriječiti njezin vozač, javlja N1. Nakon toga je odveden na Prekršajni sud pa u Remetinec. Danas su se na Prekršajnom sudu o ovom slučaju očitovali Divjak i njen savjetnik Maro Alavanja.

Divjak: ‘Zaletio se u mene, vikao i prijetio’

Ministrica Divjak pojašnjava da kada su dobili zahtjev za odštetu u iznosu od pet milijuna kuna, utvrdili su kako to nije povezano s djelokrugom MZO-a i kako oni to ne mogu ispuniti. Divjak nastavlja da Ivetić to nije mogao prihvatiti i da je rekao da će prihvatiti ako ona sazove konferenciju za medije na kojoj će reći da je upravo on najbolji mladi fizičar. Divjak govori da na to nije mogla pristati.

“Pokušali smo osigurati njemu pravo na prosvjed. No, u jednom trenutku je to prevršilo svaku mjeru. Obavijestili smo policiju prošli petak”, ističe Divjak za N1 i pojašnjava: “Kada sam ulazila u zgradu dobacivao je i bio vrlo neugodan. Kada sam pokušala pomaknuti transparent, zaletio se na mene vičući i prijeteći”. Što se tiče Ivetićevih zahtjeva za odštetu, Divjak kaže da je to u nadležnosti inspektorata rada, a da inspekcija nije utvrdila nepravilnosti.

Ivetiću ukinut istražni zatvor

“Mi smo pokušali pomoći u najboljoj vjeri. Pokušali smo mu osigurati i prostor da obavijesti javnost o tome, ali sada je sve na pravosudnim tijelima”, dodala je ministrica.

Kako javlja N1, Ivetiću je ukinut istražni zatvor što znači da izlazi iz Remetinca.