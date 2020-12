Bivša ministrica znanosti i obrazovanja smatra da je slanje srednjoškolaca na online nastavu zakašnjelo te da u ovakvoj epidemiološkoj situaciji neće dati brze rezultate

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs uporno ponavlja da nema smisla ni potrebe da škole idu u online nastavu, da je to zadnje rješenje i da škole nisu epidemiološki problem. Jedina mjera koju je do danas donio, bilo je produljenje zimskih praznika za tjedan dana. No, potom je naglo zaokrenuo priču i sve srednjoškolce poslao od idućeg tjedna kući. Njegova prethodnica Blaženka Divjak smatra da je to trebalo učiniti puno ranije.

“To je dinamički. Naravno da se te odluke mijenjaju i da ne možemo sad držati za riječ pa i ministra što je rekao prije mjesec ili dva. Međutim, problem je što se nije pripremao i za druge scenarije. Nije problem što je mislio jedno pa sad misli drugo, to je ovakva situacija, kompleksno je”, rekla je Divjak za RTL i dodala:

“Ono što sam ja predlagala je da se odmah početkom studenog prijeđe na online nastavu za sljedeća tri tjedna, da se amortizira val koji je bio očit u desetom mjesecu da će se dogoditi. Ako pogledate oko sebe, pogotovo u regijama gdje je veća razina zaraženih, učenici prenose virus. Ono čega se ja bojim jest da je ovo prebacivanje odgovornosti uzrokovalo jedan lažni osjećaj sigurnosti pa se nisu recimo napravile edukacije za nastavnike koje jesu bile planirane za kraj osmog mjeseca o tome kako raditi u online okruženju. To je odluka koju je trebalo donijeti ranije. Nije trebalo čekati da budemo najgori u Europi pa da se onda poduzimaju mjere zato jer će to sada biti teško vratiti natrag. To nije ista situacija kao kada smo otvarali škole krajem svibnja i u lipnju. Tu će sad trebati puno više uložiti i nisam sigurna koliko će ova mjera u ovom trenutku dati brze rezultate, bojim se da neće”, istaknula je Divjak.

