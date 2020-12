ĐIKIĆ JE UPORAN, INZISTIRA NA ODGOVORIMA: ‘Uistinu ga molim da kaže građanima koliko je zaradio na njima u ovoj korona krizi’

‘Trebate čitati i riječi kolege Beroša koji je danas rekao nešto drugo, a jučer drugo. To vam je sve jedna politika i kad vam politika uđe među ljude, onda vam ne govori konzistentno ni danas ni jučer’

Znanstvenik Ivan Đikić, inicijator apela poslanog javnosti, u kojem je stajala kritika Vlade i Stožera civilne zaštite, danas je ponovno uputio otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću koji ga, kaže, ignorira. Pozvao ga je da objasni kako je dopustio da u Znanstvenom savjetu za vladu sjede neki ljudi koji su, kako tvrdi, u potencijalnom sukobu interesa, dok je s druge strane iz savjeta izbacio više stručnjaka samo zato što se nisu u cijelosti slagali s načinom na koji vlada i Stožer upravljaju borbom protiv epidemije koronavirusa.

Danas je o tome govorio u Dnevniku N1 televizije.

‘Znanstveni savjet se raspao’

“Nažalost, Znanstveni savjet se raspao kao tikva još od početka studenog. Radi toga je došlo do ozbiljnog sukoba između znanosti i neznanosti i politikanstva. To svi mi nismo vidjeli do danas. Taj cijeli sukob vam je bio unutar savjeta i transferirao se u medije putem jednog medijskog spina da se tu radi o sukobima između pojedinaca”, kaže Đikić.

“Upravo na ovom apelu gdje su inicijatori, negdje sedam ljudi unutar 24 sata skupili potpise, ali baš svih stručnjaka – od infektologa u bolnici gospođe Markotić, od najboljih virologa kao Stipe Jonjića i drugih iz Rijeke pa do svih iz inozemstva. Unutar 24 sata svi su stavili potpis na nešto što je jako važno, a to je očuvanje zdravlja i života ljudi u Hrvatskoj. To je sada bio povod za ovakvu reakciju i očigledno je da to nije bio razlog. Razlog je bio da premijer nije osobno htio slušati savjete ljudi koji su govorili na temelju znanosti nego je izabrao trojicu koji su govorili ono što je on htio čuti i sada gospodin Frka Petešić pokušava reći da je to njegova odluka bila. On je rekao svima da je to bilo u razgovoru s premijerom i da im je premijer poručio. Prema tome, Znanstveni savjet ne vjerujem da će se više formirati, ali onda premijer treba biti iskren i reći da taj savjet više ne postoji”, dodao je.

Upitan je je li suradnja u Znanstvenom savjetu doista završena.

‘Kad politika uđe među ljude…’

“Trebate čitati i riječi kolege Beroša koji je danas rekao nešto drugo, a jučer drugo. To vam je sve jedna politika i kad vam politika uđe među ljude, onda vam ne govori konzistentno ni danas ni jučer. Vrlo je jasno bilo rečeno i kolegici Ristov i kolegi Banu, jasno im je rečeno da im je premijer poručio da to nije u redu i da im se zahvaljuje na suradnji. To vam u svijetu znanosti znači samo jedno – vi niste dovoljno dobri meni i ne želim više s vama surađivati. E sad, ako političari misle da stručnjaci i znanstvenici mogu to krivo razumjeti, ja vjerujem da su oni na krivoj strani i da su znastvenici to vrlo vrlo dobro razumjeli i svi, čak i generalna publika to razumije vrlo jasno”, rekao je Đikić.

‘Frka Petešić je sve znao’

Na pitanje vjeruje li da je to inicijativa predstojnika Vlade Zvonimira Frke Petešića, koji je rekao kako premijer s time nema veze, Đikić je odgovorio: “Predstojnik ureda gospodin Frka Petešić je napravio dosta grešaka u proceduri i osobno sam ga kontaktirao prije dva tjedna. Razgovarali smo i upozorio sam ga na ozbiljne sukobe unutar Znanstvenog savjeta. Rekao sam da je glavni razlog materijalni sukob interesa promocija neznanstvenih činjenica od trojice članova. Znači on je sve to znao. Unutar dva tjedna, ja sam ga molio da bih želio razgovarati s premijerom ne samo o toj temi, nego i o jednoj drugoj važnoj temi, a to je radikalizacija i sukobi koji će iz toga izići. Oni nisu htjeli razgovarati. Ja još uvijek apeliram i vjerujem da bi gospodin premijer uz svoju zaposlenost trebao naći vrijeme i kada bi mu netko stvarno nešto ozbiljno želi poručiti. To on nije htio i onda je gospodin Frka Petešić napravio sve ovo u dva tjedna da nije htio odgovoriti tko je u sukobu interesa i došlo je do toga da je došlo do apela i onda se ne snašao i razgovarao s premijerom i u toj uvrijeđenosti rekao je nešto što ne može proći u jednom profesionalnom svijetu.”

‘Iznio sam činjenice’

“U svom pismu sam iznio sve činjenice. Pitao sam premijera zašto je tolerirao osam mjeseci da su ta dvojica (Primorac i Lauc, op.a.) bila u očiglednom sukobu interesa, obojica su zarađivali na građanima Hrvatske i to je ono što oni trebaju odgovoriti. Ja osobno nisam nikoga optužio, ja sam samo postavio premijeru zašto dopušta da pojedinci zarađuju na građanima Hrvatske za vrijeme koronakrize. A za gospodina Primorca, mislim da njegove izjave danas su bile kao da on ima aureolu sveca u Hrvatskoj i da mu je istina najvažnija u njegovom životu. Ako mu je istina važna, onda ga uistinu molim da kaže svim građanima Hrvatske koliko je zaradio na njima, na njihovom radu na temelju antigenskih testova u svojoj privatnoj bolnici koji su koštali 350 kuna. I onda treba odgovoriti zašto je toliko naplatio, a trebao bi biti korektan ako mu je istina u pitanju i vratiti 246 kuna svakoj osobi koja je bila testirana u njegovoj bolnici jer je danas država odredila da je 104 kune maksimum za antigenski test, a on naplaćuje 350 i to vam je ta razlika”, kazao je Đikić.

Kaže kako zbog istine još jednom apelira na Primorca da odgovori na pitanja. “Imaju pitanja i o novcima Hrvatskog nogometnog saveza. Samo to treba odgovoriti, a ne treba govoriti da oprašta bilo kome jer ga ja nisam tražio za oprost, niti sam ga tražio za išta drugo osim postavio pitanje”, rekao je Đikić.