Ivan Đikić, molekularni biolog sa Sveučilišta Goethe, gostujući u emisiji Hrvatskog radija "Intervju tjedna" kazao je kako još uvijek nije procijepljen dovoljan broj populacije te zaštićen imunitetom. Kaže i da je ''virus pomiješao karte''.

''Virus stvorio puno opasniju, brzošireću, tzv. delta varijantu. Ona stvara probleme i u državama koje imaju puno veći broj procijepljenih, nego što je Hrvatska'', kazao je.

'Treba gledati broj preminulih unazad dvije godine'

Tvrdnje nekih da će virus ionako doći do svakoga i da nema drugoga rješenja, nazvao je općenitima i vrlo parcijalnima te da zaključci na temelju takvih podataka mogu utjecati na krivo ponašanje građana.

''Ako u bilo kojoj državi tvrdimo da imamo slabiji virus ili da on nije opasan, onda je to ogroman problem za javnost. Građani se onda ponašaju kao da virusa nema. S druge strane, ako netko tvrdi da ćemo cijepljenjem od 80% i potpunim otvaranjem, kao da virusa nema oko nas, pobijediti virus, također je netočno. Ozbiljni podaci su tjedna incidencija novozaraženih. Svaka država na temelju toga i s obzirom na broj zaštićenih, cijepljenjem ili prebolijevanjem bolesti, mora donositi pravilne mjere u pravilno vrijeme. Onda je glavni broj koji trebamo pratiti broj preminulih u zadnje dvije godine na temelju milijun stanovnika u toj državi'', ističe Đikić.

Na temelju tog broja, kaže, možemo vidjeti koliko je koja država uspjela građane uvjeriti da je virus opasan i da imamo cijepljenje kao efikasno oružje, ali i koliko građani vjeruju u znanost i znanstvene podatke.

'Oni koji su lani preboljeli covid više nisu zaštićeni'

''Tko god dođe u kontakt s virusom otvori vlastiti "rulet". Mnogi ljudi imaju blage simptome, ali sve veći broj, pa i mlađih ljudi, imaju ozbiljnije simptome. Ljudi umiru od te bolesti. Osim toga, ostaju posljedice o kojima još malo znamo, tzv. postcovid sindrom. Preporučio bih da se što manji broj zarazi virusom, a što veći broj zaštiti cijepljenjem'', poručio je Đikić.

On smatra da bi se cijepiti trebali i oni koji su preboljeli covid.

''Ljudi koji su preboljeli bolest prošle godine, više nisu zaštićeni. Stoga se i preboljeli trebaju cijepiti. Na temelju podataka s kojima raspolažemo, preboljele osobe nisu zaštićene doživotno, već 3-6 mjeseci, ali nakon 6-9 mjeseci obrana antitijelima pada. Stanični imunitet je vrlo važna komponenta i postoje oni koji su zaštićeni staničnim imunitetom bitno snažnije, ali to je tek manjina'', tvrdi Đikić.

'Lockdown je riječ kojom se manipulira'

Rekao je i da se slaže s čelnicima Svjetske zdravstvene organizacije koji kažu kako je skandalozno da neke države kreću s trećom dozom cjepiva, dok dio siromašnih zemalja nije još uspio cijepiti niti prvom.

''Cjepiva ima dovoljno i trebali bi se svi procijepiti. Važno je zaštiti svaki život'', kaže Đikić.

Također je rekao da nikada nije bio za lockdown te da je ta riječ izmanipulirana.

''To je zastrašivanje ljudi. Uvijek sam govorio da su neophodne pravilne mjere u pravo vrijeme. Prošle jeseni smo imali istu diskusiju. Znanstvenici su govorili političarima da ne odlaze na političke skupove u većem broju nego što je potrebno. Sve je to bilo ignorirano. U Hrvatskoj se govorilo kako je tu najliberalniji sustav. Uoči prošlog Božića nitko od znanstvenika nije tražio da bude potpuno zatvaranje ljudi iz jedne županije u drugu. Tu odluku su donijeli Stožer i Vlada, a prije su rekli da nikada to neće napraviti. Političari obećavaju ljudima i dodvoraju im se, a ne smiju to raditi. Na temelju podataka epidemiolozi, znanstvenici, stožeri moraju na temelju struke donositi pravilne mjere koje će spriječiti povećanje mjera koje će dovesti do zatvaranja između županija'', smatra Đikić.

'Covid-potvrde štite ljude'

Slično je, kaže, i s covid-potvrdama.

''Imate potpunu paniku. Nitko ne zna što će se dogoditi u ponedjeljak, utorak. Mnoge države su uvele covid-potvrde prije mjesec dana. Nigdje nema nikakvih velikih problema. Moram istaknuti da covid-potvrde ne štite 100 posto, ali velikim dijelom štite nekontrolirano širenje virusa u populaciji'', ističe.

''Svaka osoba koja uđe npr. u restoran s covid-potvrdom smanjila je mogućnost da će širiti zarazu, iako možda ima u sebi virus. Kada ljudi dođu u restoran s covid-potvrdom također se moraju pridržavati epidemioloških mjera'', pojasnio je Đikić tvrdnju da covid-potvrde štite ljude.

Što se tiče masovnog testiranja, Đikić kaže da je ono izgubilo funkciju u situaciji s oko 40 ili 50 posto pozitivnih te da je tada nužno prekinuti ciklus virusa.

Širok i vrlo agresivan antiznanstveni pokret

Govoreći o sve glasnijim antiznanstvenim pokretima, Đikić je rekao da je to široka i vrlo agresivna skupina ljudi.

''Na društvenim mrežama nastupaju s prijetnjama. Mnogi znanstvenici, liječnici, pa i obični ljudi nisu na to navikli. Teško je kada vam netko prijeti, pa i vašoj obitelji, a u biti ne radite ništa drugo nego prenosite točne informacije. Znanstvenici, ako to žele biti, ne mogu ništa drugo reći nego istinu. Ljudi koji manipuliraju znanstvenim podacima vole se zvati znanstvenici, ali nisu. Oni su najčešće oportuni znanstvenici, koji koriste novčane ili političke ili druge interese da bi promovirali sebe'', dodao je Đikić u ''Intervjuu tjedna'' Hrvatskog radija.

Na koncu je poručio da će nam Božić biti sličan onome lanjskom ako se sada svi ne budemo ponašali ozbiljno i s pravim mjerama.