DIP POKLOPIO ŠKORU: ‘Nema krađe na izborima! Imamo 14.183 promatrača, od čega 908 vaših’

Nakon što je predsjednički kandidat Miroslav Škoro izjavio da bi njegov neulazak u drugi krug izbora značio da je posrijedi izborna prevara, oglasili su se iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP), rekavši kako se predsjednički zbori po istome se zakonu provode od 1992. do danas te da još nisu utvrđene radnje koje bi dovele u sumnju zakonitu provedbu izbora, javlja Jutarnji list.

Tko je ovlašten za promatranje izbora?

U odgovoru DIP-a koji je potpisala tajnica Povjerenstva Albina Rosandić, navodi se dalje: “S obzirom na manjkave zakonske odredbe kojima su propisani ovlaštenici za podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, a imajući u vidu standarde koji postoje na drugim vrstama izbora i nastojanje da se izborni postupak učini transparentnim i dostupnim javnosti, DIP je obvezatnim uputama detaljno propisao tko je sve ovlašten podnijeti zahtjev za promatranje izbora i time kroz institut promatranja dodatno provjeravati zakonitu i urednu provedbu izbora.”

Naglasili su da svaki kandidat, politička stranka koja je predložila kandidata, birači koji su predložili kandidata ili nevladina udruga mogu odrediti promatrače za sva izborna tijela od biračkih odbora do DIP-a. To pravo je iskoristio i Škoro.“Do pisanja ovog odgovora ovlašteni predlagatelji unijeli su u informatički sustav DIP-a 14.183 promatrača, od čega je 908 promatrača predsjedničkog kandidata Miroslava Škore. Ovlašteni predlagatelji će promatrače moći unositi u sustav do petka, 20. prosinca 2019., do 12,00 sati, a podatke o ukupnom broju promatrača DIP će objaviti tijekom subote, 21. prosinca 2019.”, navodi se u odgovoru.

Pravo na prigovor

U da postoji sumnja na eventualne nepravilnosti u postupku izbora kandidati (kao i političke stranke te najmanje 100 birača) imaju pravo podnijeti prigovor DIP-u, a na njegovo rješenje može se uložiti žalba Ustavnom sudu. Na to pravo ukazuju i u GONG-u, odgovarajući na upit Jutarnjeg lista jesu li utemeljene Škorine sumnje.

“Na predsjedničkim izborima, kako GONG već godinama upozorava, postoji rizik s biračkim odborima koji nisu sastavljeni tako da ih čine predstavnici vlasti i opozicije, nego ih unutar Hrvatske postavljaju lokalne vlasti, a u dijaspori ih organizira MVEP, tj. ljudi u ambasadama i konzulatima. Iako bi svi oni trebali proći edukaciju DIP-a, činjenica je da se u tako sastavljenim biračkim odborima, za razliku od, primjerice, parlamentarnih izbora, stranke međusobno ne nadziru”, navode u GONG-u koji će tijekom izbornog dana prikupljati neanonimne dojave građana te će javno djelovati samo ako budu imali dokaze.

