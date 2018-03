Zahvalnost profesoru Paladinu nebrojeno mnogo puta su iskazali njegovi pacijenti.

Vijest da je Ravnateljstvo KBC-a Zagreb odbilo produljiti suradnju s čuvenim hrvatskim neurokirurgom Josipom Paladinom izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Jedan od najvećih hrvatskih stručnjaka na tom polju tako je prisiljen nakon 40 godina rada napustiti tamošnju Kliniku za neurokirurgiju.

S Rebra su se oglasili priopćenjem u kojem navode da su se na taj potez odlučili temeljem planova za funkcioniranje Klinike za neurokirurgiju, no dodaju i da su zahvalni ‘što je vrhunski stručnjak poput profesora Paladina svoj talent, profesionalne vještine i znanje stavljao na raspolaganje hrvatskim pacijentima kroz čitav svoj radni vijek’.

Zahvalnost profesoru Paladinu nebrojeno mnogo puta su iskazali i njegovi pacijenti. Milica Zekić iz Splita je 2016. godine čak šest mjeseci provela na Odjelu neurokirurgije u KBC-u Zagreb. Njoj se, naime, dogodila dobroćudna izraslina na mozgu, koja zbog lokacije nije bila nimalo bezazlena, a kako to obično biva, zdravstveno stanje joj se zakompliciralo, pa je u bolnici ostala znatno duže nego li je planirano.

No, za Dubrovački dnevnik je ispričala da se u bolnici osjećala zaista sjajno. “Osjećala sam se kao da sam kući, a ne u bolnici. Ljubaznost i pažnja medicinskih sestara i doktora bili su na visini. Nikad tim ljudima ništa nije bilo teško, i nikada od svih njih nisam osjetila ništa ružno, niti ikakvu nervozu. Sve su obavljali sa smiješkom, i nikada se nije moglo dogoditi da netko prođe pokraj mene, a da me ne pita kako sam”, ispričala je tada Milica koja se zahvalila cijelom timu na čelu s Josipom Paladinom.

“Joško je zaista nevjerojatan, koliko ima dobrote u tom čovjeku. Često me je tješio i ohrabrivao, a njegova smirenost se pretakala na mene, pogotovo u onim teškim trenucima pred operaciju”, otkriva Milica.

I na internetskoj stranici najdoktor.com dominiraju pozitivna iskustva pacijenata s profesorom Paladinom. “Ne znam što da kažem, nemam riječi kojom bih ga opisala. Izniman liječnik, izniman čovjek. Konkretno u mom slučaju, radilo se o pitanju života i smrti. Došla sam uplašena s dijagnozom tumora kojeg mi u Splitu nitko nije mogao, zapravo nitko se nije usudio, operirati. Tumor je progresivno napredovao tako da sam u trenutku dolaska bila skoro pa paralizirana. Kako sam dšsla k njemu, nitko me iz Splita nije uputio, a trebali su jer su mi rekli da tumor mora van najduže za dva tjedna, onako uplašena poslala sam mu svoje mr. slike, dan poslije odmah me pozvao i primio u bolnicu, a sljedećeg jutra već je bila operacija. Prošlo je pet mijeseci, ja sam danas zdrava žena, pokretna, izlječena, tumoru ni traga. Operacija je trajala gotovo sedam sati. Naravno preda mnom je dug put potpunog oporavka, no uz njega se ne bojim jer mu vjerujem, onako kada vas toplo stisne za ruke i kaže sve će biti dobro”, napisala je jedna pacijentice.

“Odjel neurokirurgije i njegov predstojnik, prof.dr J. Paladino su najbolje od hrvatskog zdrastva, po mom skromnom mišljenju. Na njegovom odijelu na Rebru, osjećala sam se sigurno, zbrinuto, zaštićeno i zadovoljno jer je razina usluge, čistoća, red, profesionalnost, privrženost poslu i ljubav nadmašila moju percepciju hrvatskog zdravstva. Imala sam tumor na mozgu, koji je operiran u najkraćem mogućem roku, sa najboljom mogućom pažnjom i brigom, dani provedeni u bolnici sa sestrama, doktorima i ostalim pacijentima za mene su bili ugodno iznenađenje. Činilo mi se da smo u najboljoj svjetskoj bolnici iz američkih filmova”, opisala je Ljubica Radošević još 2014. godine.

“U mojim očima prof. Paladino je čovjek anđeo. Zahvaljujući njegovoj stručnosti i dobroti njegovog velikog srca ja danas živim, odgajam svoju djecu imam privilegiju da ih gledam kako odrastaju i da svaki dan uživam u bezuvjetnoj ljubavi koja se može vidjeti samo u nevinim dječjim očima. Profesore Paladino, vama dugujem svaki otkucaj svog srca, hvala vam što ste se zauzeli za mene i poklonili mi život, hvala vam što postojite”, poručuje pacijentica.