DIVJAK KAZALA KAKO SVE ZEMLJE IMAJU PROBLEMA I NAGLASILA: Online nastava ogroman je iskorak u digitalnoj transformaciji

Hrvatska ministrica obrazovanja istaknula je u utorak u Zagrebu da se njezini kolege iz EU-a slažu da je prelazak na online nastavu “ogroman iskorak” u digitalnoj transformaciji i očekuju dodatna sredstva EK za opremu u takvom obrazovanju tamo gdje nedostaje.

“Prelazak država na online nastavu ocijenjen je kao ogroman iskorak u digitalnoj transformaciji koji ne smije ostati na tome da smo to napravili zato jer smo morali, već iz toga stvarno moramo učiti”, rekla je po završetku videokonferencije Blaženka Divjak, ministrica zemlje predsjedateljice Vijećem EU-a.

Uz 27 članica EU-a, na videokonferenciji koja je trajala više od četiri sata sudjelovale su još Norveška, Švicarska i Island.

‘Sve zemlje imaju problem’

Divjak je upozorila da sve zemlje imaju problem s “nejednakim prilikama u online obrazovanju”, pritom misleći na učenike nižih socioekonomskih prilika i učenike s poteškoćama.

“To su istaknuli svi, i one najrazvijenije zemlje, i tu očekujemo poseban interes Europske komisije za dodatnim financiranjem, s jedne strane opremom ondje gdje nedostaje i s druge strane financiranje zajedničke online platforme na razini EU-a”, rekla je hrvatska ministrica.

Zatvorene su škole i fakulteti u svim članicama Unije, osim u Švedskoj gdje su još otvoreni vrtići i osnovne škole.

Divjak je poručila da polovica zemalja članica prema preporukama svojih epidemiologa razmišlja o povratku učenika i studenata u klupe i na predavanja do kraja svibnja, a druga polovica razmišlja hoće li ovu školsku i akademsku godinu završiti u online obliku.

Državna matura

Hrvatska je među zemljama kojoj je prvi scenarij za provođenje mature lipanj, a druge zemlje razmatraju još kraj svibnja, srpanj ili kolovoz. Te “načelne odluke” ovisit će o epidemiološkoj situaciji u svakoj zemlji, dodaje Divjak.

Francuska, Malta, Nizozemska i Švedska “ukinule su određene dijelove mature, ali ne i cijelu”.

Ovogodišnjim maturantima koji požele upisati studij u nekoj drugoj članici EU-a neće biti ugrožena ta mogućnost.

“Nužna je koordinacija i da se i u ovoj teškoj situaciji omogući kvalitetno obrazovanje pa i završetak školske i akademske godine i niti jedna država članica nije spomenula da bi se ova godina na bilo koji način stavila sa strane ili se ne bi priznala. To jednostavno nije scenarij. Kod nas su to neki u javnom prostoru isticali, ali to jednostavno nije scenarij ni u jednoj državi”, kaže Divjak.

Od sveučilišta u EU-u tražit će se “fleksibilan pristup i da se respektira da je ova godina drugačija od prethodnih” te da se “rokovi i usklađivanja naprave, ne samo na nacionalnoj razini, nego da se uzme u obzir situacija u svim državama članicama”.

Hoće li maturantima gradivo kroz koje prolaze online biti i na državnoj maturi, Divjak odgovara da će se na ispitima “propitivati sve ono što je bilo u proteklom periodu obrazovanja, 12 godina”.

“Nije bio toliki naglasak na ovom dijelu koji se provodi online, kod nas je to dva mjeseca obrazovanja”, dodala je Divjak.

Kraj školske godine za maturante planiran je za kraj svibnja, a za ostale učenike oko 26. lipnja.

“Važno je da se ova nastava odvija što kvalitetnije i da maturanti imaju jednake uvjete kao i njihovi prethodnici što se tiče završetka školske godine.”

Nastavnici, profesori i nenastavno osoblje u neizvjesnosti su zbog mogućeg rezanja plaća, a ministrica kaže da je “jako važno da se ovakve teme u ovim teškim situacijama prvo stave na stol na način da se na sastancima gdje su službeni predstavnici, konkretno sindikati upoznaju sa situacijom i da se o tome razgovara i da se kompromisno nađu dobra rješenja.”