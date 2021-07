Šef istarskog Stožera Civilne zaštite Dino Kozlevac zadovoljan je uvođenjem strožih mjera, ali i činjenicom da o davanju suglasnosti za veća okupljanja odlučuju županijski i lokalni stožeri Civilne zaštite.

"Sve što je do sada prijavljeno ide i dalje, po planu, ali do 1.000 ljudi. Više od toga neće za sada moći imati ni jedan događaj i, naravno, bez covid potvrde nema ništa. Održava se ATP turnir u Umagu, pulski i motovunski filmski festivali također. Za seoske fešte smo odmah rekli da se odgađaju", kaže Kozlevac i pojašnjava da mjere nisu represivne, već da one motiviraju na odgovornost, piše Glas Istre.

'Sada nije vrijeme za manje ljetne fešte'

"Pojedine manifestacije i događaji moći će se održati, ali uz strogu kontrolu i stalni nadzor. To ne mogu raditi volonteri, već osobe ovlaštene za zatvaranje objekta ukoliko se pokaže da je to potrebno. Nadam da do toga ipak neće doći. Ponovno apeliram, i to ću neumorno činiti, na organizatore ali i na posjetitelje, da se ponašaju odgovorno", istaknuo je Kozlevac.

"Trenutno radi puno toga, nastavlja on, kao što su beach barovi, razna druženja, pa i vjenčanja. To samo treba staviti pod kontrolu, ne zabraniti. Međutim, za sada nije vrijeme za manje ljetne fešte po selima. Ne možemo feštati po naselju jer se to ne može epidemiološki kontrolirati", zaključio je.