DIO SUMNJIVOG KEBABA U HRVATSKOJ JE VEĆ POJEDEN? Otkrivamo gdje se točno prodavalo meso iz Poljske

Sanitarna inspekcija objavila je u priopćenju da sporni proizvodi nisu zatečeni u prometu, ali dio dokumentacije koju je primio Net.hr dokazuje suprotno – da je u pojedinim objektima sporni kebab već potrošen

Nakon što je otkriveno da je kebab od zaraženog goveđeg mesa iz Poljske preko Njemačke i Slovenije došao i do Hrvatske, Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva potvrdila je da je sporni kebab otkriven u tri ugostiteljska objekta u Hrvatskoj, no, tvrdili su također da je “povučen na vrijeme”.

“Tijekom provedenih inspekcijskih nadzora sporni proizvodi nisu zatečeni u prometu jer su ugostiteljski objekti po zaprimanju informacija od slovenskih dobavljača vratili sporan proizvod koji su imali na zalihama”, pisalo je u priopćenju Sanitarne inspekcije.

No, Net.hr posjeduje drugačiju informaciju, odnosno, nalaz inspektora iz Ispostave Bjelovar, iz kojeg je vidljivo tko je kupio sporno meso, ali i gdje je bilo u upotrebi. Da je dakle, u priopćenju Sanitarna inspekcija izbjegla priznati da je značajna količina spornog kebaba stigla u Hrvatsku, ali i da postoji mogućnost da je pojedena.

Konkretno, u nalazu bjelovarskog inspektora navedene su dvije tranše kebaba ALEBON, dobavljača ALEBON d.o.o. iz Slovenije, jednom 195 kilograma, a drugi put 120 kilograma, koje je kupio OPG Filip Mlinarić iz Garešnice, a potom je taj kebab prodan tvrtki Fimus j.d.o.o.. Prva pakovanja kebaba, 195 kilograma (LOT/šarža 191219), potrošena su u razdoblju od 26. siječnja do 02. veljače, a pakovanje od 120 kilograma (LOT/šarža 191221) od 03. do 07. veljače ove godine, u fast foodu PIKITO u Virovitici, u fast foodu koje posluje u sastavu poduzeća Fimus, koje je registrirano na istoj adresi kao i OPG Filipa Mlinarića, odnosno, predstavlja samo jedan od aspekata poslovanja mladog poduzetnika.

KAKVO MESO JEDEMO? Na zaraženo meso iz Poljske upozorili su nas susjedi; ‘Cijena je 9,99, a ja znam da taj dio ne može ići ispod 29 kuna’

Tko je sve koristio sporno meso?

O Filipu Mlinariću pisalo se kao o mladom poljoprivredniku 2016. jer je zbog propusta (nije produljio osobnu iskaznicu) odbijen na natječaju Ministarstva poljoprivrede za poticaje za mlade poljoprivrednike, a javio se na natječaj s planom razvoja govedarske proizvodnje. No, ovaj neugodni slučaj s uvezenim kebabom pokazuje da, osim što se bavi vlastitim uzgojem govedine, također i uvozi meso – ovaj puta na žalost ono za koje su slovenske službe alarmirale da je moguće zaraženo bakterijama Escherichia coli i Salmonelom, odnosno da ima “ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda”.

OPG je Filip Mlinarić naslijedio, kako je objavljeno u medijima, od oca, Mate Mlinarića, inače lidera stranke Nezavisni seljaci Hrvatske, te se smatra da danas zapravo zajedno vode posao. Naravno, treba istaknuti da Filip Mlinarić nije nipošto jedini s hrvatskog tržišta koji je kupovao meso tvrtke ALEBON, ali u Sanitarnoj inspekciji nisu odgovorili na upit tko je sve još koristio. Također, valja naglasiti da Mlinarić, odnosno, njegova tvrtka nisu učinili ništa nezakonito. Uvozili su meso sa svom valjanom dokumentacijom, za koje nikada nije bilo pritužbi. Takvo je bilo i ovo meso za kebab, sa svim valjanim certifikatima, i Inspektorat ga ne bi niti provjeravao posebno da nije bilo upozorenja iz Slovenije.

Mato Mlinarić je na poziv Net.hr-a reagirao vrlo burno: “Nije dopustivo da smo izvrgnuti sumnji da smo prodavali zaraženo meso! Neprestano smo podvrgnuti nadzoru svim vrsta, sanitarna inspekcija je tu redovno, mi imamo najuredniji fast food objekt u Virovitici.” Mlinarić potvrđuje da uvoze od tvrtke ALEBON, ali naglašava – kao i mnogi drugi!

