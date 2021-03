DIP UPOZORAVA STRANKE I BIRAČE: ‘Za izbore u svibnju nema korištenja starih obrazaca kao do sada’

Obrasci za postupak kandidiranja, koje će obvezatnim uputama propisati DIP bit će dostupni na njegovoj mrežnoj stranici www.izbori.hr odmah nakon stupanja na snagu Vladine odluke o raspisivanju lokalnih izbora te će na istima biti naznačeno da se radi o obrascima za 2021. godinu

Državno izborno povjerenstvo upozorilo je ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista i kandidata, dakle političke stranke i birače, da u postupku kandidiranja za svibanjske lokalne izbore ne smiju koristiti stare obrasce korištene na dosadašnjim redovnim i prijevremenim izborima.

Obrasci za postupak kandidiranja, koje će obvezatnim uputama propisati DIP bit će dostupni na njegovoj mrežnoj stranici www.izbori.hr odmah nakon stupanja na snagu Vladine odluke o raspisivanju lokalnih izbora te će na istima biti naznačeno da se radi o obrascima za 2021. godinu, naglašava DIP.

S danom objave tih obrazaca, ovlašteni predlagatelji mogu započeti s prikupljanjem potpisa birača potrebnih za predlaganje kandidacijskih lista i kandidata i to samo na obrascima propisanim za provedbu predstojećih lokalnih izbora na kojima je naznačena 2021. godina.

Prikupljanje potpisa

Predlažu li političke stranke kandidacijsku listu za izbor članova predstavničkih tijela općine, grada ili županije, nisu dužne prikupiti potpise birača. Predlažu li listu birači, dužni su prikupiti zakonom propisan broj potpisa, on se kreće od 25 u jedinicama do 350 stanovnika do 2.500 u onima s više od 500 tisuća stanovnika.

I političke stranke i birači, dužni su prikupiti propisan broj potpisa birača kada predlažu kandidate za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihove zamjenike. Za pravovaljanost kandidatura trebaju prikupiti od najmanje 35 potpisa u jedinicama do 350 stanovnika do 5.000 potpisa u jedinicama s više od 500 tisuća birača.

Prijedlozi kandidacijskih lista i kandidata moraju prispjeti, odnosno biti zaprimljeni, u nadležnom općinskom, gradskom, županijskom izbornom povjerenstvu odnosno Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu Vladine odluke o raspisivanju lokalnih izbora.