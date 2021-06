Umirovljeni brigadni general Tomo Medved nije spadao među najeksponiranije vođe braniteljskog prosvjeda protiv Vlade Zorana Milanovića, koji se održavao ispred sjedišta Ministarstva branitelja, ali je čitavo vrijeme njegovo prisustvo bilo značajno. Danas je Medved potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja i doživio je da mu ljudi s kojima je sudjelovao u tom prosvjedu zamjeraju da predlaže zakonsko rješenje protiv kojeg su se 2014. i 2015. zajednički borili, piše Novi list.

Tvrde da Medved gura zakon protiv kojeg su prosvjedovali

Danas će, naime, saborski zastupnici U Saboru će se, naime, danas raspravljati o konačnoj verziji prijedloga Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Tim su povodom predsjednici tri udruge poslali priopćenje u kojem ministru Medvedu poručuju da je ideja o izjednačavanju prava svih civilnih stradalnika, neovisno o tome na kojoj su se strani u ratu nalazili, bila jedan od razloga pokretanja svojedobnog prosvjeda u Savskoj 66 dok je na čelu Ministarstva hrvatskih branitelja bio SDP-ovac Predrag Fred Matić.

Priopćenje su potpisali Medvedov stranački kolega Stevo Culej iz Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, Željko Dragašević iz Zbora udruga veterana hrvatskih gardijskih brigada te Siniša Mastelić iz Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske.

"Neki od sadašnjih obnašatelja vlasti u Hrvatskoj i saborskih zastupnika bili su izričito protiv donošenja takvog zakona kada nisu bili na vlasti. Sjetimo se 555 dana prosvjeda u Savskoj 66, ispred Ministarstva hrvatskih branitelja. Danas su upravo oni predlagatelji spornoga zakona, koji je i dodatno proširen pravima", stoji u njihovom priopćenju.

Prava bi koristili i pripadnici srpskih vojnih formacija?

Oni, piše Novi list, tvrde da dokument o kojem će se glasovati idući tjedan ide na ruku civilnim ratnim stradalnicima s područja Krajine i više nego što je to namjeravao Matić. Drugim riječima, da bi materijalna prava ubuduće mogli koristiti i pripadnici srpskih vojnih formacija. Zastupnici na koje se u priopćenju aludira su Josip Đakić i Ante Deur, obojica izabrani na listi HDZ-a, također vrlo aktivni sudionici braniteljskog prosvjeda.

"Predlagali smo da se zakon odnosi isključivo na hrvatske državljane, ali niti to nije uvršteno. Nejasno je kako i iz kojeg razloga Hrvatska preuzima odgovornost za stradale na teritoriju koji nije bio pod nadzorom Hrvatske, područje samoprozvane SAO Krajine, a znamo kako su se upravo na tom području dva puta odrekli hrvatskog državljanstva", navode u priopćenju.

'Zaboli me za Pupovca, Jeckov i koaliciju SDSS – HDZ'

Prijedlogom zakona posebno je ogorčen Stevo Culej.

"Ma, zaboli me za Milorada Pupovca i Draganu Jeckov i koaliciju SDSS – HDZ. Ja nisam stranački vojnik niti sam to htio biti. Nije normalno da onaj iz Trpinje i Borovog Sela dobije nekakav novac. Pa, oni predlažu da civilni stradalnik iz Domovinskog rata prima veću naknadu od najmanjeg zagarantiranog primanja hrvatskog branitelja, 3.800 u odnosu na 2.500 kuna. I još da civilni stradalnici mogu koristiti veteranske centre, znači ja bih se u bazenu kupao zajedno s onim iz Negoslavaca. To je promašen zakon. Podržao bih ga jedino ako bismo prethodno naplatili ratnu odštetu od Srbije, pa da se onda tim novcem pomaže onima koji su bili u Krajini", kazao je Culej za Novi list.