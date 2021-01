DIREKTOR CRVENOG KRIŽA ODGOVARAO NA SVE OPTUŽBE: Otkrio je i kakav je paket pomoći osmišljen za jednu četveročlanu obitelj

‘Iznimno je teška situacija, iznimno je težak teren. Ima puno zaseoka na gotovo tisuću kvadratnih kilometara’

Puno je primjedbi na neorganizaciju i nekoordinaciju na području pogođenom potreso. Prvih dana neki od stradalih su navodno po nekoliko puta dobili pomoć, a neki uopće nisu. Ima kritika koje su upućene i Crvenom križu.

“Zahvaljujem svima onima koji su pomagali od prvog dana bez obzira jesu li to činili putem Hrvatskog crvenog križa ili nekih drugih udruga. Čak i samoinicijativno. Iznimno je teška situacija, iznimno je težak teren. Ima puno zaseoka na gotovo tisuću kvadratnih kilometara”, rekao je za RTL izvrši direktor Crvenog križa Robert Markt.

Rekao je da ima 305 zaseoka i mjesta koja je potrebno obići. “Uistinu nije bilo lako. Iz dana u dan gradimo sustav i mi smo svoj sustav daleko unaprijedili od onog prvog dana kada smo došli tamo”, izjavio je Markt.

‘Sustav napreduje’

Krenuli su s 235 volontera, a jučer su imali 635 volontera. Nije se moglo odmah svih 600 upogoniti zato što je potrebno paralelno raditi sustav. Markt uvjerava da sustav napreduje i da će biti bolje.

“Mi smo s drugim udrugama napravili jedan koordinacijski sastanak. Rekli smo ovo su naša skladišta, sve vam je na raspolaganju. Idemo zajedno. Pokrijte jedan dio, mi ćemo drugi dio područja. Velikog prostora za napredak imamo u koordinaciji podjele humanitarne pomoći kako se ne bi dupliralo”, kazao je Markt.

Paket humanitarne pomoći znači da jedna četveročlana obitelj sedam dana ne mora strahovati od gladi. Napravili su ih 17.066. Markt objašnjava kako su napunili to područje sa hranom i kako su skladišta puna. “Ova operacija će trajati dugo, mi smo tamo bili od prvog trena. Nije se slegla prašina naš kamion je dijelio vodu na petrinjskom trgu. Ostat ćemo do zadnjeg dana”, rekao je Markt.

Velika operacija

Hrvatski crveni križ se ne bavi građevinskim materijalom ni kontejnerima. Markt objašnjava da je moguće da se pomoć poslala gdje se možda nije mogla distribuirati, ali to su “normalne stvari”. “To je iznimno velika operacija gdje se, mislim, sporadičnim greškama daje prevelika važnost”, kazao je izvršni direktor Crvenog križa.

Suhomesnati proizvodi moraju biti s deklaracijom, jer se želi izbjeći crijevna viroza. “Naša skladišta su puna. Ne tražimo nikakve potvrde. Ne pitamo jeste li bili jučer ili prekjučer. Svatko tko dođe može dobiti onoliko koliko mu je potrebno. Hrane ima i nema nikakvog razloga da se hrana ne dijeli”, rekao je Markt.

Hrvatski Crveni križ se temelji na svojoj neutralnosti, inzistira Markt, te kaže da je neistina da se ljude dijeli po nacionalnosti. “Dosad je uplaćeno oko 36.400.000 kuna. Laži štete HCK, ali to je sekundarni problem. Problem je što takvi natpisi zbunjuju ljude i to će najviše oštetiti nastradale, jer se novac koji bi se mogao prikupiti ostaje u džepovima donatora. Mislim da je to kontraproduktivno. Molim sve koji to rade da prestanu”, rekao je Markt.

