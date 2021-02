DIREKTOR HUP-A O MJERAMA: ‘Živjeli smo u optimističnom uvjerenju pa će ih popustiti, pa smo doživjeli hladan tuš’

Mnogi su fokusirani samo na dnevne mjere, primjerice o 15. veljače kao nekom datumu, dok bi zapravo trebalo otvoriti dijalog o tome što činiti u vremenu koje je pred nama

Damir Zorić, glavni direktor HUP-a, komentirao je postojeće mjere pomoći tvrtkama zbog epidemije covida-19.

“Naravno da nisam zadovoljan. Čim postoje mjere, to znači da nije dobro stanje. S tim mislim da nitko ne može biti zadovoljan, osobito poduzetnici. Njima je na neki način ugroženo njihovo prirodno okruženje”, odgovorio je prvi čovjek HUP-a za N1.

“Kažu, eto, da je to objektivno stanje, da je to doprinos pametnim odlukama kako bi spasili od pandemije sve drugo, osobito turističku sezonu, pa ćemo valjda i to otrpjeti.”

Doživjeli smo hladan tuš

Zorić je objasnio da HUP-u smeta nešto drugo:

“Nedostaju u javnosti stručne analize zašto neka mjesta jesu opasna žarišta, a neka vrlo slična njima, nisu. To smeta ljudima kad to doživljavaju kao administrativnu odluku. Mislim da nitko u Hrvatskoj ne bi bio protiv toga da se podnese svaka žrtva da se sačuva zdravlje ljudi.”

“Živjeli smo u optimističnom uvjerenju da će te mjere popustiti 1. veljače, pa smo doživjeli hladan tuš jer broj zaraženih, novozaraženih još uvijek nije onakav kakav bi bio podnošljiv, što mene čudi. Pratim stanje u BiH u kojoj su otvoreni restorani i sve živo, a njihove brojke nisu ništa slabije nego naše”, smatra Zorić.

“Za nadati se da će 15. veljače mjere biti relaksirane. Međutim, niti ta relaksacija ne znači da treba odustati od svih onih potpora ugroženom gospodarstvu”, rekao je.

‘Konkurentska borba nije nimalo jednostavna’

Mnogi su fokusirani samo na dnevne mjere, primjerice o 15. veljače kao nekom datumu, dok bi zapravo trebalo otvoriti dijalog, kako je rekao, o tome što činiti u vremenu koje je pred nama i kako zadržati konkurentnost nacionalne ekonomije:

“Konkurentska borba nije nimalo jednostavna, laka, niti idilična i možete misliti kako će izgledati kada se iscrpljeno gospodarstvo bez poticajnih mjera treba suprotstaviti onima iz jačih zemalja koje imaju puno jaču izdašniju potporu svojih država.”

Rekao je da bi u programima potpore trebalo udvostručiti iznose financijskih sredstava , a za javni sektor je rekao da “teško može donijeti dodanu vrijednost”.

