Gotovo od početka pandemije koronavirusa u Hrvatskoj, Istra je jedna od županija koja se može pohvaliti dobrim brojkama kada je u pitanju epidemiološka situacija. Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, Dino Kozlevac za N1 je otkrio kako su u toj županiji svega tri aktivna slučaja te kako u utorak ne broje nove slučajeve zaraze. "Povoljan trend se nastavlja, prati nas već nekoliko tjedana”, rekao je Kozlevac.

Iako je Istra u "zelenoj" zoni, Kozlevac upozorava kako su nezadovoljni načinom na koji ECDC vreduje Hrvatsku.

“Apeliram da ECDC što prije počne Hrvatsku gledati po županijama, a ne kao četiri statističke regije. Sada smo sedam županija zajedno u jednoj statističkoj regiji. Može se pokvariti stanje u jednoj, nema smisla da ispaštaju ostale”, rekao je.

'Znam da smo gladni evenata, ali...'

Govoreći o turističkoj sezoni, rekao je kako je u Istri trenutno oko 165 tisuća turista, ali da ih se očekuje još i više.

“To su velike brojke, vodimo računa o zdravlju ljudi, ali i da gospodarstvo funkcionira. Poslali smo poruke svim turističkim zajednicama, udrugama, ugostiteljima, da izbjegnemo evente koji nisu potrebni. Znam da smo gladni evenata i svi bi sve odmah, ali činjenica je da okruženje nije dobro. Iz Portugala je sada prešlo u Španjolsku i to nas jako zabrinjava. Pratimo situaciju, vidjet ćemo kolike će biti reperkusije na nas, a bit će ih”, upozorio je Kozlevac.

Potom se osvrnuo na cijepljenje te pozvao sve one građane koji to dosad nisu učinili da se cijepe jer je "to najbolji način borbe protiv virusa".

“Nema razloga da se ne cijepimo, neka ljudi poslušaju znanost, struku, a ne nadri ovakve, nadri onakve i ljude koji su uvijek protiv. Ako dođe do četvrtog vala, a on se već valja po Europi, ti ljudi (necijepljeni) bit će ugroženi”, zaključio je načelnik istarskog Stožera.