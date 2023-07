U odnosu na isto razdoblje lani, u prvoj polovici ove godine objavljeno je osam posto više oglasa za posao, ukupno 50 tisuća. No, iako posao IT stručnjaka zvuči kao najsigurniji izbor, takvih je oglasa čak 30 posto manje, što je u skladu s krizom koja potresa globalnu IT industriju. Vidljiv je i pad u turizmu, ali on se iščitava kao rezultat zapošljavanja stranih radnika. Prilično je neobjašnjiv pad u širem sektoru graditeljstva.

Što se tiče najtraženijih zanimanja, za njih vam fakultet uglavnom nije potreban, a do posla najlakše dolaze trgovci. Slijede konobari, barmeni, skladištari, vozači, kuhari, knjigovođe… Svaki drugi objavljeni oglas je za posao u Zagrebu ili Zagrebačkoj županiji,a zatim slijede Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Istarska županija. O tim je trendovima za RTL Direkt govorio direktor portala MojPosao Igor Žonja.

'Turzam se najbolje snašao'

''Veliki broj ljudi je napustio Hrvatsku. Imamo apsolutni doseg malne u Hrvatskoj i nemamo otkud više izvući nove ljude. Dosta oglašavamo i izvan Hrvatske i imamo vodeće sajtove u regiji tako da je onda prirodno da ovo što ljudi dolaze iz Azije, dolaze preko agencija i vidimo da se tu turizam najbolje snašao'', kazao je.

Što se tiče 30-postotnog pada broja oglašenih radnih mjesta u IT industriji, Žonja kaže da je važno koliko je koje tržište povezano sa SAD-om.

''Mi smo mali, ali smo bili dosta povezani s Amerikom. U Srbiji je to 60 posto, 70 posto, u nekom trenutku je to bio i 90 posto pad. Tako da jednostavno nisam ni ja očekivao da smo toliko puno povezani. Imamo dosta agencija koje na neki način izvoze naše ljude. Oni možda žive tu, ali koriste visoka primanja izvana'', objašnjava.

Lani 125.000, ove godine 200.000 stranih radnika

Za turističke kompanije kaže da naprosto nemaju drugog izbora nego uzimati strane radnike.

''Nije to njima ni lako. Moraju dovesti čovjeka, omogućiti mu smještaj, educirati ga… Hoće li on doći druge godine ili neće… Jednostavno nije bilo druge opcije i rast je stravičan. Prošle godine je bilo 125 tisuća ljudi, ove godine će biti 200 tisuća. Godinu prije je bio puno manji broj. Jednostavno nema opcije'', kazao je.

Kaže i da to na neki način vodi do spuštanja cijene rada. A što se tiče pada u graditeljstvu, Žonja kaže da se radi o padu investicija.

''Imate nekakve pomake, još uvijek trebaju izvršitelji, ali ne trebaju više projektanti. Tako da cijene još uvijek rastu jer još uvijek postoji potražnja. Međutim, ipak je pad investicija. A pad investicija u građevini obično znači krizu. Ne volim biti vjesnik krize i želio bih da stalno idemo naprijed i da stalno rastemo, ali najčešće je to tako'', dodaje.

'Ljudima je lakše odlučiti da žive u Zagrebu'

Došlo je i do raskoraka time što sve više građana ima visoku stručnu spremu, a među najtraženijim zanimanjima su ona za koja diploma nije potrebna.

''Prvo, imate stručnu spremu koja ne odgovara potražnji. Drugo, studiranje je jedno vrijeme bila socijalna kategorija. Ono što smo uništili u ovom novom sustavu je strukovno obrazovanje. Vratili smo se na gimnazije - što ja kažem na Austro-Ugarsku, a trebalo je ići naprijed jer već ona Šuvarova reforma, kakva god bila, pratila je europske trendove. Tu smo napravili veliku grešku. Sad zbog toga ispaštamo i plaćamo visoke račune. I onda ljudi koji završe gimnaziju prirodno upisuju fakultete jer nemaju drugu opciju. S gimnazijom se ne mogu zaposliti. Imate jedan veliki poremećaj na koji treba odgovoriti - strukovnim školama dati važnost, ne podcjenjivati te ljude", poručio je direktor portala Moj posao.

Na koncu je prokomentirao i podatak da je svaki drugi oglašeni posao - u Zagrebu.

''To je prirodno. Imate jednu manu, zdravstveni sustav nas urušava. Sredine koje su prije imale bolnice, gube te bolnice ili te bolnice gube na kvaliteti. Školstvo je isto centralizirano. Iako se javljaju fakulteti i po drugim sredinama, nisu na razini kao u Zagrebu. Jednostavno je ljudima puno lakše odlučiti da žive u Zagrebu'', rekao je Igor Žonja u RTL-ovu Direktu.