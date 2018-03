Zagrebačkog tinejdžera pred školom našli golog, završio na psihijatriji

Dvojica dječaka iz Zagreba istog su dana pronađena pod utjecajem droge. Jedan od njih bio je polugol ispred jedne škole i nije se znao vratiti kući. Drugog je pak majka odvela liječniku te je zadržan u bolnici. Slučajevi su prijavljeni u školi, međutim situacija do danas nije razriješena. Roditelji vjeruju da netko u školi ‘dila’ drogu.

Bauljao je ispred zgrade, halucinirao, bio zbunjen, nije znao gdje se nalazi… Opis je to 15-godišnjeg dječaka iz Zagreba kojeg je majka zatekla ispred zgrade drogiranog. Odmah je pozvala policiju i Hitnu, a dječaku je pomoć pružena u Hitnoj pedijatrijskoj službi KBC-a Zagreb. Ondje su liječnici ustanovili da ima poremećaj svijesti i intoksikaciju kanabinoidima. Dječak je nakon toga prebačen u Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež u Kukuljevićevoj, gdje su mu u krvi pronašli THC u tragovima i MDMA, a gdje leži već 13 dana.

No, on nije jedini iz svoje škole koji je imao problem s drogom. Još jedan njegov kolega isti je dan zateknut polugol kod jedne osnovne škole. Nije se znao vratiti kući. I jedan i drugi navodno su u školi konzumirali biljku buniku, koja nije na popisu ilegalnih droga. Majka koja je svog sina zatekla ispred zgrade slučaj je prijavila njegovoj razrednici.

Djevojčica predala drogu razrednici pa joj prijetili smrću

“Priznala mi je da zna za drogiranje jer joj je dan nakon što je moj sin završio u bolnici jedna učenica iz njihovog razreda predala paketić s nekim sjemenkama. Ta učenica joj je rekla tko joj je dao paketić i tko je sve u razredu konzumirao te sjemenke”, ispričala je dječakova majka koja je željela ostati anonimna. Kaže da je nakon svega održan i roditeljski sastanak na kojem je prisustvovala i ravnateljica.



“Ravnateljica je na početku sastanka pročitala izvješće koje je škola uputila Centru za socijalnu skrb i policiji u kojem je stajalo da je moj sin dao drogu učenici koja je paketić predala razrednici. Majka te djevojčice također je ostala osupnuta. Naime, osim što je njezina kći drogu dobila na nastavi nakon što je moj sin završio u bolnici, djevojčica je zbog tog svog moralnog čina počela dobivati prijetnje smrću”, ispričala je očajna majka za Jutarnji list. Nakon toga, tvrdi, ravnateljica za nju više nije pronalazila vremena, a ona strahuje da prave istrage nema i da će njen sin u ovom slučaju biti žrtva. Očajna je i majka djevojčice koja je drogu dobila na nastavi.

“Umjesto da odmah zovu policiju i nadležne institucije, razrednica i pedagogica sljedeći dan pred cijelim razredom pohvaljuju moje dijete imenom i prezimenom kako je učinilo dobro djelo. Odmah nakon toga neki učenici počinju prijetiti mojoj kćeri da će je zaklati, zapaliti…”, priča nesretna žena, koja je prijetnje prijavila razrednici, koja joj je rekla da za njih zna te da ih treba prijaviti policiji. To je i učinila.

Ministarstvo: Inspekcijski nadzor je u tijeku

Kći je nakon toga pustila u školu, no ona se javila moleći je da dođe odmah po nju jer su joj rekli da je bolje da ne izlazi iz škole. Djevojčicu je zatekla zatvorenu na porti. Na satu hrvatskog jedan od učenika skočio je na nju i rekao joj da bira način na koji će umrijeti. Majka djevojčice se požalila u školi, no profesorica na čijem je satu bila samo je rekla da je djevojčica bila napadnuta i prije te da je sve zabilježeno u imenik.

Žena se nakon toga odlučuje za prijavu Ministarstvu. Ondje kažu da ne znaju da se to događa u spornoj školi. I jednu i drugu majku muči što još uvijek ne znaju koja se to točno droga dila u školi, tko to učenicima prodaje i, što je najvažnije, tko im može jamčiti da će njihova djeca u školi biti sigurna. U Ministarstvu su potvrdili da su zaprimili prijavu roditelja.

“S obzirom na to da se u školi već provodi inspekcijski nadzor, a zbog ranije prijavljenih nepravilnosti u radu škole i same ravnateljice, prosvjetna će inspekcija hitno preispitati i istinitost navoda iz najnovijeg podneska. Utvrdi li se da su navodi točni, poduzet ćemo sve potrebne mjere iz naše nadležnosti”, priopćili su.

I iz policije su potvrdili da su izašli na teren, izuzeli pronađenu drogu te razgovarali s nekoliko učenika, no nisu nikoga priveli.

Ravnateljica je pak izjavila da je na vrijeme o svemu izvijestila nadležne institucije, ali da zbog maloljetnosti učenika i njihove privatnosti ne može komentirati slučaj.