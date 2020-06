DIP JE SPREMAN I ZA NAJCRNJI EPIDEMIOLOŠKI SCENARIJ: Objasnili su kako ćemo glasati u tom slučaju na izborima

DIP-u su prijavljene 192 liste, 95 je samostalnih stranačkih lista, 92 su koalicijske, a pet je neovisnih. Zbog velikog broja lista i kandidata u DIP-u prve rezultate očekuju tek od 22 sata u nedjelju, 5. srpnja

Protekli su rokovi za predaje kandidacijskih lista za parlamentarne izbore, a Državno izborno povjerenstvo izvijestilo je da su prijavljene 192 pravovaljane liste te detalje o tome kako će se odvijati izbori, posebno s obzirom na epidemiološku situaciju. Danas, nakon objave lista na web stranicama DIP-a, službeno počinje i predizborna kampanja koja će trajati sve do izborne šutnje u subotu 4. srpnja, javlja RTL.

Predsjednik DIP-a Đuro Sessa kazao je da su prijavljene 192 liste, što je više nego 2016. godine kada ih je bilo 177. 95 je samostalnih stranačkih lista, 92 su koalicijske, a pet je neovisnih. Zbog velikog broja lista i kandidata u DIP-u prve rezultate očekuju tek od 22 sata u nedjelju, 5. srpnja.

Žene podzastupljene na većini lista

Ukupno je 2669 kandidata kada se sve liste zbroje. “Od toga je 41% žena na svim listama i 58 posto muškaraca. Prosječna je dob kandidata 48,6 godina, kazao je. “Zanimljivo je da je najmlađa kandidatkinja 2002. godište, a najstariji je kandidat 1929. godište, dakle ima 91 godinu”, kazao je.

Što se tiče poštivanja tzv. spolne zastupljenosti, odnosno ženske kvote, Sessa je rekao da od 192 liste njih 153 zadovoljava kvotu od 60:40 posto spolne zasutpljenosti, a 39 ne. Na većini su lista podzastupljeni spol žene, a na dvije su liste podzastupljeni muškarci.

Sessa je rekao da zbog toga te liste nisu nepravovaljane, no nepoštivanje zakonskih odredbi o spolnoj zastupljenosti je prekršaj i pokrenut će se prekršajni postupak. Do 24. lipnja moguće je provjeriti jeste li upisani u popis birača, a do tada je moguće i zatražiti da se glasa negdje drugdje, izvan mjesta prebivališta.

Zdravstvena situacija

Sessa je istaknuo da nema nijedne zemlje koja je najavila da se izbori neće moći održati te je rekao da je DIP spreman i na najgoru moguću epidemiološku situaciju, nakon što je objavljeno da Hrvatska ima 11 novozaraženih koronavirusom.

“Mi pažljivo pratimo zajedno sa zdravstvenim vlastima situaciju i završne upute će biti objavljene onaj tjedan prije izbora, kada će biti jasnije kakva je situacija”, rekao je Sessa. “DIP je spreman za i onu najgoru epidemiološku situaciju.”Dodao je da će sva potrebna zaštitna oprema biti dostavljena na biračka mjesta.

Na pitanje kako će se birati u slučaju “najcrnjeg scenarija”, predsjednik DIP-a je rekao da se praksa u slučaju redova izvan samog birališta zbog držanja distance zna – svi oni koji se u 19 sati, kada se trebaju zatvarati birališta, zateknu u redu, moći će glasati, a to će utvrditi članovi biračkog odbora.

Što se tiče nošenja maski i identificiranja na biračkom mjestu, Sessa je rekao da se identitet utvrđuje na temelju isprave, a ako ima sumnje, može se “maska povući i to je dovoljno da prosječna osoba vidi je li osoba koja se legitimirala doista i osoba koja pristupa glasanju”.

Glasanje iz samoizolacije

U slučaju samoizolacije, osoba će moći glasati kao i sve druge nepokretne i druge osobe koje ne mogu doći na biračko mjesto, tako da se jave biračkom odboru koji onda odlazi do njih. Sessa je naglasio da je zajamčeno pravo glasa, ali da birački odbor odlučuje ima li mogućnost otići do birača i omogućiti mu glasanje.

“Naša je uputa da se to ekstenzivno ispunjava”, rekao je, dodavši da se uvijek dogodi da netko ne glasa, jer se javi prekasno ili odbor ne može izaći na teren. U slučaju samoizolacije, postupat će se prema uputama Zavoda za javno zdravstvo.

