Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac komentirao je trenutnu epidemiološku situaciju, kao i odluku da se idućeg tjedna u četvrtak i petak školska nastava održava online.

"Mi svaki tjedan procijenimo situaciju i donesemo odluku. Anketirali smo sve ravnatelje škola, osnovnih i srednjih, osnivači su se složili da dva dana može, više ne. Mi smo prema tome donijeli odluku da svaka škola uz suglasnost osnivača i Stožera donese odluku", rekao je za N1 Kozlevac o mogućnosti prelaska na online nastavu u Istarskoj županiji.

Kozlevac o održavanju nastava: 'Dobro će doći tih devet dana'

"Škole će poštivati odluku da dva dana rade online. Tih devet dana će dobro doći da se bar djelomično umrtvi kretanje djece i školske populacije. Nisu to samo razredi, nego i hodnici, prijevoz, sportske aktivnosti… Sve su to mjesta s pojačanim kretanjem virusa, od 50 do 60 posto svakodnevno", poručio je Kozlevac.

Komentirao je i mogućnost produženja online nastave i nakon toga. "Razmatrat će se. Procjenjujemo situaciju, izaći ćemo na vrijeme s odlukom", kazao je Kozlevac, a prema njegovim riječima razmatralo se o tome i da dio djece dolazi u školu.

"Ne vidim da su ta dva dana problematična. Radi se samo o dva dana. Postoje roditelji koji nemaju kamo s djecom. Vidjet ćemo kad eskalira situacija. Kad bude stani-pani, nadam se da neće biti, posezat će se za mjerama koje se sad ne smatraju dobrima. Nadam se da smo sad na vrhuncu, ali ne možemo ništa isključiti. Pozivam ljude da se što više cijepe. Nadam se da ćemo doći do toga gdje je Italija koja je gotovo pola zelena, znači da je procijepljeno 80 posto stanovništva", rekao je.

Pojačan interes za cijepljenje i u Istri

Kazao je da je u Istri pojačan interes za cijepljenje. "Nije ništa za zamjeriti jer nisu svi ljudi čvrsti u svojim stavovima. Komuniciramo s ljudima, nažalost, ljudi umiru. Danas je jedna osoba umrla od posljedica covida, ’77. godište, nije se oporavila. Bolest je tu, ljudi umiru od toga. Svaki je život dragocjen i zato smo tu, da se borimo za svakog čovjeka i svaki dan života. Mislim da ćemo uskoro imati normalnu situaciju", dodao je.

"Mi smo odradili turističku sezonu. Nisu nam turisti ostavili viruse. Priča je počela početkom školske godine, ulaskom u zatvorene prostore. Pratimo situaciju, donijet ćemo mjere", rekao je načelnik istarskog Stožera.

Naveo je i primjer 95-godišnje žene koja se cijepila i potom dobila koronu te nije imala težih posljedica.

'Ja neću ići na koncerte ni bilo gdje da mi netko puše i kiše u lice'

Upitan zašto se nije diralo u mjere vezane za kafiće, Kozlovec je kazao da više nisu za zatvaranja te da zato postoje mjere. "Nemojmo zaboraviti mjeru nošenja maske, higijene prostora i distance. Pozdravljam odluku Nacionalnog stožera da idu kontrole na teren. Mi moramo vratiti kontrolu, da se ljudi pridržavaju mjera, tamo gdje su predviđene. Mislim da bi to bila jedna od najefikasnijih mjera. Ove druge ćemo vidjeti", rekao je.

"Cijepljenje i, nažalost, kažnjavanje kad je čovjek nerazuman, to su te mjere", poručio je Kozlevac. Dodao je i da su od pojedinih lokalnih jedinica zatražili da se pojedini eventi odgode. "Ja neću ići na koncerte ni bilo gdje da mi netko puše i kiše u lice. Pridržavajmo se mjera", zaključio je.