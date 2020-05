ĐIKIĆ UPOZORAVA DA SE TREBA PRIPREMITI NA DRUGI VAL EPIDEMIJE: ‘Uspjet ćemo stvari staviti pod kontrolu pod jednim uvjetom’

Ivan Đikić tvrdi da se eventualna pojava drugog vala može kontrolirati, ako na vrijeme uvedemo preventivne mjere na javnim mjestima, te ako budemo odmah reagirali pri pojavi prvih žarišta novih virusa

“Šansa pojave drugog vala je realna, ali i ne toliko opasna kao na početku pandemije, jer smo danas bolje pripremljeni”, rekao je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju naš poznati znanstvenik Ivan Đikić, član Američke akademije znanosti i umjetnosti. Dodao je kako ljude ne treba strašiti, nego samo pripremiti na mogućnost da će se virus vratiti i dobro ih obrazovati o pravilnim mjerama ponašanja i njihovoj odgovornosti.

Đikić kaže da sada imamo bolje testove, neke lijekove, dobre epidemiološke mjere a postoji nada i da će se uskoro razviti i cjepivo. “Stoga pojava drugog vala može biti pod kontrolom, ako na vrijeme uvedemo preventivne mjere na javnim mjestima, te ako budemo odmah reagirali pri pojavi prvih žarišta novih virusa. Za Hrvatsku je to jako važno zbog dolaska turista i mogućeg unošenja virusa iz drugih zemalja.”

Virus neće nestati tijekom ljeta

Što se tiče ljeta, upozorava Đikić, većina stručnjaka se slaže da će širenje virusa biti manje, ali da virus neće nestati tijekom ljeta, jer se i dalje širi po svijetu. “Danas se u jednom dana zarazi više od 100.000 ljudi širom svijeta, što je ogroman broj. I to najviše u Brazilu, Južnoj Americi, SAD-u, Rusiji… Prema tome SARS-CoV-2 je i dalje opasna šireća pandemija. Nama u Europi to možda ne izgleda tako jer smo prošli prvi val, no virus nije nestao.

Druga važna činjenica je da smo epidemiološkim mjerama uspjeli spriječiti nekontrolirano širenje, ali smo zbog toga stvorili i vrlo mali kolektivni imunitet. Brojna testiranja danas ukazuju da je kolektivni imunitet u europskim zemljama od 1 do 8 posto. Podaci u Hrvatskoj još nisu potpuni, ali do sada poznate brojke ukazuju na samo 1-2 posto populacije koja ima imunitet na novi koronavirus”, kaže Đikić te još jednom dodaje da je poruka struke da je drugi val moguć, ali da smo sada​ pripremljeniji.

Nošenje maski

Na pitanje dođe li do drugog vala, bi li onda cijela populacija u Hrvatskoj trebala nositi maske, Đikiće je odgovorio potvrdno. “Da, takva je preporuka. I mislim da je to dobra prevencija.” Objasnio je pritom i zbog čega je struka davala kontradiktorne preporuke vezano za maske.

“U veljači i ožujku je bio kronični nedostatak maski i skafandera u bolnicama tako da su zdravstveni djelatnici bili nezaštićeni. Tada je preporuka stručnjaka bila da maske nisu obvezne ni potrebne za građane. U Njemačkoj se nisu mogle ni dobiti za javno korištenje jer su sve bile rezervirane za bolnice. Danas kada postoji dovoljno maski preporuke je da ih je bolje nositi, jer ćemo time smanjiti širenje virusa u široj populaciji.

U smislu pravilne komunikacije s građanima Južna Koreja je napravila vjerojatno najveći uspjeh. Naime, oni nikada nisu zaustavili gospodarstvo, a pravim mjerama, među kojima je i korištenje maski za cijelu populaciju i izbjegavanje bliskih kontakata, postali su među najuspješnijim u borbi protiv COVID-19”, kaže Đikić.

Usporedba gripe i koronavirusa

Upitan da komentira “promašene” usporedbe gripe i koronavirusa Đikiće je rekao: “Ne bih to uopće nazvao “promašenim” usporedbama. Naprotiv, većina znanstvenika širom svijeta, uključujući i vodećeg virologa Anthonyja Faucija, početkom pandemije koronavirusa, a na temelju dostupnih podataka iz Kine, uspoređivala je COVID-19 sa sezonskom gripom zbog epidemioloških i kliničkih sličnosti te ukazivala da su obje bolesti ozbiljne. Gripa je vrlo ozbiljna bolesti od koje može umrijeti i više od 500 tisuća ljudi godišnje. Tada nije bila potrebna tolika medijska histerija i panika u javnosti. Sjetite se fotografija praznih trgovina, paničnog kupovanja WC papira… Bilo je važno da su stručnjaci i epidemiolozi pokrenuli brze pripreme i na taj način smo pravilno odgovorili na nadolazeću pandemiju novog virusa.”

Postavlja se pitanje koja je bolest onda opasnija, gripa ili Covid-19. “Sveukupno gledajući COVID-19 je blaža bolest po simptomima, ali je opasnija radi tihog i brzog širenja, pogubnog djelovanja na starije i rizične populacije, te pretrpavanja zdravstvenog sustava oboljelima. Posebno je bio veliki izazov jer se o novom virusu nije znalo ništa, nisu postojali testovi, lijekovi niti cjepiva. Sve zemlje koje su na vrijeme pokrenule ozbiljne epidemiološke i javnozdravstvene pripreme, slične borbi s drugim virusima, dokazale su da se koronavirus može brzo i učinkovito spriječiti u nekontroliranom širenju i na taj način izravnati opasnu krivulju eksponencijalnog širenja zaraze, te spriječiti pretrpavanje bolnica i veću smrtnost”, odgovara Đikić.

Teorije zavjera kao ‘notorne gluposti’

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Đikić se dotakao i teme teorija zavjera koje su u krizi s koronavirusom preplavile internet. “Pogledao sam nekoliko videofilmova o alternativnim teorijama o korona-krizi i nastanku virusa CoV-2 u tajnim vojnim laboratorijima. Filmovi su ‘profesionalno’ napravljeni tako da mogu navući određeni broj ljudi na zaključak da je to stvarno moguće.

U filmove su utkane i izjave pojedinih ‘svjetskih stručnjaka’ koje ukazuju samo na jednu stranu priče, bez ikakve ozbiljne kritike, a i kad se kritika spomene uvijek je prikazana djelomično ili netočno. Sve je to napravljeno jako sugestivno i ljudi preuzimaju te informacije kao točne. Sa znanstvene strane to su ipak notorne gluposti. Da nisam stručnjak iz tog područja ne bih primijetio prikrivene dijelove ili prenošenje krivih znanstvenih činjenica, te bih mogao doći do krivog zaključka da je SARS-CoV-2 i dio bioterorističkog plana u nekim tajnim laboratorijima.

No, uistinu za to do danas nema baš niti jednog konkretnog dokaza. No, s druge strane imate tisuće znanstvenika i sekvencioniranja genoma koje ukazuju da je CoV-2 prirodni virus. A sada zašto neki ljudi vjeruju filmovima i teorijama zavjera, a ne stručnjacima, to morate pitati njih…”, kaže Đikić.

