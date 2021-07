Iako je prošloga četvrtka, na kraju proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora, glasovima čak 107 od 128 nazočnih zastupnika uvjerljivo i glatko donesen Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, prijepori koje je taj Zakon izazivao u fazi javne rasprave nisu prestali. Štoviše, izgleda da se oko toga tek otvara prava bojišnica na desnici i u veteranskoj zajednici.

Podsjetimo, spomenuti zakon čiji je predlagatelj bilo Ministarstvo hrvatskih branitelja, konačno će omogućiti da i civili stradali tijekom Domovinskog rata ostvare određena prava poput invalidnine. U Ministarstvu procjenjuju da bi u punoj primjeni Zakona moglo biti do 2500 korisnika statusnih prava, a posebno naglašavaju da su "Zakonom propisani uvjeti i procedura za ostvarivanje statusa i prava kako bi se osiguralo da prava iz zakona ostvaruju samo nevine žrtve Domovinskog rata".

Donijeli zakon protiv kojeg su dizali bunu

Zakon će nesumnjivo omogućiti stjecanje statusnih prava i nekim stradalim civilima s područja tzv. Republike Srpske Krajine, što je i bila kritična točka sukoba i glavni argument oštrih kritika s oporbene desnice i iz dijela braniteljskih udruga odakle tvrde da se izjednačavaju žrtva i agresor pa čak i da će ljudi koji su granatirali hrvatske građane temeljem tog zakona steći pravo na mirovinu. Iz Ministarstva hrvatskih branitelja to odrješito odbacuju tvrdeći da "prava ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku".

No, politički problem očito leži u tome što je gotovo identičan tekst zakona prije šest godina predlagao tadašnji SDP-ov ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić. Ali tada je dio braniteljskih udruga, uz svesrdnu podršku onomad oporbenog HDZ-a, pokrenuo prosvjed u šatoru pred sjedištem Ministarstva u Savskoj 66, a među prosvjednicima je bio i sadašnji ministar Medved.

"Pomalo je gadljivo što je taj zakon 99 posto isti kao onaj koji sam ja predlagao. (…) Medved sada brani ono što je tada napadao, a budući da birači HDZ-a imaju pamćenje zlatne ribice, on sada ispada heroj. On taj zakon tumači kao da čita moje riječi, moje intervjue koje sam tada davao", kazao nam je prošloga tjedna Predrag Matić.

'Ovo što radite je čin veleizdaje'

No, ovime priča nije završila. Nakon što je u četvrtak prijepodne u Saboru izglasan taj Zakon, ministar Medved je za popodne sazvao sastanak Organizacijskog odbora za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu. Došli su predstavnici 44 udruge proizašle iz Domovinskog rata i sve je, kako je objavio Novi list, teklo mirno dok se za riječ nije javio Ilija Vučemilović iz Zbora udruga hrvatskih gardijskih brigada. Vučemilović je, inače, bio Medvedov suborac u gardijskoj brigadi 'Tigrovi', ratnik koji je prošao bojišnice od Vukovara do Dubrovnika, a sudjelovao je i u spomenutom prosvjedu u Savskoj 66. Nakon što je kritizirao Medveda i njegovo Ministarstvo oko organizacije proslave u Kninu, Vučemilović je skrenuo temu na netom izglasan Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, nazvavši to – veleizdajom.

"Ovo što radite je čin veleizdaje hrvatske države i hrvatskih branitelja. Politika koja je do jučer bila veleizdajnička, danas je civilizacijski iskorak. Pa ljudi, imate li vi obraza? Ja vas pitam tko ste vi", kazao je među ostalim Vučemilović.

Povrh svega, njegove optužbe za veleizdaju adresirane ponajprije Medvedu, snimljene su na tom sastanku, a snimka je dospjela u javnost. Iz Ministarstva hrvatskih branitelja potom su priopćili da je snimka sa sastanka održanog u njihovom sjedištu nastala tajno i neovlašteno, a oglasio se i dio udruga čiji su predstavnici bili ondje, nazvavši plasiranje snimke u javnost "sramotnim ispadom i kukavičkim činom“.

Vučemilović kaže da ima još snimki

Ono što se čuje na toj snimci i nije toliko skandalozno jer je javnosti poznato da se dio braniteljskih udruga svim silama protivi(o) donošenju Zakona o civilnim stradalnicima. No, situacija je neugodna po ministra Medveda jer očito ima ne baš tako tihu pobunu u značajnom dijelu braniteljske zajednice. Tim više što je Vučemilović, koji je i snimio sastanak u Ministarstvu, izjavio da raspolaže s još snimki koje kompromitiraju Medveda te najavio da će ih, jednu po jednu, puštati u javnost.

"(…) Bila su i naša tri sastanka u Ministarstvu na kojima se od nas tražilo da damo svoje sugestije o Zakonu o civilnim stradalnicima. Svaki put sam prije izlaganja rekao da ja to snimam kako bi se naknadno izbjeglo bilo kakve nejasnoće. Sve ću to objaviti i to zato što su nas lagali i prevarili. Ništa od onoga što smo predlagali nije prihvaćeno. Do jučer smo ovakvu politiku proglašavali veleizdajničkom, a danas se tvrdi da je to domoljubno i dobro za Hrvatsku. Za mene je taj zakon jednako štetan kao i prije šest godina", izjavio je Vučemilović za Novi list.

Udar na Medveda tek se zagrijava?

Još je dodao da će "oni koji su tjerali zeca, sada istjerati King Konga", znakovito citirajući Zorana Milanovića koji je tu doskočicu izrekao oko donošenja 'lex Perković' dok je bio predsjednik Vlade.

Izglasavanje 'vrućeg' Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata tempirano je za zadnju sjednicu Sabora pred odlazak zastupnika na ljetni odmor, čime su očito amortizirani politički odjeci s desnice. No, dio braniteljskih udruga, koji s Domovinskim pokretom i Suverenistima nesumnjivo dijeli stav da su tim zakonom izjednačeni žrtva i agresor, očito će iskoristiti priliku da predstojećih tjedana, uoči i za vrijeme kolovoške obljetnice Oluje, drže ovu temu "na toplom" da se do jeseni ne ohladi.