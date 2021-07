Vijeće za elektroničke medije (VEM) u srijedu je donijelo odluku da frekvenciju 101 MHz, koju je do prije mjesec i pol dana desetljećima koristio kultni zagrebački Radio 101 dodijeli na drugome ponuditelju. Na razdoblje od 15 godine ta je frekvencija dodijeljena trgovačkom društvu Top radio d.o.o. osnovanom u travnju ove godine.

Top Radio d.o.o javio se i na prethodni natječaj u svibnju ove godine, kada je Radio 101 bio odbijen zbog predane nepotpune dokumentacije. Tada je vlasnik tvrtke Top radio d.o.o. Ivan Jurić Kaćunić povukao ponudu, ali se javio na ponovno raspisani natječaj u lipnju. Jurić Kaćunić je i direktor Media Servisa, a mediji pišu da mu se ime pojavljuje i u nekim drugim radijskim postajama.

Monopol u eteru i veze s Petrom Pripuzom

Istraživački novinar Saša Paparella u izjavi za RTL.hr kazao je kako ga je odluka VEM-a sablaznila.

"Ne kažem da je ekipa sa Stojedinice pretplaćena na tu frekvenciju, no svakako ju nije smjela dobiti tvrtka Top radio i to iz nekoliko razloga. Prvo je pitanje monopola u radijskom eteru, jer oni već drže čvrsto isprepletenu mrežu s nekoliko velikih domaćih radio postaja. Drugi je problem što tom mrežom, po nekim indicijama, upravlja obitelj Petra Pripuza, čiji je sin Ivan poslovno povezan s Ivanom Jurićem Kačunićem, direktorom tvrtke Top radio. Svakako nije dobro da osoba poput Petra Pripuza, kojem se upravo sudi zbog gospodarskog kriminala, i to u procesu kojim je bio obuhvaćen i pokojni gradonačelnik Milan Bandić, ima toliki utjecaj na oblikovanje javnog mnijenja. O Pripuzu kao prikrivenom vlasniku nekih domaćih medija, i to ne samo radija, pisali smo i ranije, a za to smo nedavno dobili potvrdu od odbjeglog tajkuna Miroslav Kutle, koji i sam potražuje udjel u spomenutoj medijskoj mreži - Kutle je u intervjuu Nacionalu potvrdio da je Pripuz vlasnik iz sjene", kazao je Paparella za RTL.hr.

'Glupa, prljava i skandalozna odluka'

Paparella kaže da je zbog ove odluke član stručnog povjerenstva Agencije za elektroničke medije Zoran Kovačić, inače glavni urednik specijaliziranog portala Media daily, dao ostavku nazvavši odluku "sramotnom i nedopustivom".

"Kovačić (…) je toliko ljut zbog odluke da je u današnjem komentaru napisao kako je VEM donio 'glupu i prljavu odluku'. Pohvalio je sav dosadašnji rad VEM-a, no ovu je odluku nazvao 'skandaloznom' i 'pucnjem u razum svih medijskih profesionalaca'", kaže Paparella.

Jurića Kaćunića Paparella je nazvao "samozvanim radijskim mogulom" te dodao da u životu nije dao ozbiljan intervju, iako je i sam dio medijske scene.

"On očito ima neki razlog zašto se tako panično boji javnosti. A na pitanje tko ga je stvorio teško je odgovoriti, jer je Jurić Kačunić navodno u raznim fazama bio blizak prvo Hrvačiću, pa Kutli, a sada Pripuzu", kazao je Paparella.

Direktor Top radija bio svjedok na suđenju Bandiću

Inače, Jurić Kaćunić jedan je od svjedoka u sudskom procesu koji se vodio protiv bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića zbog afere "Štandovi".

"Došla je narudžba o emitiranju radijskog spota. Iz Ureda gradonačelnika dobio sam informaciju da će se dogoditi to pokroviteljstvo akcije Udruge 'U ime obitelji'. Sve ostalo, snimanje spotova, događalo se između agencije 'Mega Produkcije' i Udruge 'U ime obitelji'. Koliko ja znam 'Obiteljskom radiju' su plaćene naknade za emitiranje radijskog spota. Kad bi se događalo nešto značajnije, Miro Laco bi me obavijestio da je Grad Zagreb pokrovitelj i da će svi odnosi biti regulirani s udrugom U ime obitelji, ali ja s udrugom nisam komunicirao. U našu marketinšku agenciju Mega produkcija sve je platila Obiteljskom radiju", svjedočio je tada Jurić Kaćunić.

'Samo ponuda Radija 101 nije valjala, to je čudno'

Odluku VEM-a o odjeli koncesije Top Radiju prokomentirali su za RTL.hr i s Radija 101.

"Kada se koncesija prekine, 99,9 posto radio postaja ponovno dobiva koncesiju, ako je ponuda valjana. Samo ponuda Radija 101 nije bila valjana, to je čudno", piše u odgovoru koji potpisuje direktor Radija 101 Thomas Alexander Thimme.

On ističe da je direktor Top Radija blizak Antena Grupi.

"Bez Radija 101, koji je imao 14 posto tržišnog udjela, ta radio grupacija ima monopol", napisao je Thimme te poručio kako na radiju 101 razmišljaju da cijeli slučaj riješe sudskim putem.