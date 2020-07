DIP OSTAJE PRI SVOME: ‘Zaraženi ne mogu glasati, ograničili smo im ustavno pravo; Tužbe? To ne možemo predvidjeti’

Što se tiče, pak, onih koji su u samoizolaciji, Vesna Fabijančić Križanić navodi kako je njima rok za prijavu do sutra, zbog bolje organizacija članova biračkog odbora: ‘Ali, to ne znači se ne mogu prijaviti i u petak, subotu, pa čak i na sam dan izbora, s obzirom na to da do samoizolacije može doći i u nedjelju’

Državno izborno povjerenstvo u svojim uputama ograničilo je ustavno pravo temeljno biračima koji su oboljeli ili se sumnja da su oboljeli od Covida-19, time što je u svojim uputama izreklo mjeru da zaraženi i oni koji imaju simptome, ne mogu pristupiti na biračko mjesto kao ni tražiti da im se dođe doma, rekla je potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva Vesna Fabijančić Križanić za HRT, istaknuvši da je DIP upute donio na osnovi epidemioloških konzultacija.

Na pitanje očekuje li ustavne tužbe rekla je da to ne može predvidjeti, ali da će DIP zakone provesti u skladu sa zakonima i Ustavom.

Što se tiče ljudi koji su na bolničkom liječenju, potpredsjednica DIP-a kaže da su bolnice posebne ustanove u kojima ima različitog stupnja bolesnika, te da smatraju da u bolnicama nije primjereno provoditi glasovanje.

Oni u samoizolaciji će moći glasovati, samo se trebaju prijaviti

Što se tiče, pak, onih koji su u samoizolaciji, Vesna Fabijančić Križanić navodi kako je njima rok za prijavu do sutra, zbog bolje organizacija članova biračkog odbora.

“Ali to ne znači se ne mogu prijaviti i u petak, subotu, pa čak i na sam dan izbora, s obzirom na to da do samoizolacije može doći i u nedjelju”, rekla je dodavši da su već zaprimili prijave osoba koje su u samoizolaciji.

Potpredsjednica DIP-a naglasila je da su članovi biračkih odbora dobro pripremljeni, te da niti jedan birački odbor u svih 10 jedinica nije popunjen ispod 99,9 posto. Istaknula je kako su preporučili da birači pri glasanju imaju svoju kemijsku olovku i masku iako ona nije obavezna s obzirom na to da neće biti puno građana na jednom mjestu da bi bili ugroženi, te da će ulaziti onoliko ljudi koliko ima paravana za glasanje.

DIP će izlaznost do 11.30 objaviti u 12 sati, a izlaznost do 16.30 u 17 sati. Rezultate će krenuti objavljivati od 21 sat.