Diljem svijeta ovog se vikenda prosvjedovalo protiv koronavirusa. Razlozi su različiti: dok se u Brazilu prosvjedovalo jer traže cjepivo, u Australiji su, primjerice, tražili su ukidanje lockdowna.

U Hrvatskoj pak potpuno druga priča nego u Brazilu, a ovog se vikenda prosvjedovalo i to zbog, kako su kazali svega – maska, mjera, ali i najava da će cjepiva možda biti obavezna. Posebnost hrvatskih prosvjeda je, kažu u prilogu RTL-a, što policija ne reagira.

U Francuskoj ponovo brutalnosti

U Francuskoj je s druge strane, došlo je do brutalnih sukoba, vodenih topova i uhićenja, jer su Francuzi izašli na ulice i tražili da se ukine predsjednikova odluka o obaveznom cijepljenju u zdravstvenom sustavu. Talijani također negoduju, jer bi im uskoro mogla doći zabrana ulaska u zatvorene prostore, ne budu li imali covid potvrde. No dijelu građana se to ne sviđa.

Prosvjeduje se i u Grčkoj, Njemačkoj, a to bi mogla biti samo uvertira za jesen, jer bi tada na snagu trebale stupiti puno strože mjere za one koji se nisu cijepili.