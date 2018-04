OGLASIO SE DIREKTOR CRODUXA: ‘Apsolutno nismo odgovorni za zagađenje vode u Slavonskom Brodu’

‘Jutros je bilo živo na mjestu ekoincidenta. Pojavili su se bageri i vatrogasci iz Našica, pa ćemo vidjeti što se tamo događa. Tamo je i inspektorica. Vidjet ćemo hoće li se ozbiljnije pristupiti sanaciji’, izjavio je gradonačelnik Slavonskog Broda, dok šef Crodux energenata tvrdi kako je sve učinjeno po propisima.

Crodux ‘apsolutno nije odgovoran’ za zagađenje vode u Slavonskom Brodu. Tvrdi to direktor tvrtke Crodux energetika Branko Radošević koji također ističe kako je nemoguće da je derivat došao do vodocrpilišta.

“Ovom incidentu smo pristupili sukladno pravilima struke i cijeli smo prostor lokalizirali. Procjena AEKS-a je da se daljnje istjecanje ne može očekivati. Pouzdano ne mogu tvrditi je li iscurilo 150 ili 200 litara, ali svu tekućinu smo pokupili i zbrinuli na sigurno mjesto. Bez obzira koliko je iscurilo, nije dopušteno da nekontrolirano iscuri. Sva tekućina je isisana i zbrinuta, ostalo ćemo naći u zemlji ako je zemlja nešto upila”, kazao je Radošević za N1 dodajući kako je AEKS svakodnevno promatrao prostor kako bi se utvrdilo da nema dodatnog iscjeđenja.

Druga faza sanacije čeka odobrenje policije

Također je kazao kako je završena prva faza sanacije mjesta istjecanja tekućine i produktovoda te da je druga pripremljena i da se samo čeka dozvola krim-policije.

No, čini se da se gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara ne slaže s njim. Govoreći za HRT Duspara je kazao da misli da se kasni sa sanacijom što potvrđuje i situacija koju je u utorak ujutro zatekao na mjestu ekoincidenta. “Jutros je bilo živo na mjestu ekoincidenta. Pojavili su se bageri i vatrogasci iz Našica, pa ćemo vidjeti što se tamo događa. Tamo je i inspektorica. Vidjet ćemo hoće li se ozbiljnije pristupiti sanaciji. Mislim da se kasni sa sanacijom. Pravu sanaciju trebalo je obaviti 28. ožujka kada se i dogodila. Katastrofa bi sigurno bila manja nego što je sada”, izjavio je Duspara koji je potvrdio i da je bilo sukoba s ministrom zamjerajući što nije pozvan na sastanak na kojem je bio i načelnik Općine Sikirevci.

‘Najgore je što je to preblizu naših bunara i tvornice vode’

Još jednom je izrazio nezadovoljstvo jer posljedice zagađenja još uvijek nisu poznate. “Rezultati ispitivanja vode još uvijek nisu stigli. Nemamo zadnja dva dana rezultate ispitivanja vode. To isto nije normalno u 21. stoljeću. Bez obzira bilo to o 100 litara benzina ili par tisuća litara. Činjenica je da je tlo zagađeno i da smo tu informaciju morali dobiti. Najgora je stvar što je to preblizu naših bunara i tvornice vode”, zaključio je Duspara.

Podsjetimo, stanovnici Slavonskog Broda i šest okolnih općina od petka se pitkom vodom opskrbljuju iz cisterni i spremnika raspoređenih uz vrtiće, škole, mjesne domove. Opskrba vodom protiče za sad bez problema.

U ponedjeljak je započelo i spajanje slavonskobrodskog vodoopskrbnog sustava na vodocrpilište u Sikirevcima. Voda bi iz tog vodocrpilišta u Slavonski Brod trebala stići krajem tjedna. Brođani bi vodu za piće nakon ispiranja cijelog sustava trebali imati za desetak dana.