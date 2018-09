DIREKTOR TRGOVAČKOG CENTRA O ZABRANI RADA NEDJELJOM: ‘Ako želimo biti siromašna zemlja, možemo donijeti tu odluku’

“Zašto se ne bismo dogovorili da se ne radi ni subotom ni nedjeljom, da vikend bude slobodan. Sve možeš kupiti u pet dana, ali moraš biti svjestan da ćeš smanjiti gospodarsku aktivnost u zemlji koja je ionako siromašna, ljudi će manje zarađivati, manje će ih se zapošljavati”, ustvrdio je glavni direktor Emmezete

“Ništa ne možete potpuno zabraniti pa tako ni rad nedjeljom. Mi smo dali jedan prijedlog Vladi da trgovine ne rade nedjeljom, ali da poslodavac ima pravo izabrati određen broj nedjelja koje će biti radne i da to bude pravilo koje će svi poštivati”, kazala je predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić u emisiji “Točka na tjedan” N1 televizije u kojoj je sučelila stavove oko reguliranja rada nedjeljom s glavnim direktorom Emmezete Slobodanom Školnikom.

On je, pak, rekao da dilema oko rada nedjeljom traje već dvadesetak godina, da je zakon donošen dva puta te da je dvaput bio “prelomljen preko koljena” te “napravljeno puno štete”.

“Ako društvo želi biti siromašno može to odlučiti”

“Jedno društvo ima pravo odrediti kako će živjeti, odlučiti hoće li biti bogato ili siromašno. Ako društvo želi biti siromašno može to odlučiti. Mislim da u zemlji koja je siromašna, u kojoj radi oko 51 posto radno aktivnih, dok je u razvijenim zemljama to 70 posto i u zemlji koja inače zaostaje za prosjekom EU potpuno pogrešno zabranjivati i uopće preregulirati mogućnost rada”, kazao je Školnik.

On ističe da nedjelja čini 14 posto tjedne trgovinske realizacije te da bi ukidanje radnje nedjelje imalo izravne posljedice na ekonomiju, jer Hrvatska izrazito ovisi o turizmu i trgovini.

Štuić je na to kazala da ograničenje ili smanjenje rada nedjeljom ne znači da ćemo biti siromašniji.

“Osobna potrošnja je onolika koliko sredstava imamo. Trošimo li ponedjeljkom, petkom ili nedjeljom, svejedno je. Cilj je ograničiti radno vrijeme”, kazala je.

“Plaće u trgovini nisu takve da zadržavaju radnike”

“Čovjek koji ne zna kad će imati slobodan dan za radnu nedjelju, ne zna kako si organizirati život. To je jedna stvar koja nije tako jednostavna, treba to dobro organizirati, dogovoriti se i onda to zakonski riješiti. Ako postignemo dobar dogovor, mogu biti zadovoljni kupci, poslodavci, i radnici”, dodala je Štulić.

“Ako se odluči preregulirati rad i smanjiti gospodarsku aktivnost, to će utjecati na usluge poslodavaca, više na strane investitore koji, kao što znamo baš ne obožavaju investiranje u Hrvatsku. Ako vide da se i dalje sputava gospodadrska aktivnost imat će i manje interesa poslovati ovdje”, uzvratio joj je Školnik.

Njih dvoje proturječili su jedno drugome i oko iznosa prosječne cijene rada u trgovinama. Štulić je kazala da je prosječna plaća prodavača 4.100 kuna bruto, dok je Školnik ustvrdio da, prema izvješćima tvrtki, danas u trgovini praktički nema plaće ispod 4.000 kuna neto te da su na najnižim pozicijama plaće značajno rasle prošle dvije godine.

“To povećanje je tako neznatno. U velikim sustavima ljudi u brutu imaju 3.800, 4.000, 4.200 kuna. Vidjela sam obračune. To su podaci Zavoda za statistiku. Plaće u trgovini, u maloprodaji nisu takve koje zadržavaju radnike, poslodavci moraju početi raditi na tome da se plaće povećavaju. To se mora dogoditi. Nama se svakodnevno javljaju članovi koji odlaze iz djelatnosti zbog rada nedjeljom”, rekla je predsjednica Sindikata trgovine.

“Nisu trgovci krivi što ljudi imaju niske plaće”

Školnik pak smatra da nisu trgovci krivi što je Hrvatska siromašna i što ljudi imaju niske plaće, već da je za to kriva politika koja vodi zemlju već 30 godina.

“Ne možemo se uspoređivati s Njemačkom i Austrijom, to su kapitalno daleko jače zemlje. Austrijski turizam je daleko jači od našeg, a iznosi im samo 5 posto BDP-a. Oni mogu sutra ugasiti turizam i živjeti dalje bez greške. Hrvatsku možemo uspoređivati sa Slovačkom, sutra ćemo s Bugarskom, a sve će to biti posljedica negiranja tržišta, prereguliranja rada. Poduzetnici na svojim ramenima nose cijelu Hrvatsku”, ustvrdio je glavni direktor Emmezete.

Negirao je i podatak za koji sindikati tvrde da je služben, a prema kojemu je više od 90 posto građana za zabranu rada nedjeljom. On tvrdi da je prema zadnjem istraživanju 63 posto građana bilo za zabranu rada nedjeljom.

“Zašto se ne bismo dogovorili da se ne radi ni subotom ni nedjeljom, da vikend bude slobodan. Sve možeš kupiti u pet dana, ali moraš biti svjestan da ćeš smanjiti gospodarsku aktivnost u zemlji koja je ionako siromašna, ljudi će manje zarađivati, manje će ih se zapošljavati. Društvo ima pravo odlučiti što želi, ali treba biti svjesno posljedica. Ne smije se ništa donosti preko noći. I ne treba se uspoređivati sa zemljama koje su neusporedive s Hrvatskom”, kazao je Školnik te apelirao da se odluka o radu nedjeljom ne donosi preko noći.

“Strani trgovački lanci i nakon 10 godina posluju negativno”

Usto je dodao da nijedna trgovina ne može podnijeti pad od 10 posto prometa

“Pogledajte Konzum, urušio se u roku keks, k’o kula od karata. Imate strane trgovačke lance koji nakon 10 godina u Hrvatskoj posluju negativno. To je vrlo niskoprofitabilna djelatnost koja je vrlo osjetljiva na nagle promjene”, rekao je.

Štulić je na kraju naglasila da je Sindikat trgovine Hrvatske dao svoj prijedlog te da odluku očekuju na temelju analiza i dogovora. Školnik je uzvratio kako nije istina da ljudi nikad nemaju slobodnu nedjelju.

“U normalno organiziranim kompanijama imaju dvije slobodne, dvije radne. Ovdje se radi o tome da im se daju još dvije. Ja ponovljam da to to ništa neće riješiti, ali to se očito svima fućka pa i ovim velevažnim sindikatima i udrugama. Mene više zanima regulacija da ljudi imaju nekoliko slobodnih cijelih vikenda, ne samo nedjelju. Mislim da bi to za ljude bilo bolje nego da im se nameće samo neradna nedjelja”, zaključio je.

