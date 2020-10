Ogroman pad prometa i nove, strože mjere mnogima bi, ponajviše ugostiteljima, mogli zadati posljednji udarac njihovom poslovanju

Stanovnici mnogih europskih metropola poput Pariza, Marseillea, Amsterdama, Bruxsellesa, Praga, Liverpoola, Glasgowa, Edinburgha ili Barcelone više ne mogu popiti kavu u kafiću. I njima su njihove vlasti vjerojatno govorile da se nadaju kako lockdowna više neće biti, pa se stoga i u Hrvatskoj ljudi s pravom pitaju čeka li i nas sve to ponovno. Brinu i ugostitelji, i frizeri i vlasnici teretana… svi koji su pretrpjeli težak udarac u svom poslovanju tijekom prvog vala, a vide da nam je stigao i drugi, kaže se u prilogu RTL Direkta.

‘Neću se bojati. Ako do toga dođe – to je to’

Primjerice, jedna suvenirnica u središtu Zagreba jučer je imala promet – nula kuna. Nisu ništa utržili jer nema turista, a na vrata su nalijepili osmrtnicu za sve suvenirnice koje se bore s istim problemom. Znak je to prosvjeda zbog krize koja ih je snašla, a za danas su najavili da neće otvarati do 14 sati.

“Pad prometa nam je veći od 85 posto. Stavljaju nas u istu branšu koje prodaju od kruha, mlijeka pa sve do bijele tehnike. Najbitnije je da nas se uvrsti u covid ugroženu djelatnost”, kazao je za RTL Filip Štimac, vlasnik suvenirnice.

On je suvenirnicu naslijedio od roditelja, a ta bi obiteljska tradicija mogla uskoro završiti dođe li do nove karantene.

“Iskreno da vam kažem, više se ne bojim ničega. Jer ako se to dogodi, zatvaramo i selimo robu i nemamo više kamo. Nema izlaza i neću se bojati, jer ako do toga dođe – to je to. To će biti kraj za sve trgovine suvenirima koje postoje”, izjavio je Štimac.

‘Nitko to tako ne želi nazvati, ali ovo je lockdown’

Nove mjere Nacionalnog stožera nisu najbolje prihvaćene ni među ugostiteljima. Mnogi od njih smatraju da sada mogu staviti ključ u bravu.

“Radi se konkretno o četiri kvadratna metra koje svaka osoba mora imati za sebe u ugostiteljskom objektu. Što je na 20 kvadrata pet ljudi? Druga riječ za to je lockdown. Nitko to tako ne želi nazvati, ali to je lockdown. ‘Ajmo preuzeti odgovornost i reći sad smo u lockdownu”, poručio je Igor Mladinović, suvlasnik restorana.

On kaže da njegov istup nije borba za vlastiti džep, nego za zdrav razum. Smatra da je umjesto eventualnog zatvaranja trebalo naći neke druge održive opcije.

“Mene nije strah, mene to sablažnjava i žalosti me da živim u takvom društvu. Kao što mislim da Hrvatska nije najljepša ni najpametnija na svijetu, ali mislim ni da ne trebamo gledati šta drugi rade jer nismo ni najgluplji ni najnesposobniji. To što se zatvara Češka, Njemačka i Belgija, ne znači da bi trebali i mi. Možda da odaberemo neki svoj put i napravimo nešto drugačije”, kazao je Mladinović.

‘Mi mali obrtnici ne možemo to opet podnijeti’

Vlasnica jednog kozmetičkog salona u Zagrebu više ne prati vijesti o broju novooboljelih. Okrenula se poslu pokušavajući nadoknaditi sve izgubljeno u prvoj karanteni pa ne stigne i ne želi razmišljati o mogućnosti novog zatvaranja.

“Nisam uopće razmišljala da bi uopće moglo doći do toga jer mi mali obrtnici i poduzetnici ne možemo to podnijeti opet na taj način osim ako država opet ne uskoči na način da država ne uskoči s poticajima jer to je onda predugi period koji je teško nadoknadiv”, rekla je RTL-u Antonija Tretinjak, vlasnica kozmetičkog salona.

