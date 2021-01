DIREKTOR TEHNIXA DEMANTIRAO ĆORIĆA OKO STAMBENIH KONTEJNERA: ‘Ne treba nam uvoz, Austrijanci su vozili naše kontejnere’

Đuro Horvat tvrdi da ga država još uvijek nije kontaktirala oko stambenog zbrinjavanja žitelja potresom pogođenih područja iako njegova tvrtka proizvodi stambene kontejnere, modularne jedinice i strojeve za sigurno uklanjanje dimnjaka

Jedan od najvećih problema na potresom razorenoj Baniji i u Moslavini jest kamo smjestiti ljude koji su ostali bez krova nad glavom. U moru alternativnih rješenja, ministar energetike i gospodarstva Tomislav Ćorić smatra da je nemoguće brzo nabaviti 1500 stambenih kontejnera te je pozvao građane da se smjeste u prihvatnim centrima i zaključio da je “razvidno da proizvodni kapaciteti u Hrvatskoj ne mogu u skoro vrijeme to proizvesti”, zbog čega smatra da bi se trebalo okrenuti uvozu.

No, demantirao ga je poznati poduzetnik Đuro Horvat, direktor tvrtke Tehnix koja se bavi tehnologijom gospodarenja otpadom i naftnim derivatima, tehnološkim rješenjima za zaštitu vode, ali i modularnom arhitekturom. On tvrdi da ga nitko od državnih institucija dosad nije kontaktirao, iako je spreman pomoći.

“Mi u rezervi imamo dosta kućica. Do sada smo isporučili oko 25 komada, mi i danas isporučujemo dvije. U rezervi imamo oko 20 komada, a i u ponedjeljak smo proizveli 20 komada. Obustavit ćemo proizvodnju za inozemno tržište. Partneri nas razumiju, već smo se s njima čuli. Možemo zadovoljiti domaće ljude, koliko treba”, rekao je Horvat za RTL.

Narudžbe sa svih strana

On će sudjelovati na sastanku s ministrom graditeljstva Darkom Horvatom na zagrebačkom Građevinskom fakultetu gdje će predstaviti sve što njegova tvrtka može ponuditi u zbrinjavanju stanovništva i otklanjanju štete. Poručio je kako Hrvatskoj nije potreban uvoz stambenih kontejnera, jer ih, uz Tehnix, proizvode još tri tvrtke. “Apsolutno ne moramo uvoziti. Dogodilo se to da su Austrijanci vozili naše kontejnere. Austrijska vlada je odmah zakupila i rekla ‘Vozi Hrvatskoj'”, pojasnio je Horvat, koji je uvrijeđen time što ministarstvo govori o razvoju industrije, a ne zna gdje se što proizvodi.

Dodao je kako su neke privatne tvrtke od njih već naručile stambene kontejnere, a u pregovorima je i s Caritasom te Hrvatskom biskupskom konferencijom o proizvodnji još 100 kontejnera. Njihovi proizvodi su opremljeni sanitarnim čvorovima, gotovim kuhinjama i ležajevima. Istaknuo je kako se bave stambenom ekologijom te opisao na koje sve načine pomažu i još mogu pomoći pogođenim krajevima.

Stambena ekologija

“Mi za mjesec dana napravimo za 100 djece vrtić, no ne kontaktiraju nas. A vani u pravilu svi rade vrtiće iz modula jer je to antipotresno, pa bi to najbolje čuvalo djecu. Imamo uređaj kojim se može skinuti cijela ulica dimnjaka, a ne da zaustave cijeli grad jer ruše jedan dimnjak. Mi možemo odmah cijeli dimnjak srušiti dolje. Ne bi nitko smio ići na krov. Od prvog smo dana dežurni. Svaki dan isporučujemo i pomažemo. Ljudi koji dobe naše jedinice se javljaju i zahvaljuju. Impresionirani su. Dali smo i financijsku pomoć”, pojasnio je Horvat.

Naglasio je kako ne želi izbjegavati vlast te da je spreman na suradnju. No, sve ovisi o spremnosti na suradnju lokalne i državne vlasti te njihovoj organiziranosti.

