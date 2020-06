DIVJAK KOMENTIRALA SLUČAJ ZARAZE KORONOM U SPLITSKOJ ŠKOLI: ‘Djeca su sigurna u onoj mjeri u kolikoj su odrasli odgovorni’

Ustvrdila je da, dok je ministrica, radi posao ministrice, podsjetivši da je nedavno predstavila i Akcijski plan za nastavu na daljinu

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u petak novinarima na predstavljanju projekta “Cjelodnevna nastava” da će, dok je ministrica, raditi posao za koji je plaćena te da fondovi EU ne ovise o izbornim ciklusima ni u jednoj državi.

“Fondovi Europske unije ne ovise o izbornim ciklusima ni u jednoj državi pa tako ni u ovoj”, istaknula je ministrica Divjak odgovarajući na pitanje novinara nije li predstavljanje strateškog okvira projekta “Cjelodnevna nastava” dio njezina predizborna programa za predstojeće izbore za Hrvatski sabor.

“Ako sada propustimo priliku isprogramirati fondove i pripremiti strateške programe za EU financijsko razdoblje od 2021. do 2027. onda ćemo zapravo staviti našu djecu ‘na čekanje’ idućih sedam godina. a to se dogodilo u prethodnom razdoblju”, ocijenila je Divjak.

Vrijeme za strateško planiranje

Istaknula je kako je sada vrijeme da se osiguraju financijska sredstva iz europskih fondova što je dio strateškoga planiranja, te da nam je tako dugo dok razumijemo kako to funkcionira, lakše da oko obrazovanja i ovako velikih projekata kako što je “Cjelodnevna nastava” imamo konsenzus. Ocijenila je da je to i pitanje kontinuiteta jer treba uzeti u obzir sve što je napravljeno i svojim nastojanjem to poboljšati.

Ministrica se, na pitanje novinara, osvrnula i na stajalište Sindikata “Preporod” da treba evaluirati rezultate nastave na daljinu. Podsjetila je kako je taj sindikat tri dana prije no što smo se, ocijenila je, “uspješno prebacili na nastavu na daljinu”, rekao kako je to nemogući projekt, da učenike treba pustiti na miru i da je najbolje da se cijela godina proglasi nevažećom na način da učenici izgube jednu cijelu školsku godinu.

“To je nešto na što nisam pristala, ne pristajem ni danas bez obzira na to tko će biti sutra ministar, na tako nešto se ne smije pristati i mi moramo nalaziti rješenja, a ne izgovora”, sigurna je Divjak.

Što se pak tiče evaluacija, istaknula je da sve dosadašnje prosudbe pokazuju da je projekt nastave na daljinu dobar i uspješan, koriste ga druge europske zemlje, a hrvatski primjer kao dobar navode i brojne institucije, poput Europske komisije i Svjetske banke.

Pritom, smatra kako svi moramo biti svjesni da nam je nastava na daljinu koristila za vrijeme pandemije, ali nije naš cilj, već je cilj na jesen nastava u školama, ako će to biti moguće.

Na pitanje zna li kakvo je stanje učenika iz Splita zaraženoga koronavirusom, Divjak je odgovorila da je MInistarstvo u kontaktu sa školom zbog svih mjera koje treba provesti.

“Ali trebamo znati da su djeca sigurna u onoj mjeri u kojoj smo mi odrasli odgovorni”, poručila je ministrica.

Stil reakcije osobno pitanje

Kratko je, na molbu novinara, prokomentirala i potez bivše hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja se pridružila ženama koje su “srednjim prstom” reagirale na izjave čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škore i još nekih političara o pobačaju, te se fotografirala s podignutim srednjim prstom u znak podrške ženama.

S tim u vezi, ponovila je već izrečenu ocjenu da su izjave Miroslava Škore i Nine Raspudića o pobačaju “nedopustive da se politizira jedna teška problemaična situacija i onda se lakonski odgovara na određena pitanja i pritom se na vrlo okrutan način, gotovo sadistički, seciraju osjetljive situacije za koje, sigurna sam, ni jedan od njih nema stručne podloge”.

Smatra kako na takve izjave treba reagirati, ali da je stil reakcija pitanje svakoga ponaosob. Dodala je kako je osobno izabrala drukčiji izričaj, ali da je istina kako nekad treba procijeniti kakvu poruku šaljete svima, Divjak je ustvrdila da si ona kao ministrica sigurno ne bi mogla dopustiti takvu reakciju.