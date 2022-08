S obzirom na uvođenje eura 1. siječnja iduće godine, dio banaka je odlučio već ovoga mjeseca iz ponude u potpunosti izbaciti kunske kredite. U tim bankama smatraju da ih nema smisla sada nuditi ni podizati kada će ionako uskoro uslijediti konverzija, uz poznati tečaj, oko kojeg su oscilacije sada minimalne, piše Novi list.

Neke banke su već ranije počele sužavati ponude kunskih kredita, a većina ih već dulje vrijeme priprema teren izjednačavanjem kamatne stope na nove kunske i na nove kredite s valutnom klauzulom u u eurima.

Postojeći kunski krediti idu svojim tokom

Ako se u nekim bankama i budu odobravali kunski krediti, to bi trebalo biti s istim ili sličnim kamatnim stopama kao za kredite u eurima. Što se tiče postojećih kunskih kredita, piše Novi list, u bankama kažu da oni idu svojim tokom, normalno se otplaćuju u kunama, te nema obveze dvojnog iskazivanja iznosa rata u prijelaznom periodu, osim ako ne dođe do neke promjene po kreditu ili ako klijent sam ne zatraži uvid u to kolike bi mu bile rate u eurima.

Naravno, s 1. siječnjem 2023. svi krediti prelaze u euro - i kunski, i kunski uz valutnu klauzulu, te svi postaju krediti u eurima, preračunato po fiksnom konverzijskom tečaju 7,5345.

Iz Addiko banke su potvrdili da su s obzirom na nadolazeću konverziju kamatne stope za nove kunske i eurske kredite već izjednačene, a s početkom kolovoza u potpunosti prestaju ugovarati nove kredite u kunama.

OTP i Zaba: Samo krediti vezani uz euro

Iz OTP banke su također potvrdili da od 1. kolovoza u ponudi više neće imati stambene i hipotekarne kredite u kunama, a u drugoj polovini kolovoza ukidaju i gotovinske kredite u kunama. OTP već duže vrijeme ima izjednačene kamatne stope za kredite u kunama i uz valutnu klauzulu u eurima. Kažu da će za sve aktualne ponude provesti dvojno iskazivanje cijena u zakonskom roku, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH. Time klijentima žele olakšati tu promjenu, dok će se sama konverzija, kažu, svih postojećih obveza provesti na 1. siječnja 2023., podsjećaju.

I iz Zagrebačke banke su potvrdili da s obzirom na uvođenje eura, od početka kolovoza u ponudi imaju samo kredite vezane uz valutnu klauzulu u eurima.

Erste: U kunama samo krediti za refinanciranje prekoračenja

Erste banka kaže da, osim kod prekoračenja po računu te kredita za refinanciranje prekoračenja po računu, od 1. kolovoza, dakle od danas, ni oni u ponudi nemaju kredite u kunama. Kamate na kunske i kredite s valutnom klauzulom u euru izjednačili su pak još 1. listopada 2020. Kada je riječ o postojećim kreditima u kunama, već ranije je Erste dala tumačenje da obveze dvojnog iskazivanja nema, a sada su poslali i dopunu prema kojoj će banka, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura, u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena (od 5. rujna ove godine do 1. siječnja 2024.) dvojno iskazivati ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta ''prilikom kreiranja novog otplatnog plana, primjerice ako dođe do neke promjene po kreditu, ili u slučaju izdavanja postojećeg otplatnog plana na osobni zahtjev klijenta u poslovnici, odnosno pri izdavanju otplatnog plana u skladu sa zakonskim obvezama banke''.