ĐIKIĆ: ‘Virus nije sezonalan, no ponašanje ljudi jest’; Otkrio kako je u zemljama koje su više cijepile: ‘Nisu maknuli bolest, ali…’

Ivan Đikić tvrdi da se ne bi smjelo dogoditi da jedna zemlja koristi isključivo jedno cjepivo, koje druga zemlja članica u potpunosti odbacuje: ‘To dovodi do nesigurnosti i to ljudima smanjuje želju i volju u cijepljenje’

Znanstvenik Ivan Đikić rekao je za N1 da teba biti strpljiv i čekati do odluka regulatornih tijela kada je u pitanju odluka o cjepivu. “AstraZeneca i Johnson&Johnson su izrazito učinkoviti. Nuspojave postoje i one su tu, ali izrazito su rijetke, pa mi je iznenađenje da je danska vlada izašla tako brzo s takvom odlukom”, rekao je Đikić.

Kritizirao je i dinamiku cijepljenja, rekavši da su loše i komunikacija i organizacija. “Neophodno bi bilo da je Europska zajednica našla zajednički jezik i komunicirala to građanima svih zemalja”, rekao je Đikić, dodavši da razumije financijske razloge, ali da se ne bi smjelo dogoditi da jedna zemlja koristi isključivo jedno cjepivo, koje druga zemlja članica u potpunosti odbacuje. “To dovodi do nesigurnosti i to ljudima smanjuje želju i volju u cijepljenje”, rekao je Đikić.

Đikić kaže da podaci iz Izraela, Velike Britanije, SAD-a i sjevernoeuropskih zemalja pokazuju da se, što je veći broj procijepljenosti, smanjuje mogućnost teških nuspojava. “To ne znači da je cjepivo u potpunosti maknulo bolest, ali omogućuje normalniji život. U Izraelu ljudi idu u restorane, ali i dalje postoje neka ograničenja, jer Izrael nije u potpunosti slobodan od virusa”, rekao je Đikić.

NOVA OPASNOST: Brazilski soj brine znanstvenike: Razvija mehanizam skrivanja, mogao bi postati otporan na cjepiva

Sezonalnost virusa

Virus sam po sebi nije sezonalan, ako ga stavite bilo ljeti ili zimi u jedan prostor, ljudi će se njime zaraziti. Ponašanje ljudi jest sezonalno, pa o njemu ovisi koliko će se virus širiti, rekao je Đikić.

“Virus sam po sebi nije sezonalan. Ako ga stavite u ljeto ili u zimu u zatvoreni prostor, ljudi će se zaraziti. Sezonalnost postoji zbog našeg ponašanja. Ako imate sezonu gdje se ljudi okupljaju u zatvorenom, ljudi će se zaraziti i simptomi će biti jači jer je veća koncentracija virusa. U proljeće i ljeto su ljudi vani, tada je manja koncentracija virusa. I tijekom ljeta moramo biti oprezni. Ne smijemo se okupljati u noćnim klubovima, zatvorenim prostorima. Ako to napravimo, imat ćemo situaciju kao prošlo ljeto. Tada smo ignorirali pa smo zatvorili sezonu 15.8.”, rekao je Đikić.

POLAŠEK PREDVIĐA VIŠE OD 4000 ZARAŽENIH DNEVNO I JOŠ 400 PREMINULIH; Dio članova Savjeta: ‘Situacija je izmakla kontroli’

Problem s novim sojevima

Upozorio je da što se više novih sojeva bude javilo, to su veće šanse da će biti otporni na cjepiva. Zato je važno da se procijepi što više ljudi, kako bi se spriječilo toliko širenje virusa i njegove mutacije. Đikić je rekao da je zabrinjavajući postotak od 20 ili 30 posto pozitivnih u ukupnom broju testiranih. “To se reflektira i u velikom broju dnevno umrlih”, rekao je Đikić, dodavši da se jučerašnja brojka od 41 umrle osobe u Hrvatskoj nije dogodila od prosinca.

Đikić je rekao da je najvažnije transparentno komunicirati javnosti a komentirao je i Znanstveni savjet Vlade. Savjet je trebao davati savjete prije možda dva tjedna, kad se počelo bilježiti više zaraženih i tada bi se nešto moglo promijeniti.

Što se tiče kombiniranja dvaju različitih cjepiva u dvije doze, Đikić je rekao da bi teoretski to bila idealna kombinacija, ali da u znanosti za sve treba imati dokaz, klinička istraživanja koja će pokazati sve podatke, i pozitivne i negativne. “Građanima treba reći, za sada imamo tu mogućnost, ali treba biti malo strpljiv i pričekati rezultate kliničkih ispitivanja”, rekao je.

MISLITE DA JE COVID IZMIŠLJEN ILI JAČA PREHLADA? Ravnateljica pulske bolnice poziva građane: ‘Molim vas, dođite nam pomoći!’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.