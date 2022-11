U kriznom državnom proračunu za 2023. godinu su predviđene i povišice, povećanja mirovina, subvencije za plin… Vlada očekuje rast BDP-a od 0,7 posto i usporavanje inflacije na 5,7 posto. Očekuje i prihod iz EU od 5 milijardi eura, što je 30 posto više nego lani. Za obnovu od potresa država će potrošiti 270 milijuna eura. Policija i vojska dobit će 86,9 milijuna za jačanje obrambenih sposobnosti i sigurnost. Kupuju se helikopteri, ophodni brod, sjeda nam i prva rata za Rafale, a 72 milijuna eura potrošit će na prehranu učenika u osnovnim školama.

"U postojećim okolnostima jednostavno nije moguće dalje rasterećivati plaće", kazao je u RTL-u Danas ministar financija Marko Primorac.

HUP poziva Vadu da odustane od poreza na dobit

No, stiže nam recesija i situacija je dramatična. Odustanite od poreza na dobit - poručuju iz Hrvatske udruge poslodavaca apelirajući na Vladu da s poduzetnicima sjedne za stol.

"Mi ćemo neovisno o izjavama ministra Primorca zahtijevati rasterećenje troškova rada, to je jedini način na koji se mogu značajnije podići plaće. Isto tako sam primijetila u odgovoru ministra, prostor za jednu ozbiljniju reformu poreza na dohodak što mi poslodavci kontinuirano zagovaramo", rekla je za RTL Direkt Irena Weber, direktorica Hrvatske udruge poslodavaca.

Direktorica HUP-a tumači činjenicu da u u jednoj trgovini zaposlenici zarađuju 6.000 kuna, u drugoj 11.000 kuna, tako da neki poslodavci kontinuirano podižu plaće jer nema radne snage, a osobito nema kvalitetnih i motiviranih zaposlenika.

"Vlada ozbiljna borba za svakog zaposlenika na tržištu rada. Vlada je pokazala jedan uvjereni optimizam stavivši projekciju rasta BDP-a na 0,7 posto. Međutim, imamo li u vidu naše okruženje i krizu u Eurozoni i negativne indikacije, stvarno je treba biti poprilično oprezan", ističe Weber.

'Događa se velika, velika nervoza'

Ona smatra da će porez na dobit biti velik udarac za poduzetnike.

"Mi smo danas apelirali na Vladu da povuče prijedlog dodatnog poreznog opterećenja na poduzetnike. Mi smatramo da s obzirom na najave recesije kod naših najvećih izvoznih partnera kao što su Njemačka, Austrija, Francuska… Nije vrijeme za dodatni porez, nego da zajedno dogovorimo mjere koje će pripremiti gospodarstvo za odgovor na sve krizne scenarije koji nas mogu zadesiti sljedeće godine", objasnila je Weber.

"Mi komuniciramo s našim članovima i povratne informacije nisu obećavajuće. Osobito se to odnosi na poslove koji se sklapaju s kupcima u Njemačkoj. Dolazi do povlačenja narudžbi, dolazi do potpunog zastoja novih narudžbi, čak i dugogodišnji ugovori se stavljaju na hold. Događa se velika, velika nervoza",rekla je Weber u RTL Direktu.