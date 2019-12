DIPLOMAT TVRDI DA HDZ ZAPRAVO IMA DVA KANDIDATA: ‘Ovo je bratoubilački rat, ne biraju se sredstva. Ako Kolinda izgubi…’

‘Igrati na Tuđmana je sigurna karta, pozicionirati se protiv njega se nikome danas ne isplati. Mene ne iznenađuje da se Tuđman uvodi u ovu političkiu igru, iznenađuje me da nema neke političke sposobnosti da se osmisli budući lik hrvatskog predsjednika’

Hrvatski novinar i diplomat Mirko Galić komentirao je za N1 fenomen da se predsjednički kandidati uoči izbora učestalo referiraju na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, rekavši da pozivanje u pomoć ne Tuđmana dokazuje da se “izbori ne dobivaju na nekom projektu budućnosti, nego na odnosu prema prošlosti. A u toj hrvatskoj prošlosti Tuđman je najjača karta”.

“Kako vrijeme ide, čini se da ta karta sve jače djeluje na javnost jer Tuđman s vremenom, kad se oslobodio nekih detalja njegove politike, postaje sve krupnija figura ukupne hrvatske povijesti, pogotovo političke povijesti stvaranja hrvatske države. Igrati na Tuđmana je sigurna karta, pozicionirati se protiv njega se nikome danas ne isplati. Mene ne iznenađuje da se Tuđman uvodi u ovu političku igru, iznenađuje me da nema neke političke sposobnosti da se osmisli budući lik hrvatskog predsjednika”, kaže Galić.

Despotski sustav je nepoželjan

Prema njegovu mišljenju birači se neće izjašnjavati prema tome tko nudi kakvu ustavnu koncepciju Hrvatske nakon izbora poput povećanja ovlasti predsjednika. “Koncentracija moći i vlasti u rukama jednog čovjeka za vrijeme rata bila je spasonosna… Međutim, kad su prošle ratne okolnosti, mislim da je svakome jasno da u demokratskoj državi, a Hrvatska to je, vlast mora biti raspoređena tako da nema pojedinca koji ima pretjeranu vlast da može sam odlučivati”, smatra Galić.

Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić kao “dvojica antisustavnih kandidata” koji zagovaraju promjenu Ustava, mogu računati prema Galiću da će osvojiti dio političkog terena na osnovi obećanja velike promjene. Međutim, ne vjeruje da će se promijeniti ustavni poredak.

“Bez obzira na to tko će pobijediti, ostat će ovaj ustavni poredak jer njega se može mijenjati ili dvotrećinskom većinom u Saboru ili voljom većine građana na referendumu. Hrvatska se ne bi trebala vraćati na taj despotski sistem, kako se sada naziva sistem Vučićeve vlasti u Srbiji. Konačno, taj polupredsjednički sistem koji je inspirirao ustavotvorce Hrvatske devedesetih godina, i u Francuskoj je u krizi, mislim da i Francuzi traže načina da ga se oslobode, da ga odbace u povijest kao anakroni model vlasti tog takozvanog republikanskog monarhizma”, tvrdi Galić.

Dva kandidata HDZ-a

Smatra i kako HDZ ima jednog formalnog kandidata, a to je aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, no politički gledano, ta stranka ima zapravo dva kandidata. “Miroslav Škoro cilja na onaj dio HDZ-a nezadovoljan ovom umivenom europskom politikom koju preferira Andrej Plenković. Taj dio HDZ-a bliži je Škori ne zato što su protiv Kolinde Grabar-Kitarović, nego zato što su protiv politike Andreja Plenkovića.

Kolinda Grabar-Kitarović je morala, da bi dobila formalnu kvalifikaciju kandidatkinje HDZ-a, pristati na Plenkovićeve uvjete – lišila se savjetnike, koji sada vjerojatno iz sjene pomažu Miroslavu Škori, morala je promijeniti retoriku.

Ukratko, HDZ ima jednog službenog kandidata, ali na izborima ima i drugog kandidata za kojeg će se vjerojatno opredijeliti dio HDZ-ovih birača. Paradigmatično je i da se obitelj Tuđman podijelila, i da dva sina osnivača HDZ-a podržavaju dva kandidata. To je krunski dokaz da u HDZ-u nema jedinstva oko sadašnje kandidatkinje”, smatra Galić.

‘Bratoubilački rat’

Galić misli kako je vjerojatno da će jedan kandidat desnice otpasti u prvom krugu te onaj koji prođe ima velike šanse da pobijedi. “To je ona logika koja tjera kandidate iz HDZ-a ili bliske HDZ-u na bratoubilački rat. Meni to nalikuje na bratoubilački rat u kojem se ne biraju sredstva da se dođe do cilja. Cilj je proći prvi krug i u drugi krug ući kao favorit.”

Tvrdi da na ljevici situacija nije povoljna za Zorana Milanovića jer postoji puno malih kandidata koji uzimaju glasove SDP-ovu kandidatu. “Zato on zaoštrava svoju retoriku. On mora voditi kampanju ne više samo za drugi krug – jer on je sebe već vidio u finalu, nije se koncentrirao na to da mora proći u drugi krug. Ovoga časa u Hrvatskoj politički, socijalni, svjetonazorski raspored je takav da dva kandidata desnicu ugrožavaju kandidata ljevice. Dva kandidata desnice vode žestoku kampanju, žestoku međusobnu borbu. Ako Kolinda Grabar-Kitarović izgubi u prvom krugu ona će porazom zaključiti političku karijeru, barem u zemlji”, kaže Galić za N1.

