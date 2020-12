HRVATSKA JE SPREMNA ZA PROPUSNICE: ‘Intencija je da se ne krećemo. Siguran sam da je svima teško, moramo dati dodatan napor’

U Hrvatskoj je jučer evidentirano 1975 novozaraženih, a preminulo je 76 osoba. Značajan je to pad u odnosu na prošlu nedjelju kada je, na sličnom broju testiranih, novozaraženih bilo 3363

U Hrvatskoj je 2976 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 290

Opravilo se 173.158, a preminulo je ukupno 3177

U svijetu je zabilježeno 76.687.903 zaraženih

Oporavilo se 53.804.828, a preminulo je 1.693.209

PRATITE TIJEK DOGAĐNJA:

Trut: ‘Siguran sam da je svima teško’

7:57 – Je li sustav za izdavanje propusnica spreman, kako su pripremljeni županijski stožeri, koji su opravdani razlozi za napuštanje domicilne županije te kako dobiti propusnicu, neke su od tema o kojima su jutros govorili u emisiji Hrvatskog radija “U mreži Prvog”, pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut, te župani Ivan Anušić i Željko Kolar. Ravnatelj civilne zaštite i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Damir Trut rekao je da su pripremili kompletnu tehnologiju i tehniku te da su u ovom trenutku spremni. Na pitanje hoće li građani moći ići posjetiti bolesnog roditelja u drugu županiju ako nema internet i ne može poslati medicinsku dokumentaciju Trut je rekao da je zabranjeno sve što nije sadržano u glavi 2. odluke.

“Intencija ove odluke je da se ne krećemo, da ostanemo u jednom prostoru, na jednom mjestu jedno vrijeme da zarazu suzbijemo i smanjimo broj zaraženih ljudi. Siguran sam da je svima teško. (…) Moramo još dati jedan taj dodatan napor da još ovo vrijeme koje nam je potrebno dok ne krene cijepljenje i dok ne procijepimo određeni broj stanovnika, da smanjujemo zarazu i da je ne prenosimo jedni na druge”, rekao je Trut. Smatra da je mjera dimenzionirana dobro i da ne smeta segment funkcioniranja do blagdana. Trut je poručio da odluka ima i psihološki, ne samo fizički segment, daje poruku da nije dobro otići kod nekoga, družiti se i dovesti u situaciju prenošenja zaraze.

Kolar smatra da je odluka o slobodnom kretanju između Grada Zagreba i Zagrebačke županije nije logična. “Koja je veća potreba čovjeka koji živi u Zaprešiću da može ići u Zagreb, a da recimo iz Zaboka ili Stubice ne može ići. Stavili smo u jedan krug preko milijun ljudi koji mogu nesmetano putovati, a s druge strane smo ograničili nas, ne znam, sa 130.000 stanovnika”, dodao je Kolar. Međutim, dodao je, svi zajedno moramo apelirati na svijest ljudi, situacija s Covidom nije dobra, imamo veliki broj umrlih i zdravstveni sustav je preopterećen. S te strane učinit će sve da posao naprave maksimalno korektno i brzo, naglasio je Kolar.

Pad broja novozaraženih je tek početak

7:02 – Cijeli prošli tjedan imamo pad broja novih slučajeva zaraze koronavirusom. Doktor Ozren Polašek, profesor na Medicinskom fakultetu u Splitu i član Vladina Znanstvenog savjeta gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je da u ovom trenutku trebamo vidjeti i drugi krak, a to je broj hospitaliziranih. “To želimo da se smanji. Pad broja novozaraženih je pravi put, ali je tek početak”, rekao je doktor Polašek, javlja HRT. Istaknuo je da bi u najoptimističnijem scenariju sljedeći tjedan trebali vidjeti izravnanjenje broja hospitaliziranih, a za dva tjedna taj signal bi trebao biti puno jači i moglo bi se reći da se radi o smanjenju. Komentirajući nove mjere rekao je da će svaka mjera koja djeluje na sprječavanje širenja zaraze djelovati povoljno.

Polašek je rekao kako trenutno vidimo zabrinjavajuće brojke što se tiče cijepljenja, ali istaknuo je kako se nada da su to samo početne reakcije na nešto novo. “Ako usporedimo rizik s benefitom cijepljenja onda nema puno sumnje. Vjerujemo da će 10-20 posto ljudi koji probole covid imati dugotrajnije posljedice i ako to usporedimo sa nuspojavama cjepiva onda je jasno da je vaga potpuno na strani cijepljenja”, rekao je. Dodao je kako su dokazi iz medicine do sada pokazali da su cjepiva najbolji alati koji imamo, a ovo cjepivo protiv Covida-19 bit će sigurno najistraženije i najtestiranije cjepivo ikad jer su sve oči svih država, javnosti i struka uperene u to.

Osvrnuo se i na novi soj koronavirus koji je otkriven u Velikoj Britaniji. “Ovaj soj mogao bi zakomplicirati situaciju, ali prema trenutnim podacima on radi sličnu kliničku sliku, ne težu, ali se čini da se brže širi. Neke države već su uvele dodatne restrikcije za putnika iz Velike Britanije što pokazuje da smo shvatili da nas je ovaj virus već nekoliko puta zatekao. Pozdravljam mjere bar do trenutka dok nismo sigurni što taj soj predstavlja”, zaključio je doktor Polašek.

