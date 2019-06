DIVJAK O BANDIĆU: ‘Ne znam čime sam ga razljutila. Ako saznate, javite mi. Ništa mi neće ovaj dan pokvarit’

Blaženka Divjak tvrdi da ne zna čime je razljutila zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, čiji klub pokreće inicijativu za njezinom smjenom

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, komenitrala je danas odnos sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem čiji klub danas pokreće inicijativu za njezinom smjenom. Na pitanje čime je razljutila Bandića, Divjak kaže da – ne zna. “Ako vi saznate, molim vas, javite mi”, rekla je, piše N1.

“Ja bih željela da današnji dan obilježimo kao dan borbe protiv nasilja. Parafrazirat ću jedan naš bend ‘Ništa mi neće ovaj dan pokvarit'”, rekla je ministrica referirajući se na TBF. Prigodom dana borbe protiv nasilja naglasila je kako su ove godine među prijavljenima za nagradu Luka Ritz uglavnom djevojčice. Međutim, očekuje da će sljedeće godine biti i više dječaka jer “nenasilno rješavanje sukoba nije samo za dječake nego za cijelo društvo”.

Veće plaće za nastavnike od jeseni?

Uz to što je najavila javno savjetovanje o akcijskom planu prevencije nasilja u školama, također se osvrnula i na mogućnost povećanja plaća za nastavnike. “Mi te razgovore vodimo već tri mjeseca, to nije nova situacija. Razgovaram i sa sindikatom učitelja i sa sindikatom zaposlenih u srednjim školama. Oni su to stavili na stol. U međuvremenu smo imali sastanke i s drugim ministrima i to je stvar koja je u tijeku. Pokazuje se da je, nakon što smo osigurali sredstva za reformu, udžbenike i nagrađivanje nastavnika, vrijeme da sad riješimo i nesrazmjer u plaćama učitelja i nastavnika. Moj prijedlog je da se od jeseni krene s povećanjem koeficijenta za 4 posto, a iduće godine za još dva posto”, kaže ministrica.