Neujednačena kontrola mesa

Potvrđuje da je u lokalu bio i nadzor, od 11. do 13. veljače, ali odbacuje bilo kakvu sumnju da je lokalu bilo posluženo “zaraženo meso”. Naravno, činjenica da je u lokalu obitelji Mlinarić poslužen kebab iz spornog, sumnjivog kontigenta, ne znači da je upravo u komadima koji su već pojedeni bilo bakterija i onečišćenja zbog kojih je Slovenija alarmirala Hrvatsku i pozvala da se povuče cijela pošiljka. To je nešto što se više neće moći utvrditi, ali ostaje kao opomena onima koji bi trebali brinuti da do ovakvih incidentnih situacija ne dođe, odnosno da se sigurnost hrane u Hrvatskoj digne na mnogo viši stupanj.

Net.hr u izvještaju inspektorata ispostave Bjelovar također nalazi informaciju da je i u ugostiteljskom objektu Mc Fly fast food iz Bjelovara, u vlasništvu tvrtke Proflaj j.d.o.o. iz Severina, također nađena “nesigurna hrana” kod koje se nije mogla utvrditi “sljednost” proizvoda. Tvrtka je kupila od ALEBON-a 50 kilograma, a u lokalu je zatečeno 20 kilograma (LOT/šarža 191219), te je naređeno da se tih 20 kilograma vrati slovenskoj tvrtki, a u lokalu je izrečena i kazna zbog toga što se nije mogla utvrditi sljednost mesa.

Milica Bodegraja, vlasnica tvrtke Proflaj, na upit Net.hr-a potvrđuje da je u njezinom restoranu proveden inspekcijski nadzor, te da su i kažnjeni zbog nemogućnosti dokazivanja sljednosti mesa, no tvrdi da se naprosto dogodila greška u vođenju evidencije i da nisu imali kebab s oznakom sporne pošiljke. “Točno je da smo ipak vratili kebab dobavljaču, već smo i kaznu platili”, kaže gospođa Bodegraja. Naglašava da su prošli tjedan, odmah čim su vidjeli informacije u medijima sami nazvali slovenskog dobavljača i tražili dodatne informacije. “Pet godina vodimo ovaj lokal, nikada nismo imali nikakvih problema i važno nam je da uredno poslujemo. Nikada se nitko nije žalio na kvalitetu u našem lokalu, a reći ću vam i ovo – tu se hrane i moja djeca. Zar bih djeci, svojoj i tuđoj, željela servirati nešto nezdravo?”, kaže Bodegraja.

Ovo su samo najnoviji slučajevi u Hrvatskoj koji opet upozoravaju na neujednačenu i nejasnu kontrolu mesa, i uvezenog i domaćeg. Kada je nedavno otkriveno da u Poljskoj u jednoj klaonici kolju bolesna goveda te meso prodaju potom u mesnim prerađevinama alarmirala se i hrvatska javnost, a ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić cijelo vrijeme je rezolutno ponavljao: u Hrvatsku se ne uvozi to meso. Sada se pokazalo da problematično meso – zaraženo bakterijama ili onečišćeno “veterinarsko-medicinskim proizvodima” ipak prodire u Hrvatsku, da su hrvatske službe o tome obaviještene – iz Slovenije, a domaće službe izbjegavaju dati preciznu i pravovremenu informaciju.

Sumnjivo meso stiglo je posve legalno

Pokazalo se da je kontrola mesa još uvijek razlomljena između Ministarstva poljoprivrede i Inspektorata i da naprosto nije dostatna. I nakon što su suočeni s navodima iz izvještaja Inspektorata iz Bjelovara iz Ministarstva zdravstva pod koje spada Sanitarna inspekcija opet odgovaraju:

“Sanitarna inspekcija nakon provedenih nadzora slijedom dodatne RASFF obavijesti utvrdila je sljedeće: da u niti jednom nadziranom objektu sporni proizvod nije zatečen u prometu, da je slovenski dobavljač obavijestio sve svoje kupce i svi sporni proizvodi su na temelju te informacije povučeni iz prometa i provodi se njihovo neškodljivo zbrinjavanje. Inspekcijski nadzori su i dalje u tijeku i o rezultatima će javnost biti obavještena.” Na konkretne upite o konkretnim objektima nisu htjeli odgovoriti. Kao niti potvrditi ili demantirati autentičnost dijela dokumenta inspekcijskog nadzora iz ispostave Bjelovar.

Filip i Mato Mlinarić najavili su za petak, 15. veljače, press konferenciju u svom objektu Pikito usred Vinkovaca, da bi se obratili javnosti zato jer su zbog slučaja povlačenja kebaba izvrgnuti sumnji u kvalitetu svojih proizvoda.

No, činjenica jest da je sporno meso stiglo do njih posve legalno, a da je alarm i uklanjanje uslijedilo – prekasno. Zato jer u Hrvatskoj očito nije uređena kontrola mesa, posebno prevencija. Ono što nadležna ministarstva (poljoprivrede i zdravstva) rade mnogo angažiranje od prevencije i provjere kvalitete mesa jest prikrivanje informacija, pa i uvjeravanje da ništa nije pojedeno – kada je već pojedeno.