Južna Koreja zabilježila dnevni rekord u broju umrlih

7:01 – Južna Koreja zabilježila je rekordan broj umrlih od koronavirusa u jednom danu dok nagli porast broja zaraženih stvara pritisak na zdravstveni sustav. Od nedjelje u ponoć zabilježena su 24 nova smrtna slučaja čime je ukupan broj umrlih porastao na 698, izvijestila je Korejska agencija za kontrolu i prevenciju bolesti. Zabilježeno je i 926 novih slučajeva zaraze, nakon što je dan ranije prijavljen novi dnevni rekord od 1097 novozaraženih. Nedavni porast novih slučajeva osujetio je napore u suzbijanju bolesti u toj zemlji koja je suočena s nedostatkom bolničkih kreveta zbog čega se vode rasprave oko uvođenja strožih mjera socijalnog distanciranja. Po riječima zdravstvenih djelatnika od nedjelje su na širem području Seula ostala samo četiri slobodna kreveta na odjelima intenzivne njege. Vlasti su naredile privatnim bolnicama da za liječenje oboljelih od koronavirusa oslobode više od 300 kreveta, uz osigurane nadoknade za koje je namijenjeno 4,5 milijuna dolara.

Postojeća cjepiva su učinkovita protiv novog soja

7:00 – Stručnjaci Europske unije zaključili su da su sadašnja cjepiva protiv koronavirusa učinkovita protiv novog soja otkrivenog u Velikoj Britaniji, objavila je u nedjelju navečer njemačka vlada. “Prema svemu što trenutno znamo i nakon rasprave europskih stručnjaka, novi soj ne utječe na cjepiva i ona ostaju učinkovita”, izjavio je njemački ministar zdravstva Jens Spahn. “To su vrlo dobre vijesti”, dodao je na državnoj televiziji ZDF-u ministar čija zemlja predsjeda Europskom unijom. Posebno je govorio o učinkovitosti cjepiva Pfizer/BioNTecha, koje se već primjenjuje u nekoliko zemlja u svijetu i koje ću uskoro dobiti odobrenje Europske agencije za lijekove.

Sastanak stručnjaka iz zemalja EU-a o toj temi održan je u nedjelju, rekao je glasnogovornik ministarstva. Mutacija virusa otkrivena je u Velikoj Britaniji i brojne europske zemlje su reagirale obustavom letova iz te zemlje. London je također najavio stroga ograničenja kretanja u nekim dijelovima zemlje. London je objavio da se novi soj koronavirusa za 70 posto širi brže od prethodnog. Nekoliko slučajeva je prijavljeno u Danskoj (devet) te po jedan u Nizozemskoj i u Australiji, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Njemačka, predsjedavajuća EU je za ponedjeljak sazvala krizni sastanak stručnjaka raznih zemlja kako bi koordinirali odgovor na tu novu prijetnju, rekao je glasnogovornik. Radi se o sastanak Europskog mehanizma za krizne situacije (IPCR) kojem se EU obraća u slučajevima velikih zdravstvenih, okolišnih i terorističkih opasnosti.

Hrvatska zabranila letove iz Britanije zbog novog soja

Hrvatska se u nedjelju navečer priključila europskim zemljama koje su prekinule zračne veze s Velikom Britanijom zbog novog soja koronavirusa koji se brzo širi tom zemljom. “Hrvatska će iz opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz Velike Britanije na 48 sati dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju virusa”, objavio je premijer Andrej Plenković na Twitteru. “Prioritet je zaštita zdravlja građana”, dodao je. Slične su mjere ranije u nedjelju uvele Francuska, Irska, Njemačka, Austrija, Bugarska, Nizozemska i Italija.

Zabranu bi mogla uvesti cijela Europska unija, jer traju konzultacije o zajedničkom odgovoru na pomorske, željezničke i cestovne veze s Britanijom. O tome su ranije u nedjelju razgovarali Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula Von der Leyen i Charles Michel. Britanska vlada odlučila je od nedjelje uvesti stroge mjere za London i jugoistok Engleske, pogodivši time planove o božićnim okupljanjima, kako bi pokušala suzbiti širenje zaraze pripisano novom soju koronavirusa. Izvan Velike Britanije, nekolicina slučajeva je prijavljena u Danskoj (9) te po jedan u Nizozemskoj i u Australiji, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Ta UN-ova agencija ističe da je novi soj po prvim informacijama “mogao biti zarazniji”, ali da nema “nijednog dokaza o promjeni težine bolesti”, premda se to još istražuje.

WHO će pružiti više informacija čim bude imao “jasniju sliku o osobinama novog soja”, rekla je glasnogovornica WHO-a za Europu.”Diljem Europe, gdje se virus brzo širi, zemlje moraju pojačati kontrolu i prevenciju”, ističe agencija. Na svjetskoj razini WHO preporučuje “svim zemljama da, ako je moguće, povećaju svoje kapacitete sekvenciranja virusa Sars-Cov-2 i da razmjenjuju podatke na međunarodnoj razini, napose ako se otkriju iste problematične mutacije”.