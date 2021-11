RTL Direkt večeras je ugostio splitskog anesteziologa Božidara Duplančića i kliničkog farmakologa Igora Francetića koji su komentirali tragičnu stopu cijepljenih osoba u Hrvatskoj.

"Jedino učinkovito sredstvo uz pridržavanje osnovnih mjera je cijepljenje. To je civilizacijsko dostignuće, nije nova metoda, uvedena je krajem 18. stoljeća i ne znam što je problem u mentalitetu naših ljudi. Šire se razne teorije zavjere", rekao je Duplančić.

Francetić se nadovezao rekavši kako je zbog više razloga Hrvatska najgora u EU po pitanju cijepljenja.

"Vjerojatno ima više razloga, žao mi je jer je ovo bila prilika da nakon stjecanja neovisnosti i priključenu europskoj zajednici, Hrvatska je imala priliku da je jednaka ili bolja od ostale Europe. Razočarali smo. 50 posto građana nije cijepljeno, bilo bi zanimljivo vidjeti koji su razlozi. To nije homogena grupa, tu ima ljudi koji su neinformirani, spomenuli ste dezinformacije, a posebno su tragične dezinformacije koje šire stručni ljudi kojima ljudi vjeruju. Postoje ljudi koji se boje igle, a mislim da je najveći dio ljudi do kojih se nije doprlo pravim situacijama", kazao je.

Od 40 pacijenata, 36 diše uz pomoć aparata

U bolnici na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju imaju 40 covid pozitivnih bolesnika, rekao je Duplančić. Njih 36 diše uz pomoć aparata.

"Ne radi se o starim ljudima. Radi se znakovitom broju o mladim ljudima, čak su tu i dvije rodilje, izuzetno mlade pacijentice. Jedna od njih je u lošem stanju, ne samo da je na respiratoru nego je na ECMO aparatu", kazao je.

Dodao je i kako je visok postotak među tim ljudima bio necijepljen. "Mali postotak je cijepljenih bolesnika koji su hospitalizirani u jedinici intenzivnog liječenja. Radi se o bolesnicima koji su na imunosupresijskoj terapiji zbog osnovne necovid bolesti, tako da kod njih cjepivo ne izaziva dovoljan imunosni odgovor tako da su podložni svakoj infekciji pa i koronavirusu. Samo bih htio naglasiti dvije stvari. Ne bavim se cjepivima, ali mantra o čipiranju ljudi s mRNA cjepivom je neistina, tu se ne radi o novoj tehnologiji. Pred dvije godine imali smo prosvjede, potpisivanje peticije za odobravanje lijeka Spinraza kod mišićne distrofije djece koji je također lijek s mRNA tehnologijom i tada nitko nije govorio o čipiranju. Sad kad se pojavilo cjepivo s istom tehnologijom sad su velike teorije zavjere", rekao je Duplančić.

'Cjepiva za Covid-19 su najbolje proučena cjepiva dosad'

Francetić je dodao kako bi ljudima trebalo poručiti da su cjepiva za Covid-19 najbolje proučena cjepiva dosad. To je jedan uspješan eksperiment i djelotvornost cjepiva je puno veća nego djelotvornost cjepiva s kojima smo cijepljeni kao djeca. Nikada do sada u povijesti medicine cjepiva nisu bila pod takvim mikroskopskim pregledom javnosti i struke u pogledu nuspojava. Kad bi stara cjepiva sada izvrgli jednakim kriterijima, mnoga od njih ne bi bila registrirana. Među 50 posto građana koji se još nisu cijepili, većina njih je žrtva predrasuda, a po nekakvoj definiciji ljudi skloni predrasudama nisu skloni argumentima", kazao je Francetić.

"Sve je počelo s time da je to virus koji su Kinezi iz laboratorija rasuli po svijetu. To je irelevantno, on je tu i čovječanstvo se mora boriti protiv njega. Bez vakcinacije većine čovječanstva nećemo se riješiti toga i idućih godina ćemo se docjepljivati. Dobiva se booster doza koja je zakašnjela za neke građen, one koji su u prvom mjesecu cijepljeni trebali su ranije dobiti booster dozu. Argument koji necijepljeni šire je da je netko dobio dvije doze i razbolio se. Tri su razloga tome. Niti jedno cjepivo nije 100 posto djelotvorno s vremenom cjepivo gubi djelotvornost i skroz smo zaboravili distance i maske", dodao je.

Stručnjaci strahuju da za pacijente oboljele od ostalih bolesti i stanja zbog punjenja bolničkih kapaciteta neće biti mjesta. KBC Split ima preko 40 bolesnika na intenzivnoj, radi se o najteže oboljelim ljudima od COVID-19 infekcije. Imamo još 3-4 pacijenta koji će do jutra naručiti na respiratoru. Kako četvrti val bude dobivao zamaha sve više bolničkih kapaciteta će biti zauzeto s COVID-19 bolesnicima i ostali se neće moći liječiti. Nažalost, svi su taoci, bolesnici s malignim bolestima, kardiološki, neurološki, svi su taoci jer se pola populacije nije cijepilo", rekao je.

Duplančić tvrdi da korištenje covid potvrda treba biti intenzivnije. "Treba ih se tražiti. Što je Stožer trebao napraviti to ne znam. Oni i Vlada su nositelji zdravstvene politike, vode krizu. Ako je ne budu vodili zadovoljavajuće valjda će ih birači kazniti. Znam i vidim ovo što se događa sada da je ovo najgora ugroza vezana uz COVID-19, da nisam siguran da će se na ovome završiti. Preporučio bih sugrađanima da ne vjeruju teorijama zavjere, da se cijepe jer jedino cijepljeni možemo pobijediti ovu pandemiju", zaključio je Duplančić.