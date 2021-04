DIO SISAČKO-MOSLAVAČKE OPORBE: ‘Iza župana Žinića ostala je spaljena zemlja’

‘Unatoč pokušajima župana Ive Žinića da prema javnosti glorificira svoja dostignuća kao župana, ostaje gorak okus njegovih pokušaja’, stoji u priopćenju sedmorice oporbenih vijećnika iz Sisačko-moslavačke županije

Sedmorica oporbenih sisačko-moslavačkih županijskih vijećnika (nezavisni, HSS, HSP i HDRS) ustvrdili su u četvrtak u priopćenju ocjenjujući stanje u županiji te rad župana Ive Žinića i njegovih suradnika da je iza njegove vladavine ostala “spaljena zemlja”.

“Umjesto prihvaćanja realnosti, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić uporno zagovara potrošeni model zbog kojega je, na kraju, demografski i gospodarski uništena županija. O razmjerima zaostajanja cijelog prostora, a poglavito Banovine, govore brojni podatci koje aktualna županijska vlast uporno negira ili prešućuje. Unatoč pokušajima župana Ive Žinića da prema javnosti glorificira svoja dostignuća kao župana, ostaje gorak okus njegovih pokušaja”, stoji u priopćenju sedmorice oporbenih vijećnika.

Oporbu potpuno isključio iz radnih tijela

Oni također tvrde kako je, zbog lošeg planiranja, upravljanja i moguće korupcije, trošak izgradnje središnjeg paviljona Opće bolnice u Sisku s planiranih 70 milijuna porastao na 180 milijuna te kako će teret novog zaduživanja u konačnici pasti na leđa građana jer se tek manji dio financira iz europskih fondova. Kako ističu, Opća bolnica dodatno je izgubila 8,5 milijuna kuna zbog pogreške koju župan pripisuje izvođačima i njihovoj dokumentaciji, “što ne može biti točno”.

Župan prikriva ili pak relativizira odgovornost za taj teški propust, ocjenjuju oporbeni vijećnici i zamjeraju mu što je predstavnike oporbe potpuno isključio iz radnih tijela Županijske skupštine.

‘Afere kao na tekućoj traci’

Odbijeni su svi naši prijedlozi za tematske sjednice o zdravstvu, Rafineriji Sisak i o gradnji autoceste do Siska, a da za to nije istaknut nijedan argument. Ukidanje demokratskih prava i drugi pritisci, ipak, nisu spriječili dio oporbe da razotkrije rabote župana Žinića i dožupana Romana Rosavca kada god su zakoračili izvan zakona i pravila ponašanja, a to su činili često u ove četiri godine. Na kraju je Žinić još jedanput o trošku županije čestitao Uskrs građanima na jumbo plakatima širom županije radi promidžbe za lokalne izbore, ističu oporbeni vijećnici.

Također ocjenjuju da su Žinić i njegov zamjenik Rosavec “svojim ponašanjem i aferama kao na tekućoj traci” postali teret svojoj stranci, koju je Žinić i napustio.

“Sve ove godine njihova mandata zauvijek su izgubljene za našu županiju, a posebice za potresom stradalu Banovinu koja je iza vladavine župana Ive Žinića ostala spaljena zemlja”, stoji, među ostalim, u priopćenju oporbenih vijećnika.

