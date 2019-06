DIVJAK JASNO ODGOVORILA BANDIĆU: ‘Mogu i ja tako sazvati konferenciju… to je potpuno bespredmetno’

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u petak kako zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kada je u pitanju obrazovanje ima obveze osnivača, a ona obveze koje proizlaze iz obveza Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao što su plaće učitelja, nastavnika i profesora

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u petak je predavanje održala istaknuta hrvatska matematičarka i informatičarka Ružica Piskač, profesorica informatike na prestižnom američkom Sveučilištu Yale.

Ministrica Divjak bila je na tome predavanju, a prije njega odgovorila je novinarima na nekoliko pitanja formuliranih kao njezin “verbalni sukob sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem”, te o tomu kako novoimenovana ravnateljica Agencije za znanost i obrazovanje (AZOO) Dubravka Brezak-Stamać “ne podržava reformu obrazovanja”.

S tim u vezi, izvijestila je da je u tijeku edukacija za 40 tisuća nastavnika, da će za oko 155 tisuća učenika na jesen početi nastava po novim kurikulima u 2600 škola, ako računamo i područne škole. Ocijenila je kako je “pred njom doista ozbiljan posao ako, u skladu sa svim pripremljenim dokumentima i svime što je učinjeno na temeljima zakonskih odredaba, na jesen u sve škole ‘krene’ kurikularna reforma”.

Bandić se hvali time što obavlja ono što ionako mora

“Veliki je to posao i želim se baviti tim stvarima, a to je i moj posao u ovome segmentu kurikularne reforme tako da, što se tiče gradonačelnika, mogu reći da on ima svoje obveze osnivača”, kratko je komentirala ministrica nedavne izjave gradonačelnika Bandića koji je ovaj ponedjeljak zatražio smjenu ministrice Divjak zbog, kako je ustvrdio, “njezina svjesnoga kršenja zakona u provedbi reforme obrazovanja”.

Rekla je kako se te obveze gradonačelnika odnose na ulaganja u škole, a on taj novac dobiva i preko poreza i decentraliziranih sredstava dok je, s druge strane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo i za plaće i dodatno opremanje škola, ali se jasno zna što su čije zadaće.

Traći objašnjenje od AZOO-a

Što se pak tiče novoizabrane ravnateljice AZOO-a ministrica je rekla “kako je malo u nedoumici jer su prve izjave ravnateljice išle u jednom smjeru, a koliko sam sada uspjela pročitati ona je dodatno objasnila da nema nikakav problem sa zakonskom regulativom jer, u protivnom, bismo kao sustav imali problema”.

Izvijestila je da je o tomu uputila pismo Upravnome vijeću AZOO-a koje će sve provjeriti jer, dodala je Divjak, to je njegova zadaća.

Odgovorila je i na novinarsku primjedbu da se u petak, paralelno s događanjima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, održava i konferencija za novinare zamjenice zagrebačkoga gradonačenika Jelene Pavičić Vukičević koja će, kako je najavljeno, usporediti i analizirati ulaganja u grad Zagreb Ministarstva znanosti i obrazovanja i grada Zagreba.

Mogu i ja sazvati konferenciju i hvaliti se plaćama

“Osnivači su zaduženi, a zato su i osnivači, da ulažu u infrastrukturu, a isto bi bilo da ja, kao ministrica, sazovem konferenciju za novinare na kojoj ću govoriti o tomu koliko Ministarstvo znanosti i obrazovanja ulaže u plaće učitelja, nastavnika i profesora, a koliko grad Zagreb”, rekla je Divjak i objasnila kako bi Ministarstvo u tom slučaju bilo na sto posto, a Grad na nuli.

To je potpuno bespredmetno, ocijenila je ministrica. Podsjetila je kako postoje analize koliko proračunskoga novca grad ulaže u škole i da bismo se, na tome tragu, mogli, primjerice pitati koliko grad Zagreb ulaže u mostove i tramvaje, i je li to zadaća ministra Olega Butkovića ili ministra Predraga Štromara.

“U tom smislu dobro je da svatko od nas prihvati svoj dio odgovornosti i zadaća i da se usmjerimo prema cilju, a mislim da je, što se obrazovanja tiče, cilj jasan”, poručila je ministrica Divjak.

Nakon napomene novinara kako je i ministar Štromar najavio inspekciju zagrebačkih mostova, slijedilo je i pitanje – nije li to svojevrsna objava rata HNS-a i Stranke rada i solidarnosti i nije li riječ o politikanstvu.

Ne pačam se u politikanstvo

“Ne pačam se ni u politikanstvo ni u stranačku politiku, i jasno sam rekla da su moja najveća briga u ovome trenutku, vezano uz kurikularnu reformu, 40 tisuća učitelja i suradnika koji su u sustavu pripreme i obrazovanja, a samo u lipnju i srpnju održat će se tisuću radionica diljem Hrvatske”, izjavila je Divjak.

Najavila je kako se očekuje da će, preko Europskoga socijalnog fonda (ESF) uskoro biti raspisan drugi dio natječaja za regionalne centre kompetentnosti, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja bavi se i politikama visokog obrazovanja.

‘Prisiljavaju nas da se bavimo nebitnim’

Na pitanje očekuje li možda neke “nove udare”, ministrica Divjak odgovorila je kako je “uvijek najmračniji dio noći onaj pred svitanje” i sigurna je da je, kako je rekla, “upravo to ono što sada prolazimo, a sve će dobro proći”.

Zaključila je kako je žalosno “da nas oni koji rade u tom smjeru, nažalost, prisiljavaju da se bavimo nebitnim, umjesto, bitnim stvarima, a to je jedan od osnovnih problema ne samo u sustavu znanosti i obrazovanja, nego općenito u ovoj državi, jer se moramo početi baviti krupnim problemima, razmišljati o razvoju i strategijama, a ne o sitnim podmetanjima”.

Kada to shvatimo, sigurna je Divjak, bit će nam bolje i ljudi će manje odlaziti iz Hrvatske, a mnogi će i dolaziti.