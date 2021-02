DIO OPORBE KRITIZIRAO IMENOVANJE DALIĆ NA ČELO PODRAVKE: ‘Plenković je i tamo preuzeo model ‘Kaj bi ti štel biti?”

‘Zbog afera koje su se povlačile za njom i zbog uvjeta u kojima je otišla iz Vlade, palac javnosti je okrenut prema dolje kada je riječ o imenovanju Dalić za predsjednicu Uprave Podravke’, kazao je SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić

Dio saborske oporbe kritizirao je u srijedu način na koji je izabrana čelna osoba koprivničke tvrtke Podravka, a HDZ je pak prozvao oporbu da ni riječ nije rekla o sramotnom pokušaju četvorice europarlamentaraca da na nedozvoljenom mjestu prijeđu hrvatsku granicu.

“Podravka je danas tema klasičnog političkog kadroviranja gdje u totalno netransparentnim uvjetima nitko ne zna po kojem se ključu bira predsjednik uprave, jedino je mantra za već nekoliko vlada – bitno je da nije iz Koprivnice ili Koprivničko-križevačke županije”, izjavio je Mišel Jakišić (SDP) komentirajući izbor Martine Dalić, bivše potpredsjednice Vlade, za predsjednicu Uprave Podravke.

‘Presudila je jedino partijska knjižica’

Nezadovoljan je što na čelo tvrtke nije došao netko iz nje. “Jer oni koji su 70 godina stvarali tu firmu, oni o njoj ne znaju ništa, ne znaju je voditi”, ustvrdio je u raspravi na slobodnu temu, prozvavši premijera da je na temi Podravke odlučio preuzeti model „Kaj bi ti štel biti?“. Jakšić se zapitao i je li premijer odlučio “uzeti dodatak” (iz reklame o Vegeti) da se u sve miješa i svemu daje bolji okus.

“Je li jednostavno odlučio postati glavni politički kadrovik u svim tvrtkama gdje država ima iole neki vlasnički udio, i što nam onda trebaju mirovinski fondovi, koji u Podravki drže 52 posto vlasništava?”, upitao se SDP-ov zastupnik.

“U Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji, pa i cijeloj zemlji, zbog afera koje su se povlačile za njom i zbog uvjeta u kojima je otišla iz Vlade, palac javnosti je okrenut prema dolje kada je riječ o imenovanju Dalić za predsjednicu Uprave Podravke”, izjavio je Jakšić . Osim toga, navodi, nikada nije radila u toj branši i sve to ide na teret isključivo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću koji je odlučio biti glavni kadrovik u Podravci, a presudila je jedino partijska knjižica.

Dalić ‘instalirana nakon rehabilitacije’

I Dalija Orešković (Centar) bavila se Podravkom, kritizirajući što će premijer, “nakon rehabilitacije instalirati” Martinu Dalić za šeficu Podravke, iako fondovi i drugi privatni vlasnici „nose“ 75 posto vlasničke strukture.

“Kakva je moć i uloga države u toj dvotrećinski privatnoj firmi vidi se i iz omota Vegete na kojoj je otisnut premijerov lik, a koji je tvrtka pripremila u povodu njegova posjeta”, izjavila je zastupnica i zaključila da država, u kojoj premijer odlučuje tko će biti šefovi tvrtki u privatnom vlasništvu, nema slobodno tržište. “Unatoč nastojanjima da čitavu državu pretvori u Borg, Andrej Plenković gubi kontrolu, jer je sve više onih koji su spremni izboriti se za to da se ova država mijenja“, kazala je Orešković.

Bačić: Čije nacionalne interese štiti SDP?

Branko Bačić (HDZ) čudio se da ni jedan od devet oporbenih klubova, koliko ih je govorilo, nije reagirao na sramotan događaj od subote kada su četvorica europarlamentaraca, socijalista, pokušala prijeći hrvatsku državnu granicu izvan graničnog prijelaza i time kršiti hrvatske zakone, a na razini Unije pokušati diskreditirati hrvatsku državu i policiju.

“Žalosno je što je taj pokušaj napravljen u dogovoru sa SDP-om, pa se postavlja pitanje čije nacionalne interese štiti SDP“, rekao je Bačić, ističući kako je očekivao da na taj slučaj reagiraju stranke koje govore da su suverenisti, zagovaraju samostalnost, sigurnost Hrvatske do te mjere da bi na granicu uputili i vojsku.

Oporbi je poručio i da joj nije stalo do reforme HGK, jer bi onda napisala ozbiljnu izmjenu tog zakona, a ne “20-ak riječi” kako je to učinio Most u svom zakonskom prijedlogu.

