DIRLJIV APEL DININE SUPRUGE: ‘Molim vas kao majka djeteta koje samo želi da mu se otac vrati: nemojte odustati od njih’

Danas je ukupno šest brodova koji pretražuju područje na kojem se traga za članovima posade Bourbon Rhodea, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić, iznenada promijenilo rutu te sada svi idu u istom smjeru. Kako je za potvrdio Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan uočena je splav iz satelita. S obzirom da se radi o satelitskoj snimci, radi se o dva sata odmaka i svi upotrebljivi brodovi upućeni su prema navedenoj lokaciji,

Morski.hr doznaje i kako je sazvan hitan sastanak hrvatskih diplomatskih predstavnika s francuskim kolegama.

Nikada nije gubila nadu

Najnoviji podaci bude nadu kako će hrvatski kapetan biti spašen, no jedna osoba nikada nije gubila. Marijana Miškić, supruga Dine Mikšića svih je 13 dana vjerovala kako će potraga uspjeti. Čak i kad su službe smanjivale opseg potrage, obitelj je pokrenula akciju skupljanja novca kako bi sami financirali nastavak.

Francuskim vlastima obratila se otvorenim pismom, a njen apel francuskom ministru diplomacije koji donosi Morski.hr, prenosimo u cijelosti.

“Kao supruga jednog od 7 pomoraca izgubljenih na Atlantskom oceanu od potonuća broda Bourbon Rhode, Kapetana Dina Miškića, obraćam Vam se otvorenim apelom i molbom da poduzmete sve što je u Vašoj moći kako bi se potraga za posadom pod ravnanjem Republike Francuske nastavila do pronalaska ovih 7 ljudi – očeva, muževa, braće i sinova za čije se živote danima mole ne samo obitelji, već tisuće i tisuće građana, ljudi dobrog srca koji suosjećaju sa nama i našom nesrećom.

‘Potraga je zaustavljena nakon samo sedam dana’

Poštovani ministre, dozvolite da Vas podsjetim da je potraga za posadom Bourbon Rhode zaustavljena samo sedam dana od njezina početka; usprkos tomu što svi članovi posade nisu pronađeni i usprkos izjavama preživjelih mornara koji su posvjedočili da su sve 4 splavi uspješno lansirane, te da se posada ukrcavala na njih. Nakon tri dana očaja, stigla je nova nada. Potraga je nastavljena, a kao što znate uočene su i signalne rakete – dokaz života naših voljenih koji danima plutaju po Atlantiku!

Ovime Vas molim kao žena, supruga i majka djeteta koje danas, na svoj 12. rođendan želi samo da mu se otac vrati: nemojte ponovno odustati od njih! Prekidom potrage već su izgubljena dragocjena tri dana, a protok vremena im ne ide u prilog. Molim Vas u svoje ime, u ime Dinove majke, cijele naše obitelji, te u ime preostalih 6 obitelji koje strepe – neka Francuska Republika pokaže svoje veliko srce, humanost i brigu za malog čovjeka. Molim Vas nastavite potragu, šaljite na ocean sve Vaše snage i vratite ih kućama – jer mi to ne možemo.

Sve što možemo jest ponuditi Vam simboličnu financijsku nadoknadu. Moja obitelj, prijatelji i ja smo pokrenuli Go Get Funding kampanju za prikupljanje sredstava za potragu te je do sada prikupljeno gotovo 50.000,00 eura, a dobri ljudi nam se i dalje javljaju i šalju pomoć. Spremni smo svaki cent novca kojeg prikupimo uplatiti za troškove francuskih snaga uključenih u potragu, samo da sedam života ne ostane prepušteno na milost i nemilost oceanu”, piše supruga nestalog kapetana, Marijana Miškić, prenosi Morski.hr.

‘Neki ljudi su spašeni i nakon 50 dana na moru’

Potraga za nestalim pomorcima s tegljača “Bourbon Rhode”, koji je potonuo 26. rujna u Atlantiku 2000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea, nastavljena je nakon što je u noći na utorak u oceanu primjećena ispaljena signalna raketa, pa su u potragu poslani brod francuske brodarske kompanije “Bourbon Offshore” te zrakoplov opremljen specijalnim instrumentima za pretraživanje mora.

Dosadašnja potraga, reducirana u petak nakon tjedan dana traganja, rezultirala je pronalaskom trojice preživjelih i tijela četvorice poginulih pomoraca. Na brodu ih je bilo ukupno 14, uključujući i hrvatskog kapetana Miškića koji nije pronađen. Hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić je u srijedu na otvaranju plenarne sjednice Europskog parlamenta u Bruxellesu pozvala čelnike članica Unije da pomognu u nalaženju nestalih pomoraca i istaknula kako su “neki ljudi spašeni i nakon čak 50 dana na moru”

Tomašić je rekla kako se “teško pomiriti s objavom francuskog kriznog stožera Cross s Martiniquea da se od potrage odustalo s takvom lakoćom”. „Ovim putem apeliram na čelnike svih 28 država članica Unije koji na bilo koji način mogu pomoći pri lociranju i spašavanju tih sedam pomoraca, da to i učine. Sama bit Europske unije leži upravo u međusobnoj solidarnosti individualnih država članica, koja ovoj zajednici i njenim građanima može ponuditi istinsku dodanu vrijednost“, istaknula je Tomašić, priopćio je ured zastupnice.