U Vladi i Nacionalnom stožeru već neko vrijeme govore da pokušavaju izbjeći lockdown, ali na tu će odluku isključivo utjecati broj zaraženih idućih tjedana. Isto su pokušali i Britanci, Česi, Francuzi… no nitko nije toliko bogat da si samo tako može priuštiti zatvaranje i karantenu. Česi u izvanrednom stanju sad imaju 581 zaraženog na 100 tisuća stanovnika, Belgija ima 469 na 100 tisuća, Nizozemska 412, a Hrvatska 113.

Francuska uvodi policijski sat, Slovenija pooštrila mjere

A evo kako to izgleda u nekim europskim zemljama. Francuska vlada je u srijedu donijela izvršnu uredbu o uvođenju izvanrednog zdravstvenog stanja koja stupa na snagu u subotu 17. listopada u ponoć na čitavom državnom teritoriju zbog pogoršanja stanja epidemije covida-19.

“Policijski sat se uvodi na četiri tjedna i ići ćemo u parlament kako bi ga produljili do 1. prosinca. Šest tjedana je vrijeme koje će, čini nam se, biti korisno”, rekao je Emmanuel Macron u televizijskom intervjuu.

Policijski sat se od ovog vikenda uvodi od 21.00 do 6.00 sati po srednjoeuropskom vremenu u više velikih gradova u zemlji gdje se epidemija naglo širi, poput Pariza i okolice, Marseillea, Lyona, Montpelliera, Lillea i Toulousea. To znači da će se restorani, barovi, kazališta i kina zatvarati u 21.00 sat. Prekršiteljima prijeti kazna od 135 eura. Tijekom dana život se ne bi trebao znatnije promijeniti.

“Više nećemo odlaziti u restorane nakon 21 sat, nećemo ići prijateljima na proslave jer znamo da se najveći broj ljudi zarazi u takvim prigodama”, rekao je predsjednik.

Restrikcije u kretanju stanovnika nekih regija, nošenje maske na otvorenom i on-line nastava za dio učenika neke su od mjera koje je u srijedu donijela slovenska vlada kako bi suzbila ubrzano širenje koronavirusa. Kako je na večer nakon kriznog sastanka vlade kazao premijer Janez Janša, za sedam statističkih regija koje su po broju novozaraženih u zadnjih 14 dana već u najugroženijom “crvenoj” zoni već od petka važe ograničenja u kretanju stanovnika, u njima se zabranjuje okupljanje ljudi u skupinama iznad deset osoba, stroge restrikcije važe i za sportske priredbe, a nošenje zaštitnih maski za lice bit će obavezno i na otvorenim površinama.

Posvuda raste broj zaraženih, pripremaju se poljske bolnice

U Češkoj, gdje je najveći broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika, nastava je prebačena online, a bolnice otkazuju sve zahvate koji nisu hitni kako bi se oslobodili bolnički kreveti. U Belgiji, koja je druga u Europi po broju zaraženih po glavi stanovnika, bolnicama je naređeno da četvrtinu svojih kreveta rezerviraju za zaražene c+Covidom-19.

Škole se zatvaraju, a nastava seli na internet na dva tjedna i u Moskvi te u Sjevernoj Irskoj. Nizozemska je jučer zatvorila kafiće i restorane, ali su škole ostale otvorene. Poljska ubrzano provodi obuku medicinskih sestara i razmatra otvaranje vojnih poljskih bolnica. Poljski imunolog Pawel Grzesiowski kaže: “Na rubu smo katastrofe”.

Britanska oporba pozvala je premijera Borisa Johnsona da proglasi lockdown u cijeloj Engleskoj, ali on to zasad ne namjerava učiniti. Istodobno, raste broj hospitaliziranih i pripremaju se poljske bolnice.

