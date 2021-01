DIREKTOR KOJI SE SUPROSTAVIO HDZ-OVOM GRADONAČELNIKU: ‘Od ožujka ne živim normalno’; Ipak, u oči upada kronologija cijele afere

Razgovori su snimljeni u siječnju, a kada su snimke predane policiji počeli su pritisci na direktora Komunalca koji su postali još žešči nakon što je Puljašić izabran u Sabor. Još u svibnju o svemu je dao iskaz USKOK-u

Nakon kolosalne afere, u kojoj je požeški gradonačelnik i saborski zastupnik HDZ-a Darko Puljašić snimljen sa svojim zamjenikom dogradonačelnikom Mariom Pilonom kako nagovaraju direktora gradske požeške tvrtke Komunalac, Josipa Viteza, s kim će raditi poslove na energetskoj obnovi višestambenih zgrada da odabere “podobne” tvrke, portal Telegram objavio je i novu snimku u kojoj Viteza prozivaju jer se i mjesecima nakon što je postavljen na čelo Komunalca nije učlanio u HDZ.

PROCURILA NOVA SKANDALOZNA SNIMKA IZ POŽEGE: ‘Ti si politički instaliran, nisi došao znanjem i zaslugama’; Evo što kaže Medved

USKOK sve zna još od svibnja

S razgovorom je upoznat i USKOK, a razgovor, tj. ucjenu snimo je sam Vitez. Prethodno dobio informaciju što će se od njega tražiti, pa je na razgovore s čelnim ljudima Grada došao “naoružan” diktafonom te je tajno snimio sve o čemu su razgovarali.

„Ja sam dobio upozorenja nekih kolega, vlasnika dviju tvrtki kojima je bilo dosta takvog načina rada što se sprema i konzultirao sam se i s odvjetnikom koji mi je rekao da se takve snimke mogu koristiti kao dokaz, a ja sam, ako mi bude trebalo, i za ‘nedajbože’ odlučio snimiti razgovore s dogradonačelnikom i načelnikom“ rekao je Vitez za Jutarnji, napominjući kako zbog istrage ne smije komentirati sam sadržaj snimki,. Ipak, piše se kako je prema napucima lokalnih dužnosnika trebao odabrati točno određene tvrtke za dobivanje poslova energetske obnove, kako bi one dijelom novca financirale određene manifestacije.

Pritisci pojačali kad je Plenković uveo Puljašića u Sabor

No, u svemu je najzanimljivija kronologija.

“Prvo me je 7. siječnja nazvao dogradonačelnik Pilon, a 15. siječnja razgovarao sam i s gradonačelnikom Pulješićem. Ja sam se suprotstavio tim zahtjevima i smatrao sam da to nije u redu. Očekivalo se da će biti na raspolaganju 152 milijuna kuna na natječaju i da bi moglo proći četiri do pet naših projekata. Uzeti novac ostalima za 45 projekata značilo bi po meni opljačkati ih, jer oni ne bi prošli na natječaju i meni je to bilo neprihvatljivo. Ja naprosto nisam tako odgojen. Na popis njihovih osam tvrtki koje su trebale dobiti posao, ja sam samoinicijativno dodao njih još devet. Ja sam radio u interesu Komunalca i ljudi koji su mi povjerili upravljanje zgradama“ kaže Vitez.

Nakon tih razgovora bio izložen pritiscima te je o svemu razgovarao s predsjednikom županijske organizacije HDZ-a dr Željkom Glavićem, kojem je predao snimke, on ih proslijedio policiji, a policija USKOK-u. Nakon toga su počeli, kaže, razni pritisci, koji su se pojačali nakon što je Pulješić izabran u Sabor.

„Ja sam posredno od poduzetnika dobivao poruke da ću ostati bez posla i da neka razmislim jer je pitanje hoću li negdje naći posao kada me smijene. Te prijetnje su se intenzivirale nakon što je gradonačelnik Pulješić izabran u Sabor. Ja sam snimke razgovora pohranio na nekoliko adresa kod rodbine i prijatelja. Kad su one došle u posjed policije, dogradonačelnik Pilon mi je poručio da su iz policije dobili informaciju o tim snimkama“ kaže nam Vitez. Bilo je to u travnju prošle godine, a sredinom svibnja dao je iskaz u sjedištu USKOK-a u Zagrebu. Kako doznajemo, iskaz je dao i Željko Glavić.

“Ja od ožujka prošle godine ne živim normalno. To su drumski razbojnici. Tako bih ja to okarakterizirao”, rekao je Vitez koji je u prosincu prošle godine smijenjen s čela Komunalca.