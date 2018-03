[VIDEO] MATE RIMAC UPRAVO PREDSTAVIO NOVI HIPERAUTOMOBIL: Ima 1914 konjskih snaga, do 300 km/h dojuri za 11,8 sekundi, košta 1,7 milijuna eura

Kao što je Rimac dao naslutiti ovih dana, radi se o bolidu svemirskih performansi

Mate Rimac predstavio je na prestižnom Geneva Motor Showu novi bolid kreiran u njegovoj tvrtki Rimac Automobili. Posljednjih nekoliko tjedana o Rimčevom hiperautomobilu pisali su brojni mediji koji prate automobilsku industriju, a svi predviđaju da će bolid nadmašiti Teslin Roadster. Prema onome što priča osnivač tvrtke Rimac Automobili, u tome bi mogao i uspjeti.

Predstavljanje novog bolida započelo je nastupom popularnog dvojca violončelista 2Cellos, a zatim je Mate Rimac započeo s predstavljenjem hiperautomobila. Postavio je retoričko pitanje: ‘Što se promijenilo od Concept Onea?’ te sam na njega odgovorio: ‘Sve, radi se o potpuno novom automobilu’.



1914 konjskih snaga

Concept_Two koristi dvobrzinski mjenjač s dvije spojke na stražnjoj strani, dok se naprijed nalazi jednobrzinski mjenjač. S jednim punim spremnikom goriva Rimčevi hiperautomobil može prijeći 659 kilometara. Kao što je ranije otkriveno, novom automobilu će do 300 km/h trebati 11,8 sekundu, imat će 1914 konjskih snaga, a proizvest će ih 150 komada.

Tijekom prijepodnevnih sati Rimac je kratko najavio što se može očekivati od novog bolida.

Kazao je kako u novom bolidu nema ništa preuzeto iz Concept Onea.

‘Ovaj auto je razvijen iz nule, ništa nije preuzeto iz Concept Onea. Pogonski sustav razvijen je posebno za ovaj auto. Znači, baterijski sustav, šasija, motori, inverteri, getribe… Samo inicijalna ideja električnog superautomobila je preuzeta’, rekao je Rimac.

Iskušavanje granica

Dodao je i kako s novim vozilom žele ići još korak dalje u odnosu na Concept One koji je, kako je kazao, pokazao da je brži i od Lamborghinija i Ferrarija. Rimac je otkrio i da automobil ima četiri motora, aktivnu aerodinamiku i ovjes, osam kamera, električno upravljanje volanom, električno kočenje… ‘Ono što je danas moguće želimo pokazati u ovom autu, ići do krajnjih granica’, zaključio je Rimac, prenosi Večernji.

Poduzetnik Saša Cvetojević javio se sa samog početka autoshowa, rekavši kako je doznao da je Rimac već prodao 30 primjeraka novog vozila, na neviđeno.

Idirektor prodaje Rimac Automobila naveo je neke promjene uvedene u Concept Two. ‘Ekran se povećao, okrenuo se horizontalno, upravljačka ploča je eliminirana iz auta, pojednostavljena je, i napravljena na mnogo inventiniji način, što ćete vidjeti poslije’, rekao je za Index te dodao kako će u Rimcu proizvesti 150 takvih automobila te da će sva vozila biti proizvedena u Hrvatskoj.

Nova šasija, uvedeni i zračni jastuci

‘Znači, kao što već znamo, imat će 1914 KS, trebat će mu 1,85 sekundi do 96 km/h, okretni moment 2300 Nm, šasija je potpuno nova, automobil je pravi GT. Imamo kompletan sustav sigurnosti, uvedeni su zračni jastuci, kompletno novo razvijen sustav telemetrije za automobil’, dodao je.

Nešto je rekao i o pogonskom sustavu novog automobila. ‘S prednje strane nalaze se prednji motori, koji imaju jednobrzinsku getribu, u sredini je baterijski paket’, rekao je direktor prodaje te dodao kako Rimac Automobili imaju i novi logo. Cijena će biti astronomskih 1,7 milijuna eura.

Vrhunske performanse

Zaljubljenici u luksuzne jurilice nestrpljivo očekuju vidjeti što je Rimac novo smislio, a on je sam u posljednjih nekoliko objava dao naslutiti da se radi o bolidu vrhunskih performansi.

Rečeno je da će Concept Two nadmašiti dosadašnje brojke, a to je potvrdio i sam Rimac, objavivši kako će bolid imati 1914 konjskih snaga, a do 100 km/h ubrzavat će za samo 1,85 sekundi.