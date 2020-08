DIO ZAGREBA OSTAJE BEZ TRAMVAJA: Zbog sanacije Mosta mladosti dvije se linije preusmjeravaju, a ‘osmica’ se ukida

Zbog sanacije Mosta mladosti, od četvrtka će u sljedećih godinu dana linije 6 i 7 biti preusmjerene, a linija 8 ukinuta

Početkom srpnja sanacijom južnog prilaza Mosta mladosti započela je njegova sveobuhvatna sanacija, koja u četvrtak ulazi u novu fazu. Naime, od tada, pa dok radovi ne završe, što bi trebalo biti za godinu dana, bit će obustavljen tramvajski promet Držićevom ulicom, južno od Ulice grada Vukovara, pa sve do Zapruđa.

Zbog toga će tramvajske linije 6 i 7 prometovati izmijenjenim trasama, dok će “osmica” biti ukinuta. Tako će linija 6 prometovati normalnom trasom od Črnomerca pa sve do Autobusnog kolodvora, no onda će skrenuti u Ulicu grada Vukovara i prometovati do Žitnjaka. “Sedmica” će pak iz Dupca normalno prometovati do Autobusnog kolodvora, gdje će također skrenuti u Vukovarsku, ali prema zapadu, odnosno Savskom mostu.

Kao zamjenu preusmjerenim i ukinutim tramvajskim linijama, ZET je uveo izvanrednu autobusnu liniju 609 koja će prometovati od Zapruđa do Ulice grada Vukovara. Ulazno-izlazno stajalište će biti kod Dione na Držićevoj, a autobusi se neće zaustavljati na Mostu mladosti u oba smjera te na Borovju pri povratku prema Vukovarskoj. Vozni red možete pronaći OVDJE.

Iz ZET-a također javljaju da će na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja tramvaji i autobusi voziti nedjeljnim voznim redom.