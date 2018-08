DIO UGOSTITELJA KMEČI DA IM FALE SEZONCI, MOŽDA ZBOG OVAKVIH SITUACIJA? Procurile fotografije ponižavajućih uvjeta jednog gazde

Najgore od svega je što ovu nečovječnost nitko ne može sankcionirati, pa ni komunalni redari jer ulazak u privatne prostore nije po njihovom ingerencijom

Od samog starta ljetne sezone, a i prije nje, ugostitelji diljem obale žale se kako ne mogu pronaći sezonce, u Hrvatskoj nikad nije falilo toliko radnika. Mnoštvo je priča nesretnih sezonaca koji su radili u restoranima, kafićima i hotelima u kojima im je prethodno obećan pristojan smještaj, plaća, obroci, no ta obećanja nisu ispunjena. Neki od njih radili su u doista ponižavajućim uvjetima, a iste ilustrira i priča ovih devet sezonaca.

U prostoru bivšeg butika ‘Modea’, veličine 70 kvadrata u centru Makarske, nalazi se devet poljskih kreveta na kojima spava devet mladih radnika iz Ljubuškog. Poredani kao sardine jedan uz drugog, a prostor nema klima uređaj. Nema niti normalnu kupaonicu, zastore, ormare… Fotografije je objavila Slobodna Dalmacija, pogledajte ih OVDJE.

Ne mogu se niti otuširati

Nakon što odrade dnevne smjene kao konobari, pizza majstori ili zaštitari, noću idu u prostor koji hlade tako što otvore prednja i stražna vrata kako bi napravili kakav-takav protok zraka. Tuširanje nije moguće, jer u ‘kupaonici’ jest jedan lavabo i jedna wc školjka.

Plaća im ne prelazi pet tisuća kuna, a nije im plaćen ni obrok, stoga plaću troše unaprijed. Ovakve im je uvjete omogućio šef Milijan Zlopaša koji ima ogromnu nekretninu par metara od mora, s ugostiteljskim objektom, stanovima, apartmanima i poslovnim prostorima. Prostor nekadašnjeg butika je u vlasništvu Srđana Mrkušića.

Novinari su upitali Mrkušića koji je Zlopaši iznajmio prostor jesu li takvu uvjeti normalni za seoznce. ‘Iskreno, nije prostor baš primjeren za tu svrhu, niti sam ja znao da će Zlopaša u njega smjestiti devet kreveta i radnika. Ne volim ni ja ciganluk, situacija je nezgodna, ali imaju lavandin, a nekidan sam im kupio i instalirao tuš, samo fali paravan da ih ljudi ne gledaju. I klima.

Sve sam iznajmio u skladu sa zakonskim propisima jer je riječ zapravo o prizemlju stambene zgrade, a prostor sam prijavio nadležnim službama i to kao onaj za smještaj zaposlenika’, odgovorio je Mrkušić te dodao kako je butik ionako planirao prenamjeniti u apartman.

‘S Milijanom Zlopašom sam uredno kod javnog bilježnika potpisao ugovor o dvomjesečnom najmu i s moje je strane sve po zakonu’, zaključio je.

Gazda se pravi lud

Zlopaša je također upitan misli li da su mu radnici smješteni u adekvatnom prostoru te zašto im nije osigurao humane uvjete. ‘Kakav prostor, gdje je Trg Tina Ujevića, koji radnici, nisu to moji radnici, kakav ugovor o najmu, aj pokažite mi ga…’, čudio se. ‘Ako se sjetim da su to moji radnici i da sam unajmio prostor bivšeg butika za njihov smještaj, javit ću vam. Zapravo, intenzivno ću razmišljati o tome jesu li to moji sezonci’, dodao je.

Najgore od svega je što ovu nečovječnost nitko ne može sankcionirati, pa ni komunalni redari jer ulazak u privatne prostore nije po njihovom ingerencijom. ‘Strašna situacija. Jadni mladići. A gazdi Zlopaši i tvrtkama angažiranima na gradnji zgrade na plaži, samo smo ovog ljeta zbog kršenja gradske odluke o zabrani izvođenja sezonskih radova, ispisali 60 tisuća kuna. Ali u ovom smo slučaju nemoćni’, rekli su.

Tko uopće može nešto učiniti?

Ni Turistička zajednica Makarske ništa ne može učiniti, direktorica Hloverka Novak Srzić rekla je kako slučaj treba prijaviti Carini. ‘ Jednostavno sam šokirana ovim saznanjem i nehumanim uvjetima u kojima radnici borave i to u centru Makarske, turističkom mjestu. Ovo je velika, nedopustiva sramota koju treba prijaviti Carini’, rekla je Novak Srzić.

‘Vidio sam i ja momke iz Ljubuškog kako spavaju na krevetima, poredani jedan do drugoga. Vrata su uvijek otvorena jer nemaju klima uređaja pa kad ih je prije par dana jedna žena ugledala kako po prostoru bez zavjesa, šeću u ”mudantama”, samo je ”zinula i ostala u šoku.

Ne znam što bih rekao jer u gradu ima još gorih situacija, posebno na barakama’, komentirao je Milan Grbavac, predsjednik HSU-a, čija se stranačka prostorija nalazi u Primoskoj ulici preko puta